Tuổi 30 có làn da sáng bật tông và căng đầy collagen là nhờ bí kíp "nuôi" da từ gốc

Ở tuổi 30, nhiều chị em bắt đầu nhận thấy làn da không còn căng mướt, rạng rỡ như trước. Nếp nhăn, sự xỉn màu và đặc biệt là tình trạng da ngả vàng khiến gương mặt trông mệt mỏi, thiếu sức sống. Nàng blogger Thư Thư - 30 tuổi, nổi tiếng với những bài chia sẻ chân thật về skincare - cũng từng trải qua giai đoạn này. Cô tiết lộ, trước kia mình luôn nghĩ bản thân "da đen" bẩm sinh, nhưng sau nhiều năm tìm hiểu, thử nghiệm đủ cách, Thư Thư mới nhận ra vấn đề thực sự không nằm ở "đen" mà chính là ở "vàng".

"Chính sắc vàng mới khiến gương mặt trông xỉn xấu và kém sang. Khi khắc phục được tình trạng da vàng, da sẽ tự động sáng bừng và trông trắng hơn hẳn" - Thư Thư chia sẻ. Từ trải nghiệm cá nhân, cô đã đúc kết được một lộ trình dưỡng trắng tự nhiên, nuôi dưỡng da khỏe đẹp từ trong ra ngoài, mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng.

1. Dưỡng từ bên trong cơ thể - nuôi nền da khỏe

Theo Thư Thư, nếu cơ thể không khỏe mạnh, da khó lòng rạng rỡ. Vàng da thường bắt nguồn từ khí huyết yếu, hệ tiêu hóa kém hoặc gan mật bị ứ trệ. Người bị thiếu khí sẽ hay mệt mỏi, da xỉn màu; người có dạ dày yếu thì ăn uống thất thường, dẫn tới da dẻ kém tươi; còn khi gan bị ảnh hưởng do thức khuya, căng thẳng, da sẽ càng dễ ngả vàng.

Để cải thiện, Thư Thư bắt đầu thay đổi chế độ sinh hoạt và ăn uống:

- Cô bỏ hẳn thói quen bỏ bữa hoặc uống nhiều nước lạnh. Thay vào đó, Thư Thư nấu cháo khoai, cháo bí đỏ, canh Tứ thần để vừa dễ tiêu vừa bổ dưỡng.

- Cô vẫn duy trì tinh bột trong thực đơn hằng ngày, kết hợp bổ sung thêm canh bí đỏ, kỉ tử… để tăng khí huyết, giúp da hồng hào.

- Mỗi sáng, Thư Thư đều dành 5 phút gõ nhẹ vào cơ để thư giãn các cơ, đồng thời tuyệt đối tránh thức khuya.

"Cơ thể khỏe từ bên trong thì da mới thực sự có nền tảng để sáng đẹp. Đây là điều nhiều chị em hay bỏ qua" - Thư Thư nhấn mạnh.

2. Chăm sóc da từ bên ngoài - phục hồi sự trong trẻo

Song song với việc dưỡng bên trong, Thư Thư chú trọng chăm da kỹ lưỡng. Cô chỉ ra 4 nguyên nhân chính khiến da ngả vàng: tích tụ sắc tố do thiếu chống nắng, da bị oxy hóa vì thói quen thức khuya - ăn nhiều dầu mỡ, lớp sừng dày gây xỉn màu và tình trạng khô thiếu nước.

Để giải quyết, Thư Thư áp dụng quy trình đơn giản nhưng hiệu quả:

- Chống nắng kỹ: không chỉ dùng kem chống nắng đủ liều, mà còn luôn đội mũ, đeo khẩu trang chống UV khi ra đường.

- Chống oxy hóa và chống lão hóa: buổi sáng, cô dùng serum chứa vitamin C, astaxanthin; buổi tối thì ưu tiên sản phẩm có proxylane, ceramide để ngăn chặn lão hóa.

- Dưỡng ẩm sâu: đắp lotion mask vài lần/tuần, dùng mặt nạ cấp nước và serum dưỡng ẩm để da luôn căng bóng.

- Làm sạch định kỳ: mỗi tối, Thư Thư dành thêm thời gian massage kỹ vùng chữ T, đồng thời dùng mặt nạ bùn 1 lần/tuần để lấy đi bã nhờn và tế bào chết.

Cô cho biết: "Khi da được làm sạch, dưỡng ẩm đầy đủ và bảo vệ khỏi ánh nắng, chỉ sau một tháng là gương mặt đã sáng đều và rạng rỡ hơn hẳn."

3. Ăn uống điều hòa - da sáng từ thực phẩm

Thư Thư tin rằng chế độ ăn uống quyết định tới 50% sức khỏe làn da. Cô phát hiện bản thân từng ăn quá nhiều đồ ngọt như trà sữa, bánh ngọt, khiến da bị "đường hóa" và xỉn màu. Ngoài ra, việc hấp thụ quá nhiều thực phẩm chứa lutein (cam, xoài, quýt) cũng có thể khiến da bị vàng.

Giải pháp của Thư Thư là:

- Hạn chế đường: giảm trà sữa, bánh ngọt, chuyển sang chế độ ăn hạn chế tinh bột.

- Bổ sung thực phẩm giàu anthocyanin: cô uống trà xanh, ăn nhiều bông cải xanh, dâu tây, cà chua để chống oxy hóa mạnh.

- Kiểm soát lutein: các loại trái cây ngọt giàu lutein vẫn ăn nhưng ở mức vừa phải.

Sau hơn một năm áp dụng, Thư Thư khẳng định làn da của mình đã có sự "lột xác": sáng hơn, đều màu, không còn tình trạng xỉn vàng, đồng thời khỏe và căng bóng tự nhiên. Điều quan trọng nhất, theo cô, là phải kiên trì dưỡng da từ cả trong lẫn ngoài thay vì chỉ chăm chăm dùng mỹ phẩm làm trắng cấp tốc.

Dưới đây là 1 số sản phẩm dưỡng sáng da mà bạn có thể tham khảo ngay:



Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum

Nơi mua: Laneige

Tinh chất giảm thâm nám và dưỡng sáng da Eucerin Spotless Brightening Booster Serum

Nơi mua: Eucerin

Serum VICHY COLLAGEN 16 giúp da trông săn chắc, cải thiện 16/16 dấu hiệu lão hóa

Nơi mua: VICHY

Siêu mặt nạ đất sét tro núi lửa giảm nhờn, thu nhỏ lỗ chân lông INNISFREE Super Volcanic Pore Clay Mask

Nơi mua: INNISFREE

Mặt nạ giúp hấp thụ bã nhờn dư thừa và se khít lỗ chân lông TOPICREM AC CONTROL PURIFYING MASK

Nơi mua: TOPICREM

"Làm đẹp là một hành trình. Nếu bạn chăm sóc cơ thể, ăn uống điều độ và nuôi dưỡng da đúng cách, thì chỉ cần một tháng thôi, làn da sẽ cho bạn câu trả lời rõ ràng nhất" - Thư Thư mỉm cười chia sẻ.