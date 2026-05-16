LHP Cannes 2026 đang ở những ngày nhộn nhịp nhất, chào đón những đoàn phim từ khắp thế giới đổ về. Bên cạnh những tác phẩm đáng mong đợi, diện mạo và thời trang của các ngôi sao màn ảnh trên thảm đỏ danh giá này là chủ đề không mùa Cannes nào không sôi động. Mới đây, đoàn phim điện ảnh Colony của Hàn Quốc đã tham dự buổi quảng bá và công chiếu tác phẩm. Tâm điểm của truyền thông châu Á lập tức đổ dồn vào nhan sắc của cặp đôi nhan sắc đình đám: "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun và tài tử Ji Chang Wook, bên cạnh Shin Hyun Bin và Go Soo.

Nếu như Jeon Ji Hyun qua ống kính chân thực của Getty Images cho thấy vẻ đẹp của sự lão hoá tự nhiên đang đến với cô trong tâm thế đẳng cấp của sự điềm nhiên - một vẻ đẹp không tuổi nhưng vẫn có những dấu vết thời gian được cô đón nhận một cách thanh lịch thì mỹ nam vừa vượt mặt Lee Min Ho về phong độ tuổi 40, Ji Chang Wook, cũng cho thấy sức hút nhan sắc của anh ở thời điểm hiện tại không tự nhiên mà có.

Sức hút từ gương mặt điển trai "hái ra tiền" của Ji Chang Wook được nhìn thấy rõ ở chỗ, khi loạt ảnh 2 ngày dự sự kiện được Getty Images tung ra, diện mạo lịch lãm của anh khi khoác lên lịch những bộ suit bóng bẩy của Tom Ford và Saint Laurent thậm chí còn không được ống kính này ưu ái bằng những khung hình zoom siêu cận mặt.

Không còn chỉ là những bức ảnh thảm đỏ thông thường, ống kính của các nhiếp ảnh gia Getty Images dường như đã biến thành một loại kính hiển vi, liên tục "dí" sát vào từng centimet trên gương mặt của nam diễn viên.

Dân tình dễ dàng phát hiện ra những chi tiết mà có lẽ ngay cả Ji Chang Wook cũng không ngờ tới: Từ những sợi lông mày được chải chuốt đến từng lỗ chân lông nhỏ nhất. Nhưng phải công nhận, dù bị soi đến cùng như vậy, điều duy nhất được phát hiện ra lại là lớp mỹ nam này giữ gìn da dẻ quá thành công. Làn da căng bóng, không tì vết của anh ở tuổi 39 khiến dân mạng phải ngỡ ngàng. Chẳng trách ống kính Getty cứ liên tục soi hết mọi góc mặt của mỹ nam họ Ji mà chẳng thấy chán.

Phong độ của Ji Chang Wook ở tuổi 39 tại Cannes khiến người hâm mộ không khỏi liên tưởng đến lần gần nhất anh gây sốt. Đó là khoảng thời gian "làm nhiệm vụ" chỉ kéo dài 60 giây trên sân khấu Baeksang lần thứ 62. Không xuất hiện rình rang trên thảm đỏ, Ji Chang Wook bất ngờ lộ diện trên sân khấu với tư cách người trao giải. Dù thời gian lên sóng vô cùng chớp nhoáng nhưng nam diễn viên sinh năm 1987 vẫn kịp làm rung rinh cõi mạng bằng vẻ ngoài trẻ trung đến khó tin.

Sự bất lực của các tay máy quốc tế trước làn da của Ji Chang Wook một lần nữa khẳng định đẳng cấp của một nam thần màn ảnh đích thực. Dù là khoảnh khắc chớp nhoáng trên sân khấu quê nhà hay những khung hình "truy cùng chụp cận" trên đất Pháp, "tổng tài số khổ" của hội chị em vẫn biết cách biến mọi khoảnh khắc thành sàn diễn tôn vinh bản gốc hoàn hảo của riêng mình, một vẻ đẹp sắc sảo, nam tính và chưa dễ dàng chịu khuất phục trước quy luật đào thải của thời gian.

