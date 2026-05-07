Luôn cảm thấy ngứa, cô gái trẻ "sốc" khi biết mình mắc căn bệnh này

Tình trạng ngứa da tưởng chừng đơn giản nhưng lại có thể là dấu hiệu cảnh báo những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Trường hợp của một cô gái trẻ ở Trung Quốc gần đây là lời nhắc đáng chú ý khi ban đầu chỉ xuất hiện cảm giác ngứa rải rác trên da, nhưng sau thời gian theo dõi lại được chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn muộn. Điều này cho thấy, những biểu hiện bất thường trên da không nên bị xem nhẹ, đặc biệt khi kéo dài và không rõ nguyên nhân.

Người phụ nữ này tên Xiaoye, thời gian gần đây liên tục xuất hiện tình trạng ngứa da rải rác ở tay, đùi và lưng. Việc gãi nhiều khiến da bị trầy xước, thậm chí để lại sẹo.

Ban đầu, cô cho rằng đây chỉ là phản ứng dị ứng do thay đổi thời tiết nên tự mua thuốc chống dị ứng tại hiệu thuốc. Triệu chứng có thuyên giảm trong vài ngày đầu nhưng sau đó nhanh chóng tái phát. Cảm giác ngứa không khu trú ở một vị trí cụ thể mà lan rộng khắp cơ thể, gây khó chịu kéo dài.

Sau khi được người quen khuyên, Xiaoye thử nhiều biện pháp dân gian như dùng kem dưỡng ẩm, uống thuốc bắc… nhưng tình trạng không cải thiện. Cùng lúc đó, sức khỏe của cô bắt đầu suy giảm rõ rệt: ăn uống kém, sụt cân nhanh, da xanh xao, mất ngủ kéo dài.

Lo lắng, Xiaoye quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả chẩn đoán khiến cô bất ngờ: mắc ung thư gan giai đoạn cuối.

Vì sao bệnh gan có thể gây ngứa da?

Theo các bác sĩ, gan là cơ quan đảm nhiệm chức năng chuyển hóa và thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan bị tổn thương, quá trình đào thải bilirubin và dịch mật có thể bị rối loạn. Sự tích tụ các chất này trong máu được cho là một trong những nguyên nhân gây ngứa da.

Đặc biệt, trong một số trường hợp, khối u ở vùng gan hoặc đường mật có thể gây chèn ép, làm cản trở dòng chảy của mật, từ đó dẫn đến các triệu chứng ngoài da.

Ngứa da có thể liên quan đến nhiều bệnh lý nguy hiểm

Không chỉ ung thư gan, tình trạng ngứa da kéo dài không rõ nguyên nhân đôi khi còn được ghi nhận ở một số bệnh lý nghiêm trọng khác, như:

Ung thư tuyến tụy: Khối u có thể gây tắc nghẽn đường mật, dẫn đến tích tụ dịch mật và gây ngứa da.

Ung thư trực tràng: Một số trường hợp có thể gây ngứa vùng hậu môn kéo dài do thay đổi hoạt chất sinh học trong cơ thể.

Khối u não ác tính: Tổn thương hệ thần kinh trung ương có thể gây rối loạn cảm giác, bao gồm cả cảm giác ngứa bất thường trên da.

Gan là một trong những cơ quan quan trọng của cơ thể con người, dù chỉ còn lại 30% bộ phận bình thường cũng có thể duy trì hoạt động của cơ thể, vì gan không có dây thần kinh cảm giác đau nên dù có vấn đề bất thường cũng không gây đau.

Khi chức năng gan bị tổn thương, nó sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình thải độc, dẫn đến tiết bilirubin bất thường; hoặc khi xuất hiện khối u ở vùng cửa gan sẽ chèn ép ống mật, gây tiết mật bất thường. Các yếu tố như mất cân bằng nồng độ hormone trong cơ thể có thể gây ngứa da.

Chuyên gia khuyến cáo, ngứa da là triệu chứng phổ biến và có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau như dị ứng, bệnh da liễu hoặc rối loạn gan mật. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài, không đáp ứng điều trị thông thường và đi kèm các dấu hiệu như sụt cân, mệt mỏi, chán ăn, người bệnh nên đi khám sớm để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân.

Những thực phẩm không tốt cho gan nên tránh xa

Gan là cơ quan dễ bị tổn thương nhất khi bị các chất độc hại xâm nhập vào cơ thể, vì vậy chế độ ăn uống hàng ngày giữ vai trò cực kỳ quan trọng đối với gan. Ăn gì tốt cho gan, mát gan, những thực phẩm nào gây hại cho gan… là điều mà chúng ta cần biết để bảo vệ và giữ gìn lá gan được khoẻ mạnh. Những thực phẩm dưới đây không tốt cho gan bạn nên bỏ qua:

- Rượu, bia: Rượu là loại thức uống có cồn và được hấp thụ trực tiếp vào máu chứ không cần phải thông qua quá trình tiêu hóa như các loại thức ăn khác. Chính vì vậy, uống càng nhiều rượu càng khiến gan phải lọc thải nhiều hơn, điều này rất bất lợi cho gan. Uống rượu nhiều là nguyên nhân gây gan nhiễm mỡ, xơ gan và ung thư gan.

- Măng tươi: Măng là thực phẩm được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, một số loại măng, đặc biệt là măng tươi có thể gây ngộ độc, thậm chí dẫn đến tử vong. Trong măng tươi có hàm lượng cyanide rất cao, khi ăn phải măng có chứa nhiều cyanide, dưới tác động của các enzym đường tiêu hóa, cyanide biến thành axit cyanhydric (HCN), là một chất cực độc với cơ thể, gây hại cho gan.

- Thức ăn nhanh: Nếu bạn ăn quá nhiều thức ăn nhanh, chế độ ăn nhiều chất béo và đường có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho gan.

- Ăn quá nhiều muối: Ăn quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp và cũng có thể dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ. Vậy nên bạn cần tuyệt đối hạn chế các món ăn nhiều muối như thịt xông khói và xúc xích...