HIEUTHUHAI cân đồ đỉnh thế nào mà ngày càng đắt show thời trang?

Gần đây nhất, ngay trong tối qua, “thái tử” Say Hi đã xuất hiện ở sự kiện Giáng Sinh tại store của Louis Vuitton Đồng Khởi, TP.HCM. HIEUTHUHAI ghi điểm với visual đẹp trai ngút ngàn khiến nhiều fan hâm mộ phấn khích. Nam rapper đã diện quần jeans cùng áo phông trắng, bên ngoài mix thêm một chiếc áo khoác bomber với logo LV được in chìm. Thêm vào đó, nam nghệ sĩ sinh năm 1999 còn đeo thêm túi xách màu xanh với logo monogram cùng các phụ kiện nổi bật khác.