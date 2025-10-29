Amazon gây sốc: 14,000 nhân viên bị sa thải qua tin nhắn, công ty công nghệ đang loay hoay trong bão AI?

Sáng thứ Ba vừa qua, nhiều nhân viên Amazon nhận được thông báo mất việc qua tin nhắn. Theo nguồn tin từ Business Insider, Amazon đã gửi hai tin nhắn vào sáng sớm để thông báo về việc bị sa thải. Tin nhắn đầu tiên yêu cầu nhân viên kiểm tra email cá nhân hoặc công việc trước khi đến văn phòng. Tin nhắn thứ hai hướng dẫn họ gọi đến một đường dây hỗ trợ nếu không nhận được email thông báo về vị trí làm việc của mình.

Các tin nhắn này được gửi ngay sau khi thông báo qua email, nhằm ngăn chặn tình huống nhân viên bị sa thải đến văn phòng và phát hiện thẻ ra vào không hoạt động. Tình trạng này đã trở nên phổ biến trong các đợt sa thải hàng loạt gần đây tại các công ty như Google và Tesla.

Một phát ngôn viên của Amazon từ chối bình luận về sự việc. Những người trao đổi với Business Insider yêu cầu không công khai danh tính vì họ không được phép phát ngôn với báo chí.

Amazon đã sa thải khoảng 14,000 nhân viên vào thứ Ba, nói rằng động thái này nhằm tinh giản hoạt động và "đổi mới nhanh hơn". Nhiều nhân viên bị ảnh hưởng tại Mỹ là các quản lý bán lẻ, tiếp tục xu hướng cắt giảm trong bộ phận này của công ty.

Beth Galetti, giám đốc nhân sự của Amazon, trong một thông điệp gửi đến các nhân viên bị sa thải và chia sẻ trên nền tảng nội bộ của công ty, cho biết nhân viên sẽ tiếp tục nhận đủ lương và phúc lợi trong vòng 90 ngày, kèm theo một gói trợ cấp thôi việc. Trong một bài đăng blog riêng biệt vào ngày thứ Ba, Galetti cho biết các đợt cắt giảm việc làm được thúc đẩy bởi những tiến bộ nhanh chóng trong trí tuệ nhân tạo, nhấn mạnh rằng Amazon đang thực hiện những thay đổi bất chấp hiệu suất mạnh mẽ của công ty.

"Điều mà chúng ta cần nhớ là thế giới đang thay đổi nhanh chóng," Galetti viết. "Thế hệ AI này là công nghệ mang tính đột phá nhất mà chúng ta từng thấy kể từ khi Internet ra đời, và nó đang cho phép các công ty đổi mới nhanh hơn bao giờ hết trong các phân khúc thị trường hiện có và hoàn toàn mới."