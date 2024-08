Bộ phim truyền hình kinh điển của Hàn Quốc - Boys Over Flowers 2008 cho đến nay vẫn là một "huyền thoại" gắn liền với tuổi thanh xuân của giới trẻ trên toàn thế giới. Đây cũng là bước đà phát triển sự nghiệp giúp cho Lee Min Ho - nam chính của bộ phim trở thành ngôi sao hạng A của Kbiz. Bên cạnh đó, Kim Joon - ca sĩ/rapper nhóm T-Max cũng từng là nam tài tử nhận được nhiều sự chú ý bên cạnh dàn "hot boy" đình đám ở thời điểm lúc bấy giờ.

Kim Joon - nhóm F4 huyền thoại trong bộ phim truyền hình kinh điển Boy Over Flowers

Bộ phim Vườn Sao Băng gây sốt khắp thế giới từ 16 năm trước

Trước khi tham gia Vườn sao băng vào năm 2008, Kim Joon đã ra mắt với tư cách là ca sĩ, rapper cùng nhóm T-Max vào năm 2007. Nhóm của anh còn từng thể hiện ca khúc mở đầu cho bộ phim mang tên Paradise.

Ở thời điểm ra mắt, các nền tảng mạng xã hội chưa mạnh mẽ như hiện tại nhưng Paradise đã gây sốt nhanh chóng và nhận được rất nhiều sự yêu thích từ khán giả. Chỉ cần nghe những giai điệu đầu tiên, cả một tuổi thơ - tuổi thanh xuân của thế hệ 8x-9x lập tức hiện ra khiến không ít người phải bồi hồi. Cho đến hiện tại, một trong những phiên bản nhận được nhiều lượt xem nhất chính là Paradise (Lyrics) với hơn 7,3 triệu view.

Clip Paradise - OST Boy Over Flowers (T-Max)

Phiên bản lyrics của ca khúc sau 5 năm đã thu về hơn 7,3 triệu view

Vào năm 2009, Kim Joon từng ra mắt sản phẩm âm nhạc solo khi kết hợp cùng Kim Hyun Joong - nam diễn viên thuộc Boy Over Flowers với MV Jun Be Ok. Nhưng đến năm 2011, T-Max chính thức tan rã và anh quyết định tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Sự nghiệp ca hát của anh chàng kết thúc với đúng 1 ca khúc, nhưng là ca khúc nổi đình đám khắp Châu Á.

Sau đó, Kim Joon tham gia một số bộ phim truyền hình, phim tạp kỹ và cả phim điện ảnh sau Vườn sao băng như Detectives in Trouble, Endless Love và City of the Sun nhưng đều không nhận được quá nhiều sự chú ý.

Ở thời điểm hiện tại, Kim Joon gần như giã từ sự nghiệp âm nhạc. Sân khấu gần nhất mà khán giả có thể nhìn thấy anh đó chính là tại SBS Inkigayo vào năm 2012. Tại đây, anh mang đến ca khúc Jun Be Ok - sản phẩm kết hợp cùng Kim Hyun Joong nhưng chỉ biểu diễn một mình. Sau sân khấu này, khán giả hiếm còn thấy Kim Joon xuất hiện trên bất kỳ sân khấu nào cũng như không còn ra mắt sản phẩm âm nhạc.

Clip Kim Joon biểu diễn Jun Be Ok tại SBS Inkigayo năm 2012

Hình ảnh Kim Joon trên sân khấu vào năm 2012

Anh góp mặt trong một số bộ phim sau Vườn Sao Băng

Dù bị đánh giá là người có sự nghiệp trầm lắng nhất F4 của Vườn sao băng nhưng Kim Joon lại có hậu phương yên bình và hạnh phúc nhất trong dàn diễn viên. Năm 2018, đích thân Kim Joon tiết lộ anh đã bí mật kết hôn vào năm 2015 với bạn gái đã hẹn hò được 9 năm. Hiện tại anh đã là "bố bỉm" của hai nhóc tì nhưng nhan sắc hiện tại vẫn khiến nhiều người không khỏi sửng sốt.

Nếu so sánh hình ảnh của Kim Joon ở hiện tại với Kim Joon của Vườn sao băng 16 năm trước thì không có sự thay đổi quá nhiều. Anh vẫn giữ được vẻ điển trai, phong trần, lãng tử như ngày nào. Thậm chí một số hình ảnh Kim Joon chụp bên con gái còn cho thấy khoảnh khắc trẻ trung hơn cả thời đóng phim Vườn sao băng Hình ảnh "lão hóa ngược" của Kim Joon đã trở thành đề tài gây sốt, ai nấy đều thích thú với nhan sắc của nam diễn viên ở tuổi 40 sau 16 năm.

Hình ảnh trưởng thành nhưng vẫn vô cùng trẻ trung của Kim Joon

Hình ảnh điển trai hút mắt fan girl

Khoảnh khắc anh chụp bên con gái càng cho thấy nhan sắc như “lão hóa ngược”