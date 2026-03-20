Các mốc thời gian "PHẢI NHỚ" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Dù mới đang ở giai đoạn tháng 3, nhưng sức nóng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã bắt đầu lan tỏa khắp các trường học. Theo kế hoạch chuẩn bị và tổ chức kỳ thi vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, lộ trình từ lúc đăng ký dự thi cho đến khi cầm trên tay tờ giấy chứng nhận kết quả đã được vạch ra vô cùng chi tiết.

Việc nắm vững các mốc thời gian này không chỉ giúp các bạn học sinh 2k8 chủ động trong việc học tập mà còn tránh được những sai sót đáng tiếc về thủ tục hành chính - điều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi xét tuyển đại học sau này.

1. Giai đoạn đăng ký dự thi và rà soát hồ sơ

Đây là giai đoạn đặt nền móng cho hồ sơ dự thi. Thí sinh cần tập trung kiểm tra thông tin cá nhân trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ ngày 17.4 đến hết ngày 21.4.2026: Đây là khoảng thời gian hệ thống mở để thí sinh lớp 12 thực hiện đăng ký dự thi (ĐKDT) thử trực tuyến. Các em nên tận dụng cơ hội này để làm quen với giao diện, thao tác nhập liệu và kiểm tra các lỗi hệ thống trước khi bước vào đợt đăng ký thật.

Từ ngày 24.4 đến hết 17h00 ngày 5.5.2026: Thời gian đăng ký dự thi chính thức. Thí sinh phải hoàn thành việc khai báo thông tin cá nhân, nơi thường trú và đặc biệt là lựa chọn bài thi tự chọn. Sau 17h00 ngày 5.5, hệ thống sẽ tự động khóa, mọi thay đổi sau đó sẽ cực kỳ phức tạp.

Chậm nhất ngày 9.5.2026: Các đơn vị sẽ rà soát, kiểm tra và chỉnh sửa thông tin của thí sinh. Đây là lúc các em cần đối soát kỹ các thông tin về điểm bảo lưu hay diện ưu tiên (đặc biệt là đối tượng người dân tộc thiểu số hoặc khu vực tuyển sinh).

Chậm nhất ngày 13.5.2026: Thí sinh thực hiện ký xác nhận thông tin đăng ký trên phiếu và danh sách ký xác nhận cuối cùng.

2. Giai đoạn chuẩn bị và tổ chức thi chính thức

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt lịch vào giữa tháng 6. Thí sinh cần đảm bảo sức khỏe và tâm lý tốt nhất cho 2 ngày thi chính thức.

Chiều 10.6.2026: Thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi.

Sáng 11.6.2026: Thi môn Ngữ văn (Thời gian làm bài: 120 phút, hình thức tự luận).

Chiều 11.6.2026: Thi môn Toán (Thời gian làm bài: 90 phút, hình thức trắc nghiệm).

Sáng 12.6.2026: Thi bài thi tự chọn (Ngoại ngữ hoặc các môn tổ hợp theo định hướng nghề nghiệp).

3. Giai đoạn công bố kết quả, phúc khảo và xét tốt nghiệp

Đây là giai đoạn hồi hộp nhất, khi những nỗ lực suốt 12 năm đèn sách bắt đầu có "con số" cụ thể.

8h00 ngày 01.7.2026: Công bố kết quả thi chính thức. Toàn bộ thí sinh trên cả nước có thể tra cứu điểm thi đồng loạt trên hệ thống của Bộ và các Sở GD&ĐT.

Từ ngày 1.7 đến hết ngày 5.7.2026: Thu nhận đơn phúc khảo bài thi. Nếu nhận thấy điểm số có sự sai lệch bất thường so với đáp án chính thức, các em cần nhanh chóng nộp đơn trong khung giờ vàng này.

Chậm nhất ngày 3.7.2026: Xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ.

Chậm nhất ngày 7.7.2026: Hiệu trưởng các trường phổ thông cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính) cho thí sinh.

Chậm nhất ngày 20.7.2026: Hoàn thành tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có).

Chậm nhất ngày 31.7.2026: Các Sở GD&ĐT gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Bộ GD&ĐT, khép lại kỳ thi năm 2026.