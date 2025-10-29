Bộ đôi siêu phẩm công nghệ hoàn hảo cho người trẻ: realme 15 series & realme Watch 5

Bộ đôi realme 15 series và realme Watch 5 chính là lời đáp lý tưởng cho nhu cầu đó – mạnh mẽ, thông minh, và đậm cá tính.

Khi smartphone không chỉ là công cụ, mà còn là cách bạn thể hiện bản thân

realme 15 series gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ thiết kế mảnh mai, tinh tế nhưng vẫn nổi bật với sắc màu trẻ trung, đúng tinh thần "tôi khác biệt" của thế hệ Gen Z. Bên trong vẻ ngoài bắt mắt ấy là một cấu hình ấn tượng.

Chiếc máy sở hữu màn hình AMOLED 144Hz siêu mượt, với độ sáng lên tới 6.500 nit, đảm bảo hiển thị rõ ràng, sống động dù bạn đang dưới nắng trưa hay trong phòng tối. Độ phản hồi nhanh và màu sắc rực rỡ mang đến trải nghiệm thị giác tuyệt vời cho mọi hoạt động từ lướt mạng, xem phim cho đến chơi game.

Hiệu năng được đảm bảo bởi những mẫu chip mạnh mẽ trong phân khúc như Snapdragon 7 Gen 4 cùng RAM lên đến 12GB, giúp mọi thao tác đều trơn tru, dù bạn đang chạy đa nhiệm hay chơi game đồ họa nặng. Đặc biệt, viên pin 7.000mAh đi kèm sạc siêu nhanh tới 80W giúp bạn yên tâm sử dụng cả ngày dài mà không lo gián đoạn. Với realme 15 series, giới trẻ có thể tự do sáng tạo và làm việc ở bất kỳ đâu mà không bị giới hạn bởi pin hay tốc độ xử lý.

Điều khiến realme 15 series thật sự khác biệt chính là khả năng nhiếp ảnh đêm vượt trội trong tầm giá, được tạo nên nhờ sự kết hợp giữa phần cứng mạnh và trí tuệ nhân tạo. Cụm AI Camera 50MP được trang bị trên cả camera chính và camera selfie, kết hợp với đèn flash kép trợ sáng tông nóng & lạnh, giúp bạn có thể điều chỉnh ánh sáng phù hợp, mang đến làn da tự nhiên và ánh sáng hài hòa dù trong không gian tối hay ánh đèn neon rực rỡ.

Đặc biệt, chế độ AI Tiệc Đêm (AI Party Mode) là "vũ khí" dành riêng cho những buổi tối đầy năng lượng của giới trẻ. Camera có thể tái tạo chính xác không khí sôi động của buổi tiệc, ánh đèn club hay những khoảnh khắc ngẫu hứng cùng bạn bè. realme 15 series giúp bạn ghi lại trọn vẹn nhịp sống đêm của tuổi trẻ, không còn ảnh đêm mờ nhòe hay thiếu sáng. Bạn không chỉ chụp ảnh – bạn đang kể lại câu chuyện thật của chính mình.

Kết hợp cùng với realme Watch 5, trải nghiệm ấn tượng trong tầm giá

Bên cạnh chiếc smartphone mạnh mẽ, realme Watch 5 đóng vai trò như một người bạn đồng hành thông minh – giúp người trẻ cân bằng giữa công nghệ và sức khỏe. Thiết kế trẻ trung, hiện đại, hơi hướng giống những mẫu đồng hồ cao cấp, Watch 5 vừa là món phụ kiện thời trang với hơn 300 mặt đồng hồ tùy biến, vừa là thiết bị chăm sóc bản thân hiệu quả. Nhờ viên pin dung lượng lớn, đồng hồ có thể sử dụng liên tục tới 14 ngày sau một lần sạc, giúp bạn an tâm mang theo trong mọi hành trình.

realme Watch 5 không dừng lại ở việc theo dõi sức khỏe cơ bản mà còn đóng vai trò như một huấn luyện viên cá nhân thực thụ. Thiết bị cung cấp các bài tập chạy ở nhiều cấp độ, hướng dẫn giãn cơ sau mỗi buổi tập. Đặc biệt, hệ thống GPS độc lập hỗ trợ 5 hệ thống định vị GNSS giúp theo dõi quãng đường và hiệu suất luyện tập chính xác, ngay cả khi không mang theo điện thoại. Các cảm biến tiên tiến theo dõi nhịp tim, nồng độ SpO₂, giấc ngủ và hơn 100 chế độ thể thao, mang lại dữ liệu sức khỏe chi tiết và hữu ích.

Khi kết nối cùng realme 15 series, Watch 5 còn mở rộng trải nghiệm công nghệ liền mạch: nhận thông báo tin nhắn, cuộc gọi, điều khiển nhạc ngay trên cổ tay.

Một cặp đôi sinh ra cho thế hệ trẻ – năng động, sáng tạo và luôn kết nối

realme đã xây dựng một hệ sinh thái công nghệ dành riêng cho người trẻ – nơi smartphone là trung tâm sáng tạo, còn smartwatch là "trợ thủ" sức khỏe và phong cách. Ở tầm giá dễ tiếp cận (chỉ từ 8.990K cho điện thoại và 1.790K cho đồng hồ), bộ đôi này mang đến giá trị trên cả mong đợi. Bạn không cần chi hàng chục triệu đồng để có được camera mạnh, pin khủng, màn hình đẹp và đồng hồ thông minh.

Hiện tại, bạn có thể dễ dàng trang bị cho mình bộ đôi realme 15 series và realme Watch 5 tại chuỗi siêu thị Thế Giới Di Động với nhiều chương trình hấp dẫn như ưu đãi lên đến 350K, dùng thử miễn phí 30 ngày, trả chậm 0% không cần trả trước. Đặc biệt, bạn sẽ được giảm giá ngay 20% đồng hồ realme Watch 5 khi mua kèm realme 15 series. Tham khảo thông tin chi tiết tại đây: https://tgdd.vn/realme-15-Series-5G