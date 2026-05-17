Trương Lăng Hách trắng phát sáng qua ống kính Getty Images, Mai Davika khoe dáng siêu gầy tại show Gucci

Gucci vừa khiến giới mộ điệu bàn tán không ngớt khi chọn Times Square làm sân khấu cho show Cruise 2027 - một trong những địa điểm táo bạo và “ồn ào” bậc nhất lịch sử. Thay vì những biệt thự cổ hay đảo nghỉ dưỡng xa hoa quen thuộc, nhà mốt Ý biến quảng trường biểu tượng của New York thành sàn runway giữa biển màn hình LED khổng lồ và ánh đèn neon rực sáng, tạo cảm giác như thời trang cao cấp đang hòa thẳng vào nhịp sống đại chúng của thành phố. Đây cũng là show Cruise đầu tiên của Giám đốc sáng tạo Demna tại Gucci, cùng sự góp mặt của dàn khách mời đình đám.

Dàn sao đổ bộ show Gucci Cruise 2027.

Trương Lăng Hách thu hút mọi ống kính tại show diễn khi chọn bộ suit kẻ tối màu mang tinh thần phóng khoáng. Áo blazer dáng oversized với phần cầu vai rộng tôn trọn bờ vai và vóc dáng cao nổi bật của nam diễn viên. Bên trong, nam đại sứ layer sơ mi đen chất liệu phi bóng, cài hờ để lộ phần cổ và ngực một cách vừa đủ, khiến tổng thể bớt cứng nhắc và cũng để tăng thêm vẻ quyến rũ. Chiếc quần suông ống rộng kéo dài gần chạm đất giúp đôi chân của Trương Lăng Hách vốn đã dài càng thêm miên man. Dù vóc dáng có phần hơi gầy nhưng nhan sắc nổi bật của mỹ nam xứ Trung vẫn ghi điểm qua ống kính truyền thông quốc tế.

Trương Lăng Hách với tạo hình phóng khoáng, trẻ trung tại show diễn.

Nam diễn viên trắng "phát sáng" qua ống kính Getty Images. (Nguồn: Getty Images)

Qua ống kính cam thường, visual của Trương Lăng Hách vẫn bất bại. (Ảnh: Instagram)

Mai Davika lại chọn hướng hoàn toàn đối lập: táo bạo và nổi bật. Ngôi sao Thái Lan diện nguyên set đỏ ôm sát cơ thể, gồm áo polo crop top tay lửng kết hợp quần skinny cạp trễ, phô trọn vóc dáng siêu gầy cùng vòng eo mỏng dính. Thiết kế tối giản nhưng ôm khít như “lớp da thứ hai” khiến từng đường nét vóc dáng của nữ diễn viên hiện lên rõ rệt, từ phần hông nhỏ, eo thắt đến thân hình mảnh mai đặc trưng. Đại sứ Gucci hoàn thiện set đồ bằng giày mũi nhọn đen, túi mini trắng và kính râm đầy cá tính, tạo cảm giác vừa retro vừa gợi nhớ phong cách siêu mẫu thập niên 2000.

Mai Daviaka với tạo hình chiến tại Gucci Cruise 2027.

Lee Young Ae ghi điểm với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ. Minh tinh xứ Hàn diện outfit tối màu với blazer oversized, quần tất lưới và giày cao gót. Kiểu tóc búi gọn cùng lối makeup sắc sảo giúp giao diện nữ diễn viên thêm phần cá tính, cuốn hút, xoá nhoà khoảng cách 26 tuổi với Trương Lăng Hách.

Lee Young Ae và Trương Lăng Hách ngồi cạnh nhau tại hàng ghế front row.

Ngoài ra, show diễn còn có sự quy tụ của nhiều ngôi sao Âu Mỹ đình đám như Lindsay Lohan, Mariah Carey, Shawn Mendes...

Lindsay Lohan khoe sắc vóc "lão hoá ngược" với set đồ da ôm sát. Cô lựa chọn phụ kiện đen ton sur ton tạo nên tổng thế tối giản, hiện đại và trẻ trung.

Mariah Carey thanh lịch với áo khoác dạ dáng dài phối cùng sơ mi và quần suông đen.