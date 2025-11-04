Các công trình tưởng niệm nạn nhân COVID-19 trên thế giới

Anh: Bức tường 150.000 trái tim và vườn hoa hy vọng

Tại London, nhiều công trình tưởng niệm đã được dựng lên để tưởng nhớ các nạn nhân của đại dịch COVID-19. Nổi bật nhất là Bức tường Tưởng niệm Quốc gia Covid, nằm dọc bờ nam sông Thames.

Bức tường Tưởng niệm Quốc gia Covid tại London, Anh. Ảnh: BBC

Khởi công từ tháng 3/2021, bức tường dài hơn 500 mét, được phủ kín hơn 150.000 trái tim đỏ do các tình nguyện viên vẽ tay. Mỗi trái tim tượng trưng cho một người đã qua đời vì COVID-19, biến công trình thành một bức tranh tập thể đầy xúc động về quy mô thảm kịch.

Cũng tại thủ đô, Vườn hoa London Blossom ở quận Newham, gần Sân vận động London, được trồng với 33 cây hoa sắp xếp thành ba vòng tròn, tượng trưng cho 33 quận của thành phố. Loài cây này được chọn vì nở rộ vào tháng Ba – thời điểm gợi nhớ ngày nước Anh bước vào đợt phong tỏa đầu tiên. Đây là một khu vườn sống động để tưởng nhớ quá khứ, hy vọng cho tương lai, đồng thời biểu trưng cho sự đoàn kết và khởi đầu mới.

Mỹ: Hoa bồ công anh thép không gỉ tại Chicago

Đài tưởng niệm COVID-19 tại Chicago có hình hoa bồ công anh. Ảnh: Georgia Southern Megazine

Một trong những công trình ấn tượng nhất là Đài tưởng niệm COVID-19 – Biểu tượng của Vinh danh, Tưởng niệm và Kiên cường. Công trình đang được xây dựng tại Khu Y tế Illinois, thành phố Chicago, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Tác phẩm bao gồm 5 cấu trúc bằng thép không gỉ, cao khoảng 8 mét, có thể phát sáng nhiều màu sắc. Thiết kế lấy cảm hứng từ hoa bồ công anh và hình dạng virus SARS-CoV-2, tượng trưng cho sự lan tỏa toàn cầu và khả năng tái sinh.

Công trình mang ba ý nghĩa: tưởng nhớ các nạn nhân của đại dịch, tri ân đội ngũ tuyến đầu, đồng thời khẳng định tinh thần kiên cường và sức mạnh phục hồi của con người sau COVID-19.

Tây Ban Nha: Ngọn lửa không bao giờ tắt

Công trình tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 tại Madrid được đặt tại giao lộ giữa đường Alcalá và đại lộ Paseo del Prado, thuộc khu Retiro. Tượng đài được khánh thành vào ngày 15/5/2020, làm bằng thép đen, gồm một vòng tròn có đường kính gần 2 mét đặt trên khối đế.

Trên mặt thép khắc dòng chữ tiếng Tây Ban Nha: "Vuestra llama nunca se apagará en nuestro corazón" (Ngọn lửa của các bạn sẽ không bao giờ tắt trong trái tim chúng tôi). Công trình giản dị nhưng sâu sắc, là lời tri ân và cam kết không quên những người đã ra đi vì đại dịch.

Nga: Thiên thần buồn của họa sĩ xấu số

Tác phẩm "Sad Angel" (Thiên thần buồn) được đặt bên ngoài một trường y ở thành phố Saint Petersburg, Nga. Ảnh: Meduza

Tác phẩm "Sad Angel" (Thiên thần buồn) được đặt bên ngoài một trường y ở thành phố Saint Petersburg, Nga. Đây là sáng tạo của họa sĩ Roman Shustrov – người sau này cũng qua đời vì COVID-19, khiến tác phẩm càng thêm ý nghĩa bi thương.

Bức tượng khắc họa một thiên thần với đôi vai gục xuống và đầu cúi thấp, biểu tượng cho nỗi đau và sự hy sinh thầm lặng của các bác sĩ cùng nhân viên y tế trong đại dịch. Tác phẩm mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với đội ngũ y tế – những con người ở tuyến đầu chống dịch, đồng thời là một trong số ít công trình tưởng niệm chính thức được dựng lên tại Nga.

Italy: Rừng ký ức tại Bergamo

Tại công viên Trucca, thị trấn Bergamo thuộc vùng Lombardy – một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong làn sóng COVID-19 đầu tiên ở Ý – chính quyền đã khởi xướng dự án "Rừng Ký ức".

Rừng tưởng niệm tại Công viên Parco della Trucca, ở Bergamo, Italy. Ảnh: CBS News

Dự án dự kiến trồng 700 cây xanh đối diện nhà xác của bệnh viện, mỗi cây tượng trưng cho một nạn nhân của đại dịch. Những hàng cây này không chỉ là biểu tượng của sự sống tiếp nối, mà còn là không gian yên bình để tưởng niệm những người đã khuất giữa lòng thiên nhiên.

Mỗi công trình tưởng niệm mang một phong cách riêng, nhưng tất cả đều chuyển tải một thông điệp chung: không quên những người đã ra đi, tri ân những người đã hy sinh, và tin tưởng vào sức mạnh phục hồi của nhân loại.