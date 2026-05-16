“Ngoại lệ” của Lee Min Ho cuối cùng đã giảm cân

Kim Min Ha là gương mặt diễn viên Hàn từng tạo được nhiều dấu ấn nhờ vai diễn Sunja thời trẻ trong tác phẩm Panchiko. Lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc giúp người đẹp nổi bật không hề kém cạnh Lee Min Ho.

Mới đây, loạt ảnh đời thường của nữ diễn viên bất ngờ thu hút sự chú ý từ truyền thông Hàn, với tâm điểm chính là vóc dáng thon gọn, mảnh mai. Việc giảm cân giúp Kim Min Ha thăng hạng nhan sắc, nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Vóc dáng thon gọn của Kim Min Ha khiến nhiều người bất ngờ. (Ảnh: IGNV)

So với trước đây, có thể thấy Kim Min Ha đã giảm cân khá nhiều. Khung xương vai nhỏ, cánh tay mảnh mai cùng vòng eo thon gọn. Khi diện mẫu áo tank top ôm sát body, thân hình nữ diễn viên càng cho thấy rõ hành trình giảm cân ấn tượng. Gương mặt của người đẹp sinh năm 1995 cũng trở nên góc cạnh, thanh tú và tươi tắn hơn. Phần má bầu bĩnh trước kia gần như biến mất, thay vào đó là gương mặt sắc nét hơn với đường xương hàm rõ ràng. Nữ diễn viên diện trang phục đời thường giản dị với áo tank top trắng, quần hoạ tiết hoa nhí cùng 1 đôi giày ballet mang vibe điệu đà, vintage.

Body mảnh khảnh của nữ diễn viên hậu giảm cân. (Ảnh: IGNV)

Kim Min Ha không sở hữu kiểu visual “chuẩn đẹp” thường thấy ở showbiz Hàn - nơi những gương mặt V-line, mũi cao, đường nét hoàn hảo thường dễ gây chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước đó, dù được đánh giá sở hữu đường nét hợp điện ảnh nhưng nhan sắc của nữ diễn viên từng không ít lần gây tranh cãi. Gương mặt tròn trịa, làn da tàn nhan của Kim Min Ha bị đánh giá là "lệch chuẩn", không hợp thị hiếu công chúng.

Visual của Kim Min Ha từng gây nhiều trang cãi. (Ảnh: Instagram)

Bên cạnh vẻ đẹp "lạ", vóc dáng của Kim Min Ha cũng từng nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán. Thời điểm tham gia bộ phim Panchiko, ngoại hình của nữ diễn viên bị đánh giá khá thừa cân. Sau hành trình giảm cân đầy nỗ lực, minh tinh xứ Hàn đã gặt hái được thành quả xứng đáng - diện mạo trở nên xinh đẹp, yêu kiều hơn. Với vòng eo thon, bờ vai vuông góc cùng đôi chân mảnh mai, nữ diễn viên hiện tại so với giai đoạn đầu debut đã thăng hạng nhan sắc đáng kể. Vóc dáng trước đây của Kim Min Ha từng gây nhiều tranh luận vì ngược chuẩn. Hiện tại, nữ diễn viên đã lột xác với màn giảm cân thành công. (Ảnh: IGNV) Kim Min Ha còn được công chúng ví von vui là "ngoại lệ của Lee Min Ho" bởi được nam tài tử đăng hình thân thiết công khai trên MXH. Đây là điều chưa bao giờ được Lee Min Ho thực hiện, nếu có thì đó thường chỉ là ảnh hậu trường đông đủ ê-kíp hoặc hình ảnh phục vụ quảng bá dự án, gần như không xuất hiện những khung hình đời thường chỉ giữa hai người.

Bức hình rất tự nhiên, thoải mái khiến Kim Min Ha được gọi là "ngoại lệ của Lee Min Ho". (Ảnh: Instagram)



