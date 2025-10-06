Cách dùng kem dưỡng mắt kiểu"chấm chi chít" đang khiến cả mạng xã hội học theo

Kem dưỡng mắt vốn luôn được xem là sản phẩm làm đẹp quen thuộc trong tủ đồ skincare của các chị em. Nhưng mới đây, sản phẩm này lại trở thành chủ đề nóng khắp mạng xã hội xứ Trung, mà "thủ phạm" không ai khác chính là nam diễn viên Tỉnh Bách Nhiên.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tỉnh Bách Nhiên tiết lộ: "Tôi không chỉ dùng kem dưỡng mắt để dưỡng mắt. Thực tế, sản phẩm này có thể dùng để làm mờ nếp nhăn ở những vùng da khác như trán hay hai bên khóe mũi". Chia sẻ tưởng chừng đơn giản ấy đã tạo nên một "cơn bão" skincare. Hàng loạt cô gái và cả nam giới thi nhau áp dụng, thoa kem dưỡng mắt không chỉ quanh mắt mà còn lan sang khóe miệng, cánh mũi, trán hay thậm chí là vùng cổ.

Điều gì khiến kem mắt trở thành "vũ khí chống lão hóa" đa năng đến thế?

Kem dưỡng mắt được thiết kế đặc biệt cho vùng da quanh mắt - nơi mỏng manh và dễ lão hóa nhất trên gương mặt. Chính vì vậy, công thức của kem mắt thường chứa hàm lượng cao các hoạt chất chống lão hóa và dưỡng ẩm, điển hình như:

- Peptide: kích thích sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi cho da.

- Retinol hoặc dẫn xuất Vitamin A: hỗ trợ tái tạo tế bào, làm mờ nếp nhăn li ti.

- Hyaluronic Acid: cấp ẩm sâu, ngăn da khô nẻ - nguyên nhân khiến nếp nhăn rõ hơn.

- Chất chống oxy hóa (Vitamin C, E): bảo vệ da khỏi gốc tự do, làm sáng và đều màu da.

Nhờ chứa những thành phần này với kết cấu mỏng nhẹ, kem mắt không chỉ phù hợp cho vùng da quanh mắt mà còn có thể phát huy công dụng ở các vùng dễ hình thành nếp nhăn khác như trán, khóe miệng, hay rãnh mũi. Thậm chí, một số beauty blogger còn dùng kem mắt để dưỡng vùng cổ - nơi cũng rất dễ lộ dấu hiệu tuổi tác.

Cách dùng kem dưỡng mắt ngừa nếp nhăn hiệu quả

Để áp dụng trào lưu này một cách khoa học, bạn có thể tham khảo cách dùng sau:

1. Thoa đúng lượng

Kem dưỡng mắt thường được thiết kế đậm đặc. Vì thế, chỉ cần một lượng nhỏ bằng hạt gạo là đủ cho cả vùng mắt. Khi thoa cho vùng khác, bạn cũng nên lấy thêm từng chút một, tránh bôi quá nhiều khiến da bị bí tắc.

2. Thoa bằng ngón áp út

Đây là ngón có lực nhẹ nhất, hạn chế tình trạng kéo da quá mạnh gây chảy xệ. Hãy chấm nhẹ kem quanh mắt, khóe miệng, rãnh mũi hoặc trán rồi tán đều bằng động tác vỗ nhẹ.

3. Kết hợp massage

Massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn nhỏ hoặc hướng nâng cơ sẽ giúp dưỡng chất thấm sâu hơn, đồng thời kích thích tuần hoàn máu, làm da săn chắc và hồng hào.

4. Dùng đều đặn 2 lần/ngày

Buổi sáng, kem mắt giúp cấp ẩm, làm lớp nền trang điểm mịn hơn. Buổi tối, sản phẩm có thời gian phát huy tối đa tác dụng tái tạo và chống lão hóa.

5. Lựa chọn sản phẩm phù hợp

Nếu mới bắt đầu, hãy chọn kem mắt dịu nhẹ, chứa nhiều Hyaluronic Acid và peptide. Với da đã xuất hiện nếp nhăn rõ, có thể cân nhắc sản phẩm chứa retinol nồng độ thấp.

Chia sẻ của Tỉnh Bách Nhiên đã vô tình mở ra một hướng đi mới cho việc sử dụng kem dưỡng mắt - không chỉ gói gọn quanh vùng mắt mà còn linh hoạt áp dụng ở nhiều vùng da khác nhau. Trào lưu này không phải "làm quá" mà thực tế dựa trên đặc điểm công thức giàu hoạt chất chống lão hóa của kem mắt.

Dưới đây là 1 số loại kem mắt chất lượng mà bạn có thể tham khảo ngay:

Tuy nhiên, chị em cũng cần lưu ý: không nên lạm dụng quá mức hay thoa bừa bãi. Hãy quan sát phản ứng của da, bắt đầu từ lượng nhỏ và tăng dần nếu phù hợp. Đồng thời, đừng quên các bước skincare khác như làm sạch, chống nắng và dưỡng ẩm - bởi kem mắt chỉ phát huy hiệu quả tối đa khi kết hợp trong một quy trình chăm sóc toàn diện.

Kem dưỡng mắt vốn được xem là sản phẩm "nhỏ mà có võ". Và giờ đây, nhờ trào lưu mới nổi, nó càng chứng minh được sức mạnh trong công cuộc níu giữ tuổi xuân, giúp làn da không chỉ vùng mắt mà cả gương mặt đều mịn màng, tươi trẻ lâu dài. Có thể nói, một hũ kem mắt nay đã trở thành "bí kíp đa năng", xứng đáng có mặt trong tủ skincare của mọi tín đồ làm đẹp.