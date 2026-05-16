Sau khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc về tình hình của mình, mới đây siêu mẫu Hoàng Thùy đã chính thức thực hiện một video để thông báo rõ ràng đến công chúng về câu chuyện casting cho Victoria's Secret. Hoàng Thùy khẳng định sau khi đọc kỹ các điều kiện này, cô nhận ra rằng bản thân mình chưa đáp ứng điều kiện cư dân Mỹ và pháp lý làm việc tại Mỹ theo yêu cầu nên đã KHÔNG nộp hồ sơ casting.

Nữ siêu mẫu thẳng thắn chia sẻ rằng ngày 2/4, khi Victoria's Secret thông báo tổ chức casting mở cho show diễn sắp tới, rất nhiều cô gái trên toàn thế giới đã cảm thấy vô cùng hào hứng và trong đó có cô. Bởi vì sau hơn 15 năm, đây là lần hiếm hoi mà thương hiệu nội y này mở hình thức tuyển chọn rộng rãi cho cộng đồng, thay vì chỉ nhận những người mẫu quốc tế chuyên nghiệp từ các công ty lớn như trước đây. Tuy nhiên, ước mơ sải bước trên sàn diễn nội y lớn nhất hành tinh của chân dài sinh năm 1992 đã phải tạm dừng lại vì lý do bất khả kháng.

Thực tế, vào ngày 7/4, Hoàng Thuỳ cũng đã có chia sẻ một video nói về việc mình chưa đủ điều kiện tham gia ở thời điểm đó, nhưng vẫn lựa chọn tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho bản thân nếu trong tương lai có cơ hội phù hợp hơn xuất hiện.

Nhìn lại thời điểm đầu tháng 4/2026, thông tin Victoria's Secret chính thức khởi động cuộc tìm kiếm thế hệ Thiên thần mới đã khiến cộng đồng người mẫu toàn cầu đứng ngồi không yên. Theo thông báo từ ban tổ chức, cổng đăng ký trực tuyến mở từ ngày 6/4 đến ngày 28/5 với các địa điểm tuyển chọn trực tiếp tại Mỹ. Những chân dài may mắn được lựa chọn không chỉ có cơ hội sải bước tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 mà còn nhận được tấm vé đổi đời khi ký hợp đồng với IMG Models, cái nôi của hàng loạt siêu mẫu hàng đầu thế giới. Toàn bộ hành trình từ lúc casting cho đến khoảnh khắc bước lên sàn runway danh giá cũng sẽ được ghi lại trong bộ phim tài liệu mang tên Angels Among Us.

Trước thời điểm mở đơn, Hoàng Thùy từng gây chú ý mạnh mẽ khi công khai khát vọng chinh phục đỉnh cao này, một giấc mơ cô đã bền bỉ theo đuổi suốt 15 năm sự nghiệp. Không dừng lại ở lời nói, nữ siêu mẫu liên tục chia sẻ những hình ảnh hăng say tập luyện hình thể nhằm cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc của mình. Thế nhưng ngay trong tối ngày 6/4 khi hệ thống vừa mở, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Hoàng Thùy không đủ điều kiện nộp đơn vì vướng quy định tại Mục 2 trong điều khoản của Victoria's Secret.

Quy định này nêu rõ thí sinh bắt buộc phải là cư dân hợp pháp tại Mỹ và đủ điều kiện làm việc tại Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc người ứng tuyển phải sở hữu một trong các tư cách pháp lý gồm công dân Mỹ, thường trú nhân hợp pháp có thẻ xanh hoặc có visa lao động cho phép làm việc hợp pháp tại quốc gia này. Nghi vấn Hoàng Thùy bị loại ngay từ vòng gửi xe vì không đọc kỹ các điều khoản cơ bản ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi với nhiều luồng ý kiến trái chiều từ công chúng.

Khi các thông tin bất lợi xuất hiện, động thái đầu tiên của Hoàng Thùy là đăng lại hình ảnh từ 14 năm trước tại văn phòng của IMG Models cùng dòng trạng thái nói rằng giấc mơ này đã có một vị trí trong trái tim cô từ rất lâu. Động thái trên khi đó được nhiều người giải thích là cách nữ siêu mẫu ẩn ý về việc bản thân đã có sự am hiểu về môi trường quốc tế từ sớm.

Suốt hơn một tháng sau đó, cô chọn cách không trực tiếp đôi co hay giải thích mà phản hồi bằng hành động thông qua các video tập luyện cường độ cao, chia sẻ tinh thần kỷ luật kèm việc gắn hashtag tên thương hiệu dưới các bài đăng.

Chính sự im lặng này kết hợp với việc vòng casting trực tiếp tại Mỹ vừa diễn ra với sự góp mặt của đại diện Việt Nam là Trương Tri Trúc Diễm đã khiến khán giả rơi vào trạng thái bán tín bán nghi. Nhiều bình luận liên tục đổ dồn về trang cá nhân của Hoàng Thuỳ để chất vấn, chia làm hai nhóm khán giả rõ rệt. Một bên lạc quan tin rằng chân dài đình đám đang chuẩn bị cho một cú nổ truyền thông bí mật, trong khi bên còn lại tỏ ra không hài lòng với sự "kèn trống" ban đầu và cho rằng Hoàng Thuỳ đang rơi vào tình cảnh "nói trước bước không qua".

Khép lại những ồn ào vừa qua, trong video mới đây, Hoàng Thùy bày tỏ quan điểm cá nhân một cách tích cực khi cho rằng việc hướng tới một mục tiêu hay một giấc mơ là điều hoàn toàn tốt đẹp. Dù hiện tại chưa đủ điều kiện hoặc chưa có cơ hội phù hợp, nhưng quá trình cố gắng luôn giúp mỗi người trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Với cô, điều quan trọng không chỉ là kết quả mà là tinh thần, là quá trình dám cố gắng, dám theo đuổi mục tiêu và không ngừng hoàn thiện bản thân. Nữ siêu mẫu cũng không quên nhắc nhở người hâm mộ rằng hệ thống của Victoria's Secret vẫn đang nhận hồ sơ đến ngày 28/5 để những ai có đủ điều kiện pháp lý tại Mỹ có thể chủ động tham khảo và thử sức.

Clip lên tiếng chính thức của Hoàng Thuỳ đăng tải chiều ngày 16/5.

Ảnh, Clip: FBNV