Trẻ bị chính người thân bạo hành gây rúng động: Bộ Y tế ra công điện khẩn

Trước hàng loạt vụ bạo lực trẻ em xảy ra thời gian gần đây, trong đó có trường hợp cha mẹ, người chăm sóc trực tiếp gây tổn hại nghiêm trọng cho trẻ, Bộ Y tế vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em và phòng chống xâm hại.

Theo Bộ Y tế, các địa phương cần quán triệt và triển khai đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội và Chính phủ liên quan đến công tác bảo vệ trẻ em. Trọng tâm là phòng ngừa từ sớm, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ và tăng cường truyền thông để người dân chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Bộ cũng yêu cầu phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ cho cha mẹ, người chăm sóc và các thành viên trong gia đình nhằm hạn chế nguy cơ bạo lực ngay trong môi trường sống của trẻ.

Các địa phương phải kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác nguy cơ xâm hại trẻ em, đồng thời can thiệp, hỗ trợ nạn nhân để giảm tối đa tổn thương. Những trường hợp che giấu, không tố giác hoặc chậm xử lý vụ việc sẽ bị xem xét trách nhiệm nghiêm khắc.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương siết công tác bảo vệ trẻ em. (Ảnh minh hoạ)

Bộ Y tế đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ trẻ em tại địa phương, rà soát những bất cập, khó khăn trong quá trình triển khai để có giải pháp khắc phục phù hợp.

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu các địa phương xây dựng chính sách bố trí nhân sự chuyên trách công tác bảo vệ trẻ em cấp xã theo quy định của Luật Trẻ em; duy trì đường dây nóng hoạt động 24/7 và bảo đảm ngân sách hằng năm cho các chương trình phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Động thái của Bộ Y tế được đưa ra trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em gây phẫn nộ dư luận.

Vụ việc gây rúng động dư luận khi một bé trai 2 tuổi được phát hiện trong tình trạng nguy kịch tại nhà trọ ở xã Hòa Hiệp, TP.HCM. Trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách sâu, có biểu hiện lơ mơ, phản ứng chậm. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại địa phương trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị chuyên sâu.

Bé bị đa chấn thương nghiêm trọng gồm dập gan, dập lách, đứt tụy, tổn thương thận cấp. Ngoài ra còn có dấu hiệu gãy xương cũ, thiếu máu mạn và rối loạn đông máu. Dù qua cơn nguy kịch, tình trạng sức khỏe của cháu vẫn rất nặng.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993), mẹ ruột cháu bé, cùng nhân tình là Danh Chơn (SN 1996, cùng ngụ xã Hòa Hiệp) có liên quan trực tiếp đến hành vi bạo hành.

Tại Hà Nội, bé gái 4 tuổi sống cùng mẹ ruột và cha dượng tại phòng trọ ở phường Phú Diễn đã tử vong sau thời gian dài bị bạo hành. Theo cơ quan điều tra, bé nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn , hôn mê sâu, cơ thể có nhiều vết bầm tím, tỷ lệ tổn thương lên tới 99%. Bước đầu, nghi phạm khai đã nhiều lần đánh đập, bỏ đói và trừng phạt cháu bé.