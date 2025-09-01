Các ngôi sao nữ Hàn Quốc đối mặt với tin đồn gây tổn hại danh tiếng

(Từ trái sang phải) Nữ diễn viên Go Hyun-jung, Suzy và Seo Hyo-rim. (Ảnh: Xportsnews)

Những tin đồn như trên đã gây hoang mang và lo lắng cho người hâm mộ. Cụ thể, vào thứ Năm tuần trước, một bài đăng trên một cộng đồng trực tuyến tuyên bố nữ diễn viên kiêm ca sĩ Suzy sắp kết hôn với CEO của một công ty, đồng thời cho biết thông báo chính thức sắp được công bố. Tin đồn này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội nhưng sau đó được xác nhận là sai sự thật.

Kim Jang-kyun, CEO công ty quản lý Management SOOP của Suzy, đã phản hồi trên mạng xã hội cá nhân rằng: "Nếu bị phát hiện lan truyền tin giả, bạn sẽ gặp rắc rối". Tuyên bố này cho thấy quyết tâm hành động mạnh mẽ của công ty này với những tin đồn thất thiệt liên quan đến nghệ sĩ mà mình quản lý.

Trong khi đó, công ty quản lý của Suzy cũng đã có thông báo chính thức về sự việc: "Gần đây, chúng tôi đã xác nhận việc lan truyền thông tin sai lệch, tin đồn mang tính suy đoán, bài đăng ác ý và bình luận phỉ báng liên quan đến nghệ sĩ của chúng tôi. Những hành động này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của cô ấy, và chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý mạnh mẽ mà không có bất kỳ sự dàn xếp hay khoan nhượng nào".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ứng kiên quyết với mọi hành vi bất hợp pháp và nỗ lực hết sức để bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ" - Công ty quản lý của Suzy cũng cho biết thêm đồng thời yêu cầu công chúng báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm quyền nào khác.

Trước khi Suzy vướng vào tin đồn gây ảnh hưởng danh tiếng kể trên, nữ diễn viên Go Hyun-jung cũng đã phải đối mặt với tình huống thậm chí còn nghiêm trọng hơn sau khi tiết lộ vào tháng 5 rằng cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn do vấn đề sức khỏe. Một kênh YouTube sau đó đã nhanh chóng lan truyền những thông tin vô căn cứ về cái chết của cô, buộc Go Hyun-jung phải trực tiếp lên tiếng về tin đồn này.

"Tôi chưa chết" - cô nói - "Tôi đang hồi phục tốt và không có gì phải lo lắng cả".

Nữ diễn viên Seo Hyo-rim của Hàn Quốc gần đây đã vướng vào những cáo buộc gây sốc liên quan đến một vụ ngoại tình. Một bài đăng có tiêu đề "Vụ bê bối của Kim Sang-hyuk và Seo Hyo-rim" (2018) bắt đầu lan truyền trên mạng, khiến nữ diễn viên phải lên tiếng phản hồi công khai.

"Chuyện này xảy ra mà tôi không hề hay biết sao? Có phải là về một người trùng tên không?" - cô viết.

Trong khi đó, Choi Yeo-jin - người đã tuyên bố kết hôn vào tháng 6 với doanh nhân thể thao Kim Jae-wook - cũng phải đối mặt với hàng loạt tin đồn liên quan đến quá khứ của chồng. Cô đã đích thân làm rõ những cáo buộc ngoại tình bằng cách gọi video cho vợ cũ của Kim và kiên quyết phủ nhận những cáo buộc cho rằng chồng cô có liên quan đến một "lãnh đạo giáo phái", nói rằng: "Chuyện đó không liên quan gì đến chúng tôi".

Ảnh chụp màn hình từ Choi's YouTube channel của Choi Yeo-jin.

Sự lan truyền nhanh chóng của những tin đồn chưa được xác minh đã khiến nhiều nữ diễn viên rơi vào tình thế khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của họ. Trước sự hỗn loạn về mặt tin tức trong môi trường số, người hâm mộ của các nghệ sĩ cũng kêu gọi thận trọng từ mọi người khi đọc các thông tin trên mạng.

"Mọi người nên hạn chế đăng tải những tuyên bố chưa được xác minh" - một người bình luận, đồng thời cho biết thêm rằng những tin đồn như vậy "có thể gây tổn thương sâu sắc đến những người liên quan".

Trên thực tế, hiện tượng các ngôi sao Hàn Quốc vướng vào những tin đồn thất thiệt không chỉ có các ngôi sao nữ. Những nghệ sĩ nam của nước này cũng gặp những tình huống gây ảnh hưởng danh tiếng nghiêm trọng. Như diễn viên nam chính của phim "Hometown Cha-cha-cha" mới đây cũng bị mạo danh với mục đích lừa đảo trên không gian mạng, khiến công ty quản lý của ngôi sao này buộc phải lên tiếng. Công ty quản lý Kim Seon Ho vừa đưa ra những cảnh báo với những kẻ mạo danh, tuyên bố sẽ có hành động pháp lý cứng rắn, đồng thời gửi lời cảnh tỉnh tới người hâm mộ anh không bị rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.