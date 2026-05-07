Cà tím gây sốt trở lại: Người có tuổi ăn thường xuyên nhận 4 lợi ích bất ngờ

Thời gian gần đây, cà tím - một loại thực phẩm tưởng chừng rất bình thường - lại được nhắc đến nhiều khi nói về chế độ ăn uống lành mạnh. Không phải thực phẩm chức năng đắt đỏ, chính những món ăn quen thuộc hàng ngày mới đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe, đặc biệt với người trung niên và cao tuổi.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi tuổi tác tăng lên, cơ thể bắt đầu có nhiều thay đổi, từ hệ tim mạch đến chuyển hóa. Điều đáng nói là những thay đổi này không diễn ra đột ngột mà tích lũy theo thời gian - và chế độ ăn uống chính là yếu tố có thể tác động đáng kể.

1. Hỗ trợ sức khỏe mạch máu

Một trong những lợi ích đáng chú ý của cà tím là tác động tích cực đến hệ tim mạch. Vỏ cà tím chứa anthocyanin - hợp chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ chức năng nội mô mạch máu và giảm stress oxy hóa.

Theo TS. Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia , đã chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống : Các loại rau giàu polyphenol như cà tím có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch nếu được sử dụng thường xuyên trong chế độ ăn cân bằng.

Dù không phải “thần dược”, nhưng việc duy trì thói quen ăn các thực phẩm giàu hợp chất thực vật có thể giúp giảm nhẹ nguy cơ liên quan đến cholesterol và viêm mạn tính.

2. Ổn định đường huyết

Cà tím chứa nhiều chất xơ không hòa tan, không được tiêu hóa. Chúng có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và làm suy yếu khả năng hấp thụ đường của cơ thể. Nó giúp cân bằng lượng đường trong máu và ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Mặt khác, các hợp chất polyphenolic trong cà tím đã được chứng minh là làm giảm chỉ số đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin. Chúng có tác dụng tuyệt vời trong việc ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2.

Các nhà dinh dưỡng khuyên bạn nên thêm cà tím vào chế độ ăn của bệnh nhân tiểu đường cùng với ngũ cốc và các loại rau khác.

3. Cải thiện hệ tiêu hóa

Dù không phải là nguồn chất xơ “nặng”, cà tím vẫn cung cấp lượng chất xơ vừa phải, giúp hỗ trợ nhu động ruột và cải thiện hệ vi sinh đường ruột. Điều này đặc biệt có lợi với người lớn tuổi - nhóm dễ gặp các vấn đề như táo bón hoặc tiêu hóa kém.

Việc duy trì hệ tiêu hóa ổn định không chỉ giúp cơ thể thoải mái hơn mà còn góp phần cải thiện quá trình trao đổi chất tổng thể.

4. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Cà tím, ít calo và giàu chất xơ, là thực phẩm lý tưởng cho những người béo, thừa cân và phù hợp với mọi chế độ ăn kiêng giảm cân.

Chất xơ không hòa tan không được tiêu hóa hoặc hấp thụ trong dạ dày, do đó bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn. Đồng thời, chúng còn kích thích quá trình tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột, giúp tống nhanh chất thải ra ngoài cơ thể và chống táo bón.

Cứ 100 g cà tím sống cung cấp khoảng 16% lượng chất xơ khuyến nghị cho người Việt Nam mỗi ngày (18-20 g).

Lưu ý:

Cà tím là nguồn thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý khi thường xuyên ăn cà tím:

- Giảm độc tố trước khi chế biến: Cà tím xanh có thể chứa lượng độc tố cao hơn bình thường và không tan trong nước. Bạn nên ngâm cà tím trong nước muối pha thêm vài giọt giấm, sau đó bóp nhẹ để loại bỏ bớt chất không mong muốn và hạt.

- Nên ăn cả vỏ: Trái với suy nghĩ của nhiều người, vỏ cà tím không gây hại mà còn giàu vitamin B, giúp cơ thể hấp thụ vitamin C hiệu quả hơn.

- Kết hợp thực phẩm hợp lý: Cà tím nên được chế biến cùng các nguyên liệu khác để cân bằng dinh dưỡng và tránh tiêu thụ quá nhiều một loại thực phẩm.

- Không ăn quá nhiều: Mỗi lần ăn, người lớn chỉ nên dùng khoảng 200 - 250g cà tím. Đồng thời, không nên ăn liên tục nhiều ngày.

- Hạn chế chiên rán: Khi chiên, cà tím dễ hút dầu, làm tăng lượng chất béo và có thể khiến giá trị dinh dưỡng giảm đáng kể.

- Tránh kết hợp không phù hợp : Không nên ăn cà tím cùng tôm (đặc biệt là tôm càng) vì có thể gây khó tiêu đối với một số người.

- Chọn nguyên liệu tươi: Ưu tiên cà tím còn non, tươi, vỏ bóng, không héo. Cà tím già không chỉ kém ngon mà còn có thể chứa nhiều chất không có lợi hơn.

- Không nấu ở nhiệt độ quá cao : Nhiệt độ cao kéo dài có thể làm mất dưỡng chất trong cà tím, vì vậy nên ưu tiên các cách chế biến nhẹ như hấp, luộc hoặc xào nhanh.

Tóm lại, Cà tím không thể mang lại hiệu quả tức thì hay thay thế thuốc điều trị. Tuy nhiên, nếu được sử dụng đều đặn trong một chế độ ăn cân bằng, lợi ích sẽ tích lũy theo thời gian.

Thực tế, điều quan trọng không nằm ở một loại thực phẩm duy nhất, mà là cách chúng ta xây dựng thói quen ăn uống mỗi ngày. Và đôi khi, chính những nguyên liệu giản dị như cà tím lại là “mảnh ghép” giúp bức tranh sức khỏe trở nên hoàn thiện hơn.