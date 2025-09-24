Cách "chị bán gạo" giữ nhan sắc tươi trẻ ở tuổi 40, nhìn vùng da cổ là thấy chị giữ da cỡ nào!

Có một sự thật là phụ nữ bước vào tuổi trung niên, không chỉ da mặt mà cả da cổ, da ngực, da tay đều in hằn dấu vết lão hóa. Nhiều người chọn cách tiêm thẩm mỹ để "níu kéo" tuổi xuân trên khuôn mặt nhưng lại lơ là việc chăm sóc vùng da ở cổ và da tay.

"Chị bán gạo nổi tiếng MXH" - nữ CEO Linh Đặng, luôn khiến phái đẹp ngưỡng mộ trước làn da trắng mịn hồng hào, nay tiếp tục chia sẻ đến các chị em bí quyết dưỡng da cổ, da tay để giảm tối đa dấu hiệu lão hóa trên cơ thể.

"Chị bán gạo" Linh Đặng chia sẻ bí quyết chăm sóc da cổ, ngực và bàn tay. (Nguồn: @linhdang.feo).

Nữ CEO từng chia sẻ: "Vùng da cổ, da bàn tay, da ngực là những nơi không thể nói dối về tuổi tác của mỗi người. Vậy nên những vùng da này cũng cần được chăm sóc cẩn thận y như da mặt của mình vậy".

Tiện một công dưỡng da, dùng luôn cho da cổ, da tay

Nữ CEO chia sẻ, cô có thói quen dưỡng da mặt hàng ngày xong, còn dư thừa dưỡng chất sẽ dùng luôn cho da cổ và da tay. Thói quen nay được cô duy trì nhiều năm nay, tiện một công dưỡng da mặt, chăm sóc cả vùng da cổ và da tay.

Da tay nhăn nheo, da cổ có nếp nhăn... chính là dấu hiệu rõ nhất của tuổi tác, chứ không riêng gì da mặt. Vậy nên đều đặn chăm sóc vùng da cổ, da tay, dưỡng ẩm kịp thời, chính là cách CEO Linh Đặng đẩy lùi dấu hiệu lão hóa trên da.

Khi đắp mặt nạ dưỡng da, nữ CEO cũng đắp cả vùng da cổ của cô.

Dùng dầu dừa dưỡng ẩm cho toàn bộ cơ thể

"Chị bán gạo" từng chia sẻ rất nhiều trên kênh TikTok của mình, cô đam mê dùng dầu dừa làm đẹp đến mức cô dùng dầu dừa chăm từ mái tóc, làn da, sức khỏe từ trong ra ngoài. Và thói quen dùng dầu dừa làm đẹp đã đồng hành cùng nữ CEO tuổi 40 được hơn 15 năm qua.

Riêng với vùng da cổ, da tay hay làn da body, khi tắm xong, CEO Linh Đặng sẽ bôi dầu dừa lên toàn bộ cơ thể khi da còn ẩm, từ da cổ, hai bên vai, lưng đến tay và chân... Sau đó cô dùng khăn thấm khô, dưỡng chất từ dầu dừa sẽ thấm vào làn da, từ đó bổ sung độ ẩm cho toàn bộ làn da của cơ thể.

Nữ CEO từng chia sẻ, cô thực hiện công đoạn bôi dầu dừa khoảng 1 - 3 lần/tuần khi vừa tắm xong trên nền da ẩm. Sáng hôm sau thức dậy, làn da mịn màng căng mướt và ẩm mượt hơn hẳn. Đó là cách mà nữ CEO chăm sóc làn da tuổi 40 của mình.

Tập thể thao đều đặn, giữ năng lượng thoải mái, tươi trẻ

Tập luyện đều đặn cũng là một trong những cách hữu hiệu giúp chị em giữ được nét tươi trẻ cho vóc dáng và nhan sắc của mình. Nữ CEO tham gia tập pilates để cải thiện vóc dáng và độ dẻo dai của cơ thể. Có những động tác pilates hay gym hỗ trợ cải thiện vai, ngực... cũng góp phần giúp bờ vai mềm mại, phần cổ thanh thoát trẻ trung hơn.

Và một yếu tố mà nữ CEO chia sẻ, các chị em cũng cần giữ năng lượng thoải mái, vui vẻ, đó cũng là một trong những yếu tố giúp chị em trẻ trung tươi mới ở bất kỳ độ tuổi nào.