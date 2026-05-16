Không phải sneaker, cũng chẳng phải một chiếc túi hàng hiệu giới hạn, món đồ đang khiến cả thế giới đổ ra đường xếp hàng xuyên đêm trong tuần qua lại là một chiếc đồng hồ bỏ túi. Sự kết hợp được đánh giá siêu phẩm giữa Audemars Piguet và Swatch trong bộ sưu tập Royal Pop đã tạo nên một trong những màn ra mắt gây bão nhất giới thời trang và đồng hồ năm nay, kéo theo cảnh tượng chen kín trước các cửa hàng từ Mỹ đến châu Âu, châu Á chỉ để giành cơ hội mua được một chiếc.

BST Royal Pop đang khiến giới mộ điệu phát sốt. (Ảnh: Instagram)

Royal Pop là cú bắt tay đầu tiên giữa Audemars Piguet – thương hiệu xa xỉ đứng sau mẫu đồng hồ huyền thoại Royal Oak – và Swatch, cái tên vốn nổi tiếng với những thiết kế vui nhộn, đại chúng. Ngay khi những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, bộ sưu tập lập tức trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn thời trang lẫn cộng đồng sưu tầm. Một phần vì ít ai nghĩ một nhà mốt đồng hồ kín tiếng như Audemars Piguet lại chấp nhận bắt tay với Swatch, phần khác vì sản phẩm lần này đi theo hướng hoàn toàn bất ngờ: không phải đồng hồ đeo tay như dự đoán, mà là đồng hồ bỏ túi.

Bộ sưu tập gồm 8 thiết kế, lấy cảm hứng từ 8 chiếc vít biểu tượng trên mặt bezel của Royal Oak. Trong đó, 6 mẫu mang kiểu Lépine cổ điển với núm chỉnh ở vị trí 12 giờ, hai kim giờ – phút và bảng màu rực rỡ như Otto Rosso, Green Eight hay Ocho Negro. Hai mẫu còn lại theo phong cách Savonnette với núm chỉnh ở 3 giờ, có thêm mặt số phụ hiển thị giây. Tất cả đều được làm bằng bioceramic, đi kèm dây đeo dài như một món phụ kiện thời trang có thể đeo chéo hoặc treo trên cổ, đúng tinh thần “đồ chơi xa xỉ” mà Swatch rất giỏi tạo ra.

Tuy vẻ ngoài thiên về tính sưu tầm và thời trang, Royal Pop không chỉ đơn giản là một món đồ để trưng. Mẫu đồng hồ này sử dụng bộ máy cơ học SISTEM51 lên cót tay, trữ cót tới 90 giờ, tích hợp lò xo chống từ Nivachron – chi tiết vốn thường xuất hiện ở những mẫu cao cấp hơn. Điều này khiến nhiều người đánh giá Royal Pop là sản phẩm vừa có giá trị chơi, vừa có giá trị kỹ thuật, khác hẳn những màn collab “chỉ để hype”.

Nhưng điều khiến Royal Pop thực sự bùng nổ lại nằm ở cảnh tượng bên ngoài các cửa hàng Swatch vào ngày mở bán 16/5. Vì bộ sưu tập chỉ được phát hành độc quyền tại một số cửa hàng được chọn và không bán online, hàng dài người đã xuất hiện từ đêm trước ở nhiều thành phố lớn như New York, London, Zurich, Barcelona hay Tokyo. Tại cửa hàng ở Times Square, dòng người kéo dài qua nhiều dãy phố, quấn quanh góc đường như đang chờ concert của một ngôi sao hạng A chứ không phải một buổi bán đồng hồ.

Tình trạng hỗn loạn, đám đông xô đẩy để vào mua BTS Royal Pop. (Nguồn: Instagram)

Hàng ngàn người xếp hàng tại Barcelona vào ngày BST chính thức mở bán. (Nguồn: Instagram)

Nhiều người mang theo ghế xếp, chăn, đồ ăn và cả lều cắm trại để giữ chỗ qua đêm. Một số người đến từ rạng sáng hôm trước, ngủ ngay trên vỉa hè, thay phiên nhau canh hàng để không bị chen lấn. Trên mạng xã hội, hàng loạt video ghi lại cảnh đám đông chen chúc trước cửa kính, ai cũng liên tục nhìn điện thoại cập nhật tình hình stock, thậm chí có người tranh cãi vì bị cắt hàng. Không ít “line sitter” – dịch vụ xếp hàng thuê – cũng được thuê với giá vài trăm USD chỉ để giữ chỗ cho khách muốn mua bằng được chiếc đồng hồ này.

Dòng người xếp hàng, cắm trại qua đêm để mua Royal Pop. (Ảnh: The Sun)

Thậm chí, tại nhiều cửa hàng của Swatch, không khí trong ngày mở bán trở nên hỗn loạn ngoài dự đoán khi lượng người đổ đến quá đông, tạo nên cảnh chen lấn nghẹt thở. Trên mạng xã hội, nhiều video lan truyền cho thấy một số điểm bán đã xảy ra cãi vã gay gắt, thậm chí xô đẩy và ẩu đả ngay trước cửa hàng. Có người mất chỗ sau nhiều giờ xếp hàng nên nổi nóng, tranh cãi với những người chen ngang, khiến lực lượng an ninh phải can thiệp để ổn định tình hình.

Cảnh tượng đánh nhau, ẩu đả để mua Royal Pop.

Mức giá retail của Royal Pop càng khiến cơn sốt thêm dữ dội. Dù mang logo Audemars Piguet, mẫu đồng hồ này được dự đoán bán trong khoảng 400–500 USD (10 - 13 triệu đồng), thấp hơn rất nhiều so với những chiếc Royal Oak thật có giá hàng chục nghìn USD. Chính khoảng giá dễ tiếp cận này khiến sản phẩm trở thành “cánh cửa bước vào thế giới AP” cho giới trẻ mê hàng xa xỉ. Tuy nhiên, ngay trước khi mở bán, thị trường resale đã dự đoán giá sang tay có thể chạm mốc 3.200 USD (khoảng 85 triệu đồng) – gấp gần 8 lần giá gốc. Với nhiều người, việc xếp hàng mua Royal Pop không chỉ là sở hữu món đồ hiếm mà còn là một khoản đầu tư sinh lời tức thì.

Sau thành công của MoonSwatch vài năm trước, Swatch một lần nữa chứng minh rằng họ đã biến việc mua đồng hồ thành một sự kiện văn hóa đại chúng. Và với Royal Pop, một chiếc đồng hồ bỏ túi đầy màu sắc đã làm được điều mà ít ai nghĩ tới: khiến người ta cắm trại ngoài phố, chen giữa biển người và sẵn sàng trả hàng nghìn USD chỉ để có cơ hội sở hữu nó sớm hơn vài giờ.