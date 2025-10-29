Các chủ xe ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an tỉnh Cao Bằng công bố các trường hợp vi phạm giao thông, bị xử phạt nguội

Ngày 24/10, Công an tỉnh Cao Bằng đã có thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua Hệ thống camera giám sát, trong thời gian từ ngày 9/10 đến ngày 22/10.

Danh sách bao gồm 2 trường hợp xe ô tô vi phạm lỗi vượt đèn đỏ tại ngã tư Nà Cáp và ngã tư Hoàng Đình Giong, tỉnh Cao Bằng.

Qua thông báo này, Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị các cơ quan, tổ chức tiếp tục quán triệt đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông vì sự an toàn cho mình và cho người khác.

Danh sách cụ thể như sau:

Nguồn: Công an tỉnh Cao Bằng

Lực lượng chức năng cho biết, sau khi đăng thông báo này, yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng tại Tổ 5 (Sông Hiến), phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng để giải quyết theo quy định.

Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho Cơ quan Đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.

Bên cạnh đó, để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html.

Bên cạnh tỉnh Cao Bằng, mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã công bố 44 trường hợp xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, trong tuần từ ngày 17/10 đến ngày 26/10. Bên cạnh các xe nội tỉnh, danh sách được công bố bao gồm nhiều xe ngoại tỉnh, như Hà Nội, Lạng Sơn, Hưng Yên, Ninh Bình, TP. Hải Phòng...

Danh sách 44 trường hợp vi phạm như sau: 99A-236.56; 30E-208.03; 99E-000.05; 30M-075.49; 99A-405.41; 99A-749.54; 30K-432.44; 30A-330.00; 12A-012.93; 30A-789.02; 98A-617.14; 98A-456.23; 98A-449.73; 89C-283.99; 98C-206.40; 35A-300.81; 98A-308.05; 98A-577.02;

98C-217.68; 30V-7391; 98R-015.56; 99C-058.95; 98A-829.68; 98A-128.05; 14A-009.10; 12A-280.81; 98H-046.14; 98H-038.39; 18A-005.09; 98A-346.81; 19A-463.39; 99A-420.57; 99A-760.35; 98A463.11; 30E-269.97; 30K-951.95; 98A-845.75; 98A-663.70; 98A-797.47; 17C-106.92; 15K-589.99; 98A-403.85; 98A-663.66; 98A-341.09.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, hành vi vượt đèn đỏ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến va chạm tại các nút giao, đặc biệt trong điều kiện mật độ giao thông cao.

Mức phạt đối với xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, căn cứ theo Nghị định 168?

Căn cứ điểm b, khoản 9, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2025, người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b, khoản 16, Điều 6.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 22 triệu đồng. Người vi phạm cũng sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe, theo điểm d, khoản 16, Điều 6.