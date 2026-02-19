Các chủ xe ô tô, xe máy biển số sau đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

STT
Phương tiện,
Biển số
Thời gian vi phạm
Vị trí vi phạm
Hành vi vi phạm
1
Ô tô
36H-072.99
29/01/2026 14:19:45
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
2
Ô tô
36A-192.25
29/01/2026 15:08:05
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
3
Ô tô
36A-287.75
29/01/2026 15:13:53
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4
Ô tô
30B-093.99
29/01/2026 15:22:27
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
5
Ô tô
36A-954.08
29/01/2026 15:28:42
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
6
Ô tô
36D-027.50
29/01/2026 15:34:57
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
7
Ô tô
50CD-003.68
29/01/2026 15:35:38
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
8
Ô tô
36K-315.51
29/01/2026 15:59:43
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
9
Ô tô
36D-011.56
29/01/2026 16:44:34
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
10
Ô tô
36A-012.24
29/01/2026 17:03:26
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11
Ô tô
36A-287.75
29/01/2026 17:28:54
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
12
Ô tô
36K-221.84
30/01/2026 09:25:01
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
13
Ô tô
36K-156.88
30/01/2026 14:01:51
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14
Ô tô
36A-862.02
30/01/2026 14:07:34
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
15
Ô tô
36C-342.17
30/01/2026 14:11:11
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16
Ô tô
36A-733.05
30/01/2026 15:29:45
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
17
Ô tô
30H-394.23
30/01/2026 15:48:53
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18
Ô tô
36A-895.10
30/01/2026 16:51:55
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
19
Ô tô
51C-869.11
31/01/2026 07:17:34
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20
Ô tô
36A-231.98
31/01/2026 07:40:03
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển xe đang chạy
21
Ô tô
36A-895.23
31/01/2026 08:28:01
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
22
Ô tô
36A-495.59
31/01/2026 14:57:00
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
23
Ô tô
36K-055.82
31/01/2026 14:58:18
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24
Ô tô
36A-865.38
31/01/2026 21:17:31
Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
25
Ô tô
36A-986.82
01/02/2026 08:24:07
Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
26
Ô tô
36C-077.24
01/02/2026 08:58:08
Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
27
Ô tô
36A-760.93
01/02/2026 09:54:17
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
28
Ô tô
30A-835.19
01/02/2026 12:42:26
Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
29
Ô tô
36K-005.37
01/02/2026 17:03:57
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
30
Ô tô
36B-173.67
01/02/2026 18:01:22
Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
31
Ô tô
30K-415.67
02/02/2026 12:56:41
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
32
Ô tô
36A-305.78
02/02/2026 12:59:50
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
33
Ô tô
36A-954.03
05/02/2026 15:39:02
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
34
Ô tô
36K-484.49
05/02/2026 16:12:15
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
35
Ô tô
29A-815.62
05/02/2026 16:23:33
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
36
Ô tô
36N-4439
05/02/2026 16:41:11
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37
Ô tô
36A-269.02
05/02/2026 17:25:38
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe
38
Ô tô
36N-1413
05/02/2026 17:32:58
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
39
Ô tô
36A-160.55
06/02/2026 06:49:44
Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
40
Ô tô
30H-394.23
07/02/2026 08:20:34
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
41
Ô tô
36C-505.01
07/02/2026 15:41:43
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
42
Ô tô
36A-683.38
07/02/2026 16:25:16
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
43
Ô tô
29A-779.56
07/02/2026 16:27:15
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
44
Ô tô
29V-3665
07/02/2026 16:36:05
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
45
Mô tô
(Xe máy) 36B5-255.39
11/02/2026 13:19:45
Hạc Thành - Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
46
Ô tô
36A-113.12
12/02/2026 08:52:22
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
47
Ô tô
36C-427.98
12/02/2026 08:57:54
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
48
Ô tô
36A-311.10
12/02/2026 14:34:12
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
49
Mô tô
(Xe máy) 36B8-424.98
12/02/2026 14:40:15
Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
50
Ô tô
30G-914.17
12/02/2026 14:54:02
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
51
Ô tô
30G-965.88
12/02/2026 16:03:48
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
52
Ô tô
36K-555.91
12/02/2026 16:04:08
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
53
Ô tô
36K-236.51
12/02/2026 16:13:57
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
54
Ô tô
36A-266.08
12/02/2026 16:16:09
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
55
Ô tô
36A-932.56
12/02/2026 16:27:12
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
56
Ô tô
36A-782.56
12/02/2026 17:00:52
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
57
Ô tô
30A-871.75
12/02/2026 17:07:06
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
58
Ô tô
36H-198.01
12/02/2026 17:20:45
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
59
Mô tô
(Xe máy) 36AC-719.25
12/02/2026 20:52:17
Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
