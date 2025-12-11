Ca mổ gần 4 giờ bóc tách u xơ tử cung và u buồng trứng lớn

Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn ghi nhận nhiều trường hợp u xơ tử cung, u nang buồng trứng kích thước lớn, trong đó có ca bệnh đặc biệt ở nữ bệnh nhân 42 tuổi.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u xơ tử cung khoảng 80x90 mm và khối tổn thương buồng trứng kích thước khoảng 120x70 mm. Bệnh nhân từng được phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng cách đây 6 tháng nhưng khối u mới tăng kích thước nhanh bất thường.

Hội chẩn chuyên môn xác định đây là trường hợp u lớn, dính phức tạp, nguy cơ biến chứng cao nên kíp điều trị lựa chọn phương án mổ mở. Ca phẫu thuật do BSCKI Bùi Thanh Tuấn thực hiện cùng ekip gây mê hồi sức. Với vết mổ cũ gây dính nhiều và khối u lớn, phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật tỉ mỉ, thao tác chính xác để bảo tồn tối đa mô lành.

Ekip sử dụng dao Ligasure giúp cầm máu hiệu quả, giảm tổn thương mô xung quanh và hạn chế nguy cơ biến chứng hậu phẫu. Sau gần 4 giờ, các khối u được bóc tách hoàn toàn. Hiện bệnh nhân hồi phục tốt và dự kiến sớm xuất viện.

U xơ tử cung và u nang buồng trứng thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng ở giai đoạn đầu. Khi khối u lớn, người bệnh có thể gặp đau bụng dữ dội, rong kinh, rối loạn kinh nguyệt, chèn ép cơ quan lân cận, thậm chí xoắn u, vỡ u gây xuất huyết nội.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm bất thường, điều trị kịp thời và phòng ngừa biến chứng nặng.