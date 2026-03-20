Nguyên nhân vụ nam sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện ở TPHCM

Ngày 20-3, UBND xã Phước Hòa thông tin công an địa phương đang xác minh vụ nam sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại khu vực giữ xe gần Trường THPT Phước Hòa trên địa bàn TPHCM, sau mâu thuẫn giữa các học sinh.

Nạn nhân là em B.N.H.A, học sinh lớp 11 của trường. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi đá bóng giữa các học sinh. Trong lúc chơi, hai bên xảy ra va chạm, té ngã rồi phát sinh cãi vã. Sau đó, em H.A bị một số học sinh hăm dọa.



Nam sinh bị nhóm bạn hành hung sau giờ học phải nhập viện cấp cứu

Đến trưa 18-3, khi tan học, em H.A di chuyển ra khu vực giữ xe bên ngoài trường thì bị nhóm khoảng 5 học sinh lớp 10 lao vào đánh hội đồng.

Sau vụ việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Lãnh đạo UBND xã Phước Hòa cho hay công an xã đã làm việc với các bên liên quan, đồng thời chờ kết quả giám định thương tật để có căn cứ xử lý theo quy định.

Về phía nhà trường, bà Phan Thị Thanh Thúy, Hiệu trưởng Trường THPT Phước Hòa, cho biết sự việc xảy ra ngoài khuôn viên trường, tại bãi giữ xe tư nhân gần trường. Ngay sau khi nắm thông tin, nhà trường đã phối hợp cơ quan chức năng làm việc với các học sinh và phụ huynh liên quan, đồng thời trích xuất camera khu vực xung quanh để làm rõ diễn biến vụ việc.

Theo thông tin từ gia đình, đến nay em H.A vẫn đang được điều trị tích cực. Các bác sĩ cho biết em bị gãy xương mũi, đã được phẫu thuật để thông đường thở và tiếp tục theo dõi sát các chấn thương vùng hộp sọ.

Liên quan vụ việc, chính quyền địa phương đã yêu cầu các trường học trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, nắm bắt tình hình học sinh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn mâu thuẫn và đẩy mạnh giáo dục nhằm hạn chế tình trạng bạo lực học đường.