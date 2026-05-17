Chuyện xấu hổ của Hoàng Thùy ở phòng gym

Mới đây trên trang cá nhân, siêu mẫu Hoàng Thùy đã chia sẻ bức ảnh check-in tại phòng gym nhưng lại đi kèm một dòng trạng thái vô cùng tréo ngoe. Thay vì một thông điệp thúc đẩy động lực như mọi khi, chân dài đình đám thú nhận khoảnh khắc xấu hổ của mình với sự tự nhiên không hề giấu giếm, đó là việc cô tập luyện hăng say cả buổi rồi mới ngỡ ngàng phát hiện ra... mình mặc quần ngược.

Set đồ thể thao đến từ thương hiệu OLABEN với áo tank top và quần legging thuộc dòng EVO năng động đã từng được Hoàng Thùy cho lên sóng ở một trong số các video tập luyện trước đó. Tuy nhiên, trong lần tái xuất này, bộ trang phục bỗng có chút sai sai khi mẫu quần ôm sát vì sự sơ suất của chính chủ đã bị lộn bề trái ra ngoài. Sự thành thật của nữ siêu mẫu mang lại một góc nhìn khác, gần gũi hơn so với một Hoàng Thùy sắc lạnh thường thấy trên sàn runway.

Hình ảnh tự bóc phốt sự cố thời trang của mình do Hoàng Thuỳ đăng tải.

Set đồ tập của OLABEN có giá khoảng 3,8 triệu đồng.

Câu chuyện mặc quần ngược dẫu chỉ là một tai nạn nhỏ, nhưng một lần nữa kéo sự chú ý của công chúng về hành trình độ body nghiêm ngặt của Hoàng Thùy suốt thời gian qua.

Kể từ thời điểm nữ siêu mẫu gây xôn xao với thông báo ráo riết chuẩn bị hình thể để nộp đơn casting cho sàn diễn nội y lớn nhất hành tinh Victoria's Secret, mọi động thái của cô đều bị đặt dưới kính hiển vi. Suốt hơn một tháng trời, trước những đồn đoán về việc bị loại ngay từ vòng gửi xe vì vướng điều khoản pháp lý, Hoàng Thùy chọn cách giữ im lặng và phản hồi bằng hành động thông qua các video tập luyện cường độ cao.

Sự mập mờ này, cộng hưởng với việc đại diện Việt Nam là Trương Tri Trúc Diễm chính thức lộ diện tại vòng casting trực tiếp trên đất Mỹ, từng khiến công chúng rơi vào trạng thái bán tín bán nghi. Một bộ phận khán giả lạc quan kỳ vọng cô được lựa chọn trong âm thầm, số khác lại không hài lòng và cho rằng cô rơi vào tình cảnh nói trước bước không qua.

Động thái úp mở của Hoàng Thuỳ đi kèm các hashtag gắn tên thương hiệu nội y khiến cư dân mạng chẳng biết đâu mà lần về tình hình ứng tuyển của cô.

Thế nhưng, mọi nghi vấn và tranh cãi của dư luận cuối cùng đã được chính chủ đặt dấu chấm hết bằng một lời thừa nhận thẳng thắn thông qua video clip được đăng tải chiều ngày 16/5. Trong động thái mới nhất, Hoàng Thùy chính thức lên tiếng xác nhận cô không nộp hồ sơ casting Victoria's Secret do chưa đọc kỹ các điều khoản ban đầu. Nữ siêu mẫu làm rõ rằng bản thân hiện chưa đáp ứng được yêu cầu bắt buộc về tư cách cư dân hợp pháp và pháp lý làm việc tại Mỹ theo quy định của ban tổ chức.

Dù giấc mơ sải bước tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 phải khép lại trong tiếc nuối vì rào cản thủ tục, cách Hoàng Thuỳ đối diện và làm sáng tỏ mọi chuyện đã giúp cô giải tỏa những áp lực truyền thông, đồng thời khẳng định giá trị tích cực của một hành trình nỗ lực xây dựng hình thể nghiêm túc.

Khép lại những hoài nghi, Hoàng Thuỳ xác nhận lỡ hẹn với Victoria's Secret.

Ảnh: Chụp màn hình, TikTok nhân vật