Các chủ xe ô tô, xe máy biển số sau đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

STT Phương tiện, Biển số Thời gian vi phạm Vị trí vi phạm Hành vi vi phạm

1 Ô tô 36H-072.99 29/01/2026 14:19:45 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

2 Ô tô 36A-192.25 29/01/2026 15:08:05 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

3 Ô tô 36A-287.75 29/01/2026 15:13:53 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

4 Ô tô 30B-093.99 29/01/2026 15:22:27 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

5 Ô tô 36A-954.08 29/01/2026 15:28:42 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

6 Ô tô 36D-027.50 29/01/2026 15:34:57 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

7 Ô tô 50CD-003.68 29/01/2026 15:35:38 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

8 Ô tô 36K-315.51 29/01/2026 15:59:43 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

9 Ô tô 36D-011.56 29/01/2026 16:44:34 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

10 Ô tô 36A-012.24 29/01/2026 17:03:26 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11 Ô tô 36A-287.75 29/01/2026 17:28:54 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12 Ô tô 36K-221.84 30/01/2026 09:25:01 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

13 Ô tô 36K-156.88 30/01/2026 14:01:51 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

14 Ô tô 36A-862.02 30/01/2026 14:07:34 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

15 Ô tô 36C-342.17 30/01/2026 14:11:11 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16 Ô tô 36A-733.05 30/01/2026 15:29:45 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

17 Ô tô 30H-394.23 30/01/2026 15:48:53 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18 Ô tô 36A-895.10 30/01/2026 16:51:55 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

19 Ô tô 51C-869.11 31/01/2026 07:17:34 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

20 Ô tô 36A-231.98 31/01/2026 07:40:03 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển xe đang chạy

21 Ô tô 36A-895.23 31/01/2026 08:28:01 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

22 Ô tô 36A-495.59 31/01/2026 14:57:00 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

23 Ô tô 36K-055.82 31/01/2026 14:58:18 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24 Ô tô 36A-865.38 31/01/2026 21:17:31 Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

25 Ô tô 36A-986.82 01/02/2026 08:24:07 Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

26 Ô tô 36C-077.24 01/02/2026 08:58:08 Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

27 Ô tô 36A-760.93 01/02/2026 09:54:17 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

28 Ô tô 30A-835.19 01/02/2026 12:42:26 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

29 Ô tô 36K-005.37 01/02/2026 17:03:57 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

30 Ô tô 36B-173.67 01/02/2026 18:01:22 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

31 Ô tô 30K-415.67 02/02/2026 12:56:41 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

32 Ô tô 36A-305.78 02/02/2026 12:59:50 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

33 Ô tô 36A-954.03 05/02/2026 15:39:02 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

34 Ô tô 36K-484.49 05/02/2026 16:12:15 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

35 Ô tô 29A-815.62 05/02/2026 16:23:33 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

36 Ô tô 36N-4439 05/02/2026 16:41:11 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

37 Ô tô 36A-269.02 05/02/2026 17:25:38 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe

38 Ô tô 36N-1413 05/02/2026 17:32:58 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

39 Ô tô 36A-160.55 06/02/2026 06:49:44 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

40 Ô tô 30H-394.23 07/02/2026 08:20:34 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

41 Ô tô 36C-505.01 07/02/2026 15:41:43 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

42 Ô tô 36A-683.38 07/02/2026 16:25:16 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

43 Ô tô 29A-779.56 07/02/2026 16:27:15 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

44 Ô tô 29V-3665 07/02/2026 16:36:05 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

45 Mô tô (Xe máy) 36B5-255.39 11/02/2026 13:19:45 Hạc Thành - Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

46 Ô tô 36A-113.12 12/02/2026 08:52:22 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

47 Ô tô 36C-427.98 12/02/2026 08:57:54 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

48 Ô tô 36A-311.10 12/02/2026 14:34:12 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

49 Mô tô (Xe máy) 36B8-424.98 12/02/2026 14:40:15 Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

50 Ô tô 30G-914.17 12/02/2026 14:54:02 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

51 Ô tô 30G-965.88 12/02/2026 16:03:48 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

52 Ô tô 36K-555.91 12/02/2026 16:04:08 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

53 Ô tô 36K-236.51 12/02/2026 16:13:57 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

54 Ô tô 36A-266.08 12/02/2026 16:16:09 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

55 Ô tô 36A-932.56 12/02/2026 16:27:12 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

56 Ô tô 36A-782.56 12/02/2026 17:00:52 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

57 Ô tô 30A-871.75 12/02/2026 17:07:06 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

58 Ô tô 36H-198.01 12/02/2026 17:20:45 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy