3 lời khuyên cho các gia đình hay uống nước dừa

Lợi ích của nước dừa

Theo Healthline , nước dừa là loại đồ uống được nhiều người lựa chọn nhờ chứa các khoáng chất và chất điện giải tự nhiên.

Có thể hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định

Nước dừa tốt cho sức khoẻ nhưng cần uống đúng cách (Ảnh: Shutterstock)

Nước dừa chứa lượng kali khá dồi dào - khoáng chất có vai trò quan trọng trong việc cân bằng natri và hỗ trợ hoạt động của hệ tim mạch. Việc bổ sung đủ kali có thể giúp cơ thể duy trì huyết áp ở mức ổn định hơn, đồng thời hỗ trợ quá trình lưu thông máu.

Bên cạnh đó, chế độ ăn giàu kali thường được cho là có lợi cho sức khỏe tim mạch khi kết hợp cùng lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng cân đối.

Bổ sung nước và một số khoáng chất

Nước dừa là phần chất lỏng tự nhiên có trong trái dừa non, thường được thu hoạch khi dừa còn xanh. Loại thức uống này chứa chủ yếu là nước và có hàm lượng chất béo thấp, nên thường được nhiều người lựa chọn để giải khát.

Theo thông tin dinh dưỡng phổ biến, khoảng 240 ml nước dừa có thể cung cấp khoảng 60 calo cùng một lượng nhỏ carbohydrate và các khoáng chất như kali, magie, canxi và phốt pho. Trong đó, kali là khoáng chất xuất hiện với hàm lượng tương đối cao hơn so với nhiều loại đồ uống tự nhiên khác.

Tuy nhiên, thành phần dinh dưỡng trong nước dừa có thể thay đổi tùy theo giống dừa, độ tuổi của trái và cách bảo quản.

Có thể hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành sỏi thận

Sỏi thận hình thành khi một số khoáng chất và hợp chất trong nước tiểu, như canxi và oxalat, kết tinh lại với nhau theo thời gian. Các tinh thể nhỏ này sau đó có thể phát triển thành sỏi.

Việc duy trì đủ nước cho cơ thể được xem là một trong những yếu tố giúp hỗ trợ sức khỏe thận và làm giảm nguy cơ các chất khoáng tích tụ trong đường tiết niệu. Nước dừa là một loại đồ uống chứa nhiều nước nên thường được nhiều người lựa chọn để bổ sung chất lỏng hằng ngày.

Có thể hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa

Nước dừa chứa lượng nước khá lớn, vì vậy có thể góp phần hỗ trợ cơ thể duy trì đủ nước - yếu tố quan trọng đối với hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa.

Bên cạnh đó, việc bổ sung đủ nước nói chung có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn khi gặp một số vấn đề tiêu hóa nhẹ. Tuy nhiên, nước dừa không phải là phương pháp điều trị cho các bệnh lý tiêu hóa và không nên thay thế tư vấn y tế chuyên môn.

Có thể hỗ trợ làn da khỏe mạnh

Nước dừa chứa một số hợp chất thực vật và khoáng chất tự nhiên, trong đó có cytokinin - thành phần đang được nhiều nghiên cứu quan tâm nhờ đặc tính chống oxy hóa.

Việc bổ sung đủ nước cho cơ thể cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh và hạn chế tình trạng khô da. Vì vậy, nhiều người lựa chọn nước dừa như một loại thức uống hỗ trợ chăm sóc cơ thể từ bên trong.

Tuy nhiên, hiệu quả đối với làn da có thể khác nhau tùy cơ địa và thói quen sinh hoạt của mỗi người. Nước dừa không phải là giải pháp thay thế cho các phương pháp chăm sóc hoặc điều trị da liễu chuyên môn.

3 lưu ý dành cho gia đình thường xuyên uống nước dừa

Trang Sohu gợi ý một số lưu ý khi uống nước dừa dưới đây.

Không uống thay nước lọc hàng ngày

Dù được nhiều người yêu thích, nước dừa cũng nên uống với lượng hợp lý và không nên thay thế hoàn toàn nước lọc. Uống quá nhiều có thể không phù hợp với một số người, đặc biệt là người có vấn đề về thận, huyết áp hoặc rối loạn điện giải.

Do chứa nhiều kali và carbohydrate, một số người có bệnh lý nền hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm nên tham khảo ý kiến chuyên gia khi sử dụng thường xuyên.

Uống với lượng hợp lý

Nước dừa có thể là lựa chọn giải khát tốt, tuy nhiên vẫn nên sử dụng ở mức vừa phải. Lượng phù hợp có thể khác nhau tùy thể trạng, chế độ ăn uống và mức độ vận động của mỗi người.

Không nên uống nước dừa để lâu

Nước dừa có thời gian bảo quản rất ngắn, vì vậy sau khi bổ ra tốt nhất nên uống hết trong vòng 2 giờ. Nếu để quá lâu ở nhiệt độ thường, nước dừa có thể dễ thay đổi mùi vị và không còn giữ được độ tươi ngon ban đầu.