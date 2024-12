Các Anh trai Say Hi - Chông Gai chạm mặt, tạo nên những khoảnh khắc “visual tràn màn hình”

Đặc biệt, sự kiện còn đánh dấu màn hội ngộ của “hoàng tử” Chông Gai SOOBIN và “thái tử” Say Hi HIEUTHUHAI - 2 nam nghệ sĩ đang sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo. SOOBIN điển trai đúng chuẩn hoàng tử trong set suit in logo chìm của nhà mốt. HIEUTHUHAI cũng ghi điểm với visual sáng bừng với outfit đậm chất streetstyle, chất chơi và thời thượng.