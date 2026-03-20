Đưa 1 thứ cho con mang tới trường, bà mẹ bỗng bị chỉ trích "làm màu", "khoe mẽ", bức xúc đến nỗi phải chuyển trường!

Vài ngày trước, một câu chuyện nhỏ xảy ra trong một lớp tiểu học ở Trung Quốc đã gây ra không ít tranh luận trong nhóm phụ huynh. Một lớp 3 tổ chức “Ngày chia sẻ ẩm thực”, đây vốn là hoạt động mà học sinh rất mong chờ. Thế nhưng, một người mẹ đã chuẩn bị đồ ngon lại bị mắng vốn.

Anh trai chị này làm nghề kinh doanh hải sản, vừa nhập về một lô bào ngư cỡ nhỏ. Nảy ra ý tưởng, chị quyết định làm một điều khác biệt: chuẩn bị 40 hộp cơm nhỏ, mỗi hộp có một con bào ngư mini, kèm rau và cơm, trông vừa sạch sẽ vừa tinh tế. Để đảm bảo độ tươi, chị còn xin nghỉ nửa ngày để tự mang đến trường. Chị nghĩ rằng bọn trẻ sẽ rất vui. Bản chất câu chuyện rất đơn giản: mẹ chỉ muốn con được chia sẻ món ngon với bạn bè. Nhưng không khí hôm đó lại có phần “lệch nhịp”.

Phần lớn phụ huynh khác chỉ chuẩn bị trái cây, bánh mì hoặc bánh ngọt. Khi thấy “phần ăn cao cấp” này, một vài người bắt đầu cảm thấy không thoải mái.Sau khi hoạt động kết thúc, không khí trong nhóm phụ huynh lại trở nên gượng gạo. Có người bóng gió: “Có những gia đình điều kiện tốt thật, tụi mình mang ít trái cây thôi mà thấy cũng ngại". Một câu nói tưởng như vô tình lại khiến một việc vốn ấm áp trở nên khó xử. Lời dị nghị khiến con của bà mẹ này ấm ức, còn chị thậm chí còn có ý định chuyển trường.

Câu chuyện này cũng khiến nhiều phụ huynh phải suy nghĩ: Trong quá trình nuôi dạy con, thể hiện tình yêu là điều quan trọng, nhưng trong môi trường tập thể, biết chừng mực và có “trí tuệ xã hội” cũng là một bài học không kém phần quan trọng.

Giữa phụ huynh với nhau cũng tồn tại “giao tiếp ngầm”

Nhiều người nghĩ đây chỉ là chuyện một bữa ăn. Nhưng trong thực tế, rất nhiều “va chạm” giữa phụ huynh lại bắt nguồn từ những chi tiết nhỏ như vậy. Khi trẻ học trong cùng một lớp, phụ huynh cũng dần hình thành một “vòng xã hội”. Có người lo bị so sánh. Có người sợ mình kém hơn. Có người lại sợ bị xem là khoe khoang. Đôi khi, một hành động xuất phát từ ý tốt lại bị hiểu nhầm vì thiếu thông tin. Không hẳn là đúng sai, mà là khi những hoàn cảnh và quan điểm khác nhau va chạm, xung đột rất dễ xảy ra.

Thực ra, câu chuyện này không có đáp án tuyệt đối. Nhưng từ góc nhìn giáo dục và giao tiếp, có vài điều phụ huynh có thể cân nhắc:

1. Hiểu rõ mục đích của hoạt động: “Ngày chia sẻ ẩm thực” là để trẻ học cách chia sẻ, không phải để so sánh ai chuẩn bị đặc biệt hơn. Một hộp trái cây hay vài chiếc bánh cũng đủ mang lại niềm vui. Quan trọng không phải giá trị món ăn mà là trải nghiệm của trẻ.

2. Tôn trọng nhịp sống của mỗi gia đình: Mỗi gia đình có điều kiện và cách sống khác nhau. Có người thích chuẩn bị cầu kỳ, có người chuộng sự đơn giản đều không sai. Sự trưởng thành trong giao tiếp của phụ huynh nằm ở việc chấp nhận sự khác biệt, thay vì áp một tiêu chuẩn chung. Thực ra, trẻ con rất đơn giản: chúng quan tâm “ngon không, vui không”, chứ ít khi để ý món đó đắt hay rẻ.

3. Có thể trao đổi trước với giáo viên: Nếu chuẩn bị món hơi đặc biệt, phụ huynh có thể trao đổi trước với giáo viên: về số lượng, nguồn gốc… Điều này giúp nhà trường sắp xếp tốt hơn, đồng thời giảm hiểu lầm không đáng có. Rất nhiều tình huống khó xử chỉ vì thiếu trao đổi từ trước.

4. Đừng quên trọng tâm là con trẻ: Đôi khi phụ huynh quá để ý ánh nhìn của người khác mà quên mất cảm nhận của chính con mình. Thứ trẻ cần không phải là món đắt tiền, mà là cảm giác được tham gia. Một món ăn cùng làm, một đĩa trái cây cùng cắt lại là ký ức mà trẻ nhớ rất lâu.

Nuôi dạy con chưa bao giờ có một đáp án duy nhất. Người thích chuẩn bị kỹ, người thích thuận tự nhiên, miễn xuất phát từ tình yêu, đều đáng trân trọng. Điều quan trọng nhất không phải người khác nghĩ gì, mà là con học được gì từ trải nghiệm đó.