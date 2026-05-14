5 bí quyết giúp “công chúa Bắc Kinh” trở thành hiện thân của sự giàu có và sắc đẹp

Sau thành công của bộ phim Tại sao anh ấy vẫn độc thân , nữ diễn viên tiếp tục trở thành chủ đề được bàn tán bởi visual được ví như “hiện thân của sự giàu có và sắc đẹp”. Đằng sau vẻ ngoài đắt giá ấy thực chất là những bí quyết makeup khá đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

“Bông hoa phú quý nhân gian” của màn ảnh Hoa ngữ

Ngay từ khi xuất hiện trong phim, Chu Châu đã nhanh chóng gây chú ý với khí chất trưởng thành, quyến rũ nhưng không hề phô trương. Trong vai bác sĩ Cố Diệp Gia, nữ diễn viên mang đến hình ảnh một người phụ nữ thành đạt, điềm tĩnh và đầy tự tin. Không ít khán giả nhận xét rằng cô đẹp theo kiểu “rất giàu”, một vẻ đẹp đến từ thần thái hơn là lớp makeup cầu kỳ.

Ngoài đời, Chu Châu cũng sở hữu xuất thân đáng chú ý khi ông nội là thiếu tướng khai quốc còn cha là doanh nhân nổi tiếng. Tuy nhiên, điều khiến cô khác biệt nằm ở cách biến nền tảng ấy thành sự mềm mại và tự tin tự nhiên, thay vì tạo cảm giác xa cách.

Lớp nền căng bóng nhẹ như làn da “ngậm thìa vàng”

Điểm đặc trưng trong makeup của Chu Châu không nằm ở độ che phủ dày hay hiệu ứng bóng loáng kiểu Hàn Quốc. Làn da của cô luôn có cảm giác khỏe mạnh, mịn màng và sáng nhẹ như được chăm sóc rất kỹ.

Bí quyết nằm ở bước phủ phấn. Makeup artist của nữ diễn viên thường dùng phấn phủ có ánh ngọc trai nhẹ, tập trung ở vùng chữ T, xương chân mày và gò má để bắt sáng tự nhiên. Nhờ vậy, gương mặt vừa có chiều sâu vừa giữ được độ mềm mại, sang trọng mà không bị “giả da”.

Chân mày tự nhiên mới là dấu hiệu của khí chất tiểu thư

Chu Châu gần như không bao giờ chọn kiểu chân mày sắc lẹm hay quá hoàn hảo. Thay vào đó là hàng mày có độ dựng nhẹ, giữ nguyên texture tự nhiên để tạo cảm giác trẻ trung và giàu sức sống.

Chuyên gia trang điểm tiết lộ rằng họ thường dùng dụng cụ uốn mi để chải nhẹ phần đầu chân mày hướng lên trên, sau đó phủ mascara chân mày để tăng độ rõ sợi. Kỹ thuật này giúp gương mặt trông tươi tắn hơn rất nhiều, giống kiểu “đẹp sẵn” thay vì cố gắng makeup quá đậm.

Eyeliner mảnh và cụm mi giả tạo ánh nhìn sang chảnh

Điểm thú vị trong makeup look của Chu Châu là phần mắt luôn rất tiết chế. Eyeliner chỉ được kéo dài nhẹ ở đuôi mắt để tạo hiệu ứng sắc sảo vừa đủ, không quá dày hay quá drama.

Cô cũng ưu tiên dùng mi giả dạng cụm, tập trung ở giữa và cuối mắt để tăng chiều sâu tự nhiên. Kiểu makeup này giúp ánh nhìn trở nên cuốn hút hơn nhưng vẫn giữ được vẻ trưởng thành, thanh lịch đặc trưng của những mỹ nhân “phú quý nhân gian”.

Má hồng tan vào da tạo cảm giác được nuông chiều

Một trong những bí quyết khiến Chu Châu luôn có vẻ ngoài đầy sức sống chính là cách đánh má hồng. Thay vì phủ màu rõ rệt trên bề mặt da, makeup artist sẽ dùng má kem hoặc má lỏng dặm trực tiếp vào lớp nền để tạo hiệu ứng ửng hồng từ bên trong.

Vị trí má hồng cũng được đặt gần gò má thay vì quá thấp, giúp gương mặt trông tươi trẻ nhưng vẫn sang trọng. Hiệu ứng cuối cùng giống như làn da khỏe mạnh tự nhiên, mang cảm giác “được chăm sóc rất tốt”.

Son đỏ nâu chính là mảnh ghép cuối cùng của vẻ đẹp giàu sang

Nếu phải chọn một chi tiết làm nên khí chất đặc trưng của Chu Châu, đó chắc chắn là son đỏ nâu. Đây là tông màu giúp tổng thể gương mặt trở nên trưởng thành, quyến rũ và có chiều sâu hơn ngay lập tức.

Nữ diễn viên thường chọn chất son lì nhung hoặc semi-matte để giữ độ sang trọng. Chỉ cần thoa nhẹ cũng đủ tạo cảm giác quyền lực, còn khi đánh full môi lại mang đúng vibe “nữ chính phim giới thượng lưu”.

Không cần makeup quá nặng hay chạy theo xu hướng, Chu Châu chứng minh rằng thần thái sang trọng thật sự nằm ở sự tinh tế. Và đôi khi, cảm giác “giàu có” nhất trên gương mặt lại đến từ những chi tiết nhẹ nhàng nhất.