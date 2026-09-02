Cả thế giới đang bắt chước lối sống của các bà nội Ý - nhưng bí quyết sống thọ của họ không nằm ở váy lụa hay tách cà phê

Không cần giấu tuổi tác, không cần vội vã - đó là điều dễ nhận ra nhất ở phụ nữ Ý khi họ già đi.





Một cụ bà 96 tuổi, không đi đâu cả, nhưng vẫn trang điểm mỗi sáng

Ở Viterbo, một thị trấn nhỏ của Ý, có một cụ bà tên Licia Fertz, năm nay 96 tuổi. Không có lịch hẹn nào trong ngày, không ai ghé thăm, nhưng sáng nào cụ cũng ngồi trước gương, tô một chút son, chọn một chiếc áo màu sáng.

Chăm chút cho bản thân mỗi ngày, kể cả khi chẳng có ai nhìn thấy - đó là thói quen chung của rất nhiều phụ nữ Ý lớn tuổi.

"Ngay cả khi không ra ngoài, tôi vẫn trang điểm và mặc đồ có màu sắc, vì chăm chút cho bản thân chính là một cách để yêu thương mình." Licia Fertz - 96 tuổi, Viterbo, Ý

Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại đang là thứ mà rất nhiều phụ nữ trẻ trên mạng xã hội đi tìm, dưới một cái tên nghe khá lạ: "nonnamaxxing" - tối đa hoá cuộc sống theo phong cách các bà nội Ý.