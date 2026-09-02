7 thói quen gây hại dạ dày

Nhiều người không ngờ rằng một số thực phẩm và thói quen ăn uống tưởng bình thường nhưng rất hại cho dạ dày.

Các thực phẩm nhiều muối không chỉ làm tăng nguy cơ cao huyết áp và bệnh tim mạch, mà còn gây tổn thương lớp bảo vệ niêm mạc dạ dày. (Ảnh: ITN).

Thích món nặng vị

Thức ăn nướng hoặc muối chua (như giăm bông, xúc xích nướng, các loại dưa muối) ăn vào chưa chắc làm dạ dày khó chịu ngay, nhưng lại mang tác hại lớn nhất - nguy cơ gây ung thư.

Các thực phẩm nhiều muối không chỉ làm tăng nguy cơ cao huyết áp và bệnh tim mạch, mà còn gây tổn thương lớp bảo vệ niêm mạc dạ dày. Tổn thương đột xuất có thể nhanh chóng phục hồi, nhưng nếu luôn ăn nhiều muối, tổn thương sẽ kéo dài, từ đó niêm mạc dạ dày sẽ bước vào con đường “teo - tổn thương - ung thư”.

Trong đó, đại diện thực phẩm nhiều muối - dưa muối và đồ nướng, ngoài lượng muối cao còn tạo ra nhiều hợp chất nitroso trong cơ thể, điều này cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày.

Do đó, trong chế độ ăn nên cố gắng tránh dưa muối, đồ nướng và các thực phẩm chế biến nhiều muối khác để giảm khả năng mắc ung thư dạ dày. Ngược lại, rau và trái cây tươi trong chế độ ăn, như những yếu tố bảo vệ chống lại ung thư dạ dày, ăn càng nhiều thì nguy cơ mắc ung thư dạ dày càng thấp.

Tránh ăn một số loại trái cây không tốt cho dạ dày

Tất nhiên, ăn trái cây tươi có thể giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày, nhưng có một số loại trái cây lại làm dạ dày tổn thương.

Thực ra, hồng, nhãn, táo tàu chứa nhiều chất tannin. Chất tannin trong dạ dày sẽ tương tác với axit dạ dày và protein trong quả, tạo ra một chất giống thạch. Trong điều kiện bình thường, chất thạch này sẽ nhanh chóng làm trống dạ dày và đi vào ruột.

Nhưng nếu có tình trạng làm trống dạ dày chậm, lớp thạch này sẽ tích tụ ngày càng nhiều trong dạ dày, tiếp tục kết hợp với protein và chất xơ trong thực phẩm, từ đó ngày càng lớn, càng cứng, cuối cùng hình thành sỏi dạ dày. Sỏi dạ dày có thể chèn ép gây loét thậm chí chảy máu nặng, và việc điều trị sẽ khá phiền toái.

Những người trung niên và cao tuổi có chức năng tiêu hóa kém nhất định nên nhớ đừng ăn nhiều hồng, nhãn và táo tàu khi đói.

Thích uống rượu mạnh

Một số nghiên cứu cho rằng uống một lượng nhỏ rượu nhẹ có tác dụng bảo vệ dạ dày khỏi ung thư. Nhưng khi lượng rượu uống vượt mức, chỉ cần đồ uống có nồng độ cồn trên 20° và uống trên 100 ml mỗi giờ, thì sẽ bắt đầu gây tổn thương niêm mạc dạ dày, đồng thời còn có thể dẫn đến đau bụng cấp tính và chảy máu dạ dày.

Uống một chút cho vui, uống quá nhiều sẽ hại dạ dày. Khi uống rượu nên chọn rượu nhẹ và không uống quá mức, tránh tình trạng "tổn thương dạ dày" cấp tính.

Thường xuyên dùng thuốc kích thích dạ dày

Các thuốc chống viêm không steroid như aspirin, cũng như ibuprofen, đều là những loại thuốc gây kích thích dạ dày. Nhiều người trung niên và cao tuổi cần dùng aspirin để điều trị các bệnh tim mạch và não. Trong quá trình sử dụng nếu không chú ý bảo vệ dạ dày, cũng sẽ gây tổn thương niêm mạc dạ dày và dẫn đến đau, chảy máu sau đó.

Nếu vì tình trạng sức khỏe mà cần uống aspirin lâu dài, hãy nhớ đồng thời cân nhắc xem dạ dày có chịu được hay không, khi cần thiết có thể kết hợp sử dụng thuốc bảo vệ dạ dày.

Vừa ăn vừa nói

So với ăn nhanh, bác sĩ khuyên nên nhai kỹ nuốt chậm. Không phải vì thức ăn được nhai kỹ sẽ giảm gánh nặng cho dạ dày, mà là để giảm lượng khí bị nuốt vào.

Mỗi lần nuốt, ngoài việc nuốt thức ăn, chúng ta còn nuốt một lượng khí. Lượng khí này càng nhiều càng dễ dẫn đến ợ hơi và các triệu chứng khó tiêu khác. Còn ăn nhanh hay vừa ăn vừa nói sẽ làm tăng rõ rệt lượng khí nuốt vào. Đồng thời, ăn nhanh còn dễ làm thức ăn gây bỏng miệng và niêm mạc thực quản, đây cũng là nguy cơ của ung thư miệng và ung thư thực quản.

Ăn uống không sạch

Vấn đề vệ sinh ăn uống có vẻ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc nuôi dưỡng hay tổn thương dạ dày đôi khi chính là do những điều nhỏ nhặt này quyết định.

Nếu ăn uống không chú ý vệ sinh, thức ăn có mầm bệnh có thể gây viêm đường tiêu hóa cấp tính, thậm chí còn mang lại nguy cơ nhiễm khuẩn Helicobacter pylori. Ô nhiễm thực phẩm hoặc nước uống chính là nguồn lây chính của vi khuẩn Helicobacter pylori, do đó không uống nước lã, không ăn thực phẩm sống là những yêu cầu cơ bản giúp chúng ta tránh xa tổn thương dạ dày.

Nhẫn nhịn những cơn đau nhẹ

Nhiều người không quan tâm đến những cơn đau nhẹ ở dạ dày, đầy bụng, cứ nhịn được thì nhịn, kéo dài được thì kéo, không chịu nổi mới đi khám. Thực tế, bất cứ khó chịu nào ở dạ dày đều có thể là cơ thể đang cảnh báo, nên đi khám kịp thời, đừng để bệnh nhỏ thành bệnh lớn.