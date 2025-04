HURRYKNG, tên thật là Phạm Bảo Khang được biết đến như 1 thành viên thuộc tổ đội GERDNANG (gồm HIEUTHUHAI, MANBO, Negav). Anh nhận được nhiều sự chú ý sau khi tham gia Rap Việt mùa 3, được gọi là “ngựa chiến” triệu view xuyên suốt chương trình. Tiếp tục tham gia Anh Trai Say Hi, HURRYKNG có đà bật giúp anh chinh phục các khán giả trẻ. Dù không đi tới đội hình chung cuộc nhưng hình ảnh nam nghệ sĩ trẻ gần gũi nhưng lại cool ngầu trên sân khấu đã để lại ấn tượng trong khán giả.

HURRYKNG là gương mặt trẻ nổi bật của Vpop vài năm trở lại đây

Nhờ độ hot của Anh Trai Say Hi, không chỉ những ca khúc do GERDNANG thể hiện bất ngờ viral như CUA, Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trắng, Mamma Mia… mà người hâm mộ cũng tìm lại những sản phẩm trước đây của HURRYKNG. Mới đây, Chưa Phải Là Yêu - màn collab giữa nam rapper sinh năm 1999 và người anh em Rex, đang “lội ngược dòng” trên nền tảng TikTok. Hội gái xinh Việt đang đua nhau sử dụng nhạc nền Chưa Phải Là Yêu làm sound cho các video của mình, khoe visual xinh xắn “hết nước chấm”.



HURRYKNG - Chưa Phải Là Yêu (feat. REX) - Official MV

Hội gái xinh Việt đu trend chèn nhạc Chưa Phải Là Yêu trên TikTok

Yếu tố giúp Chưa Phải Là Yêu được các TikToker hứng thú là bởi phần lyrics bắt trend với loạt drama về những anh chàng “trap boy” dạo gần đây. “Ừ thì cũng có biết bao nhiêu đêm trăng sao hai con tim nôn nao / Nhưng baby, đây chẳng phải là tình yêu / Ngàn giờ nhìn đắm đuối say mê hai đôi môi trao như thiêu thân lao vào / Baby don't call me like I am your lover / Giờ chúng ta không là gì hôm nay / Từ trước anh đã chẳng hề lung lay / Don't call me back babe”. Lời lả lơi, hững hờ, thể hiện mối quan hệ chưa phải là yêu khiến ai nấy đều liên tưởng tới drama của ViruSs, hay Kim Soo Hyun khi cả 2 anh chàng này đều phủ nhận tình yêu dù lộ ra tin nhắn khá mùi mẫn với các cô gái.



Câu từ yêu đương mập mờ khiến người xem liên tưởng đến ViruSs và Kim Soo Hyun

Beat của Chưa Phải Là Yêu cũng rất bắt tai. Điều này “hợp rơ” với phong cách nhạc “trai - gái phố” đang trendy 2 năm trở lại đây. Rex cũng không kém cạnh với verse rap mạnh mẽ, khả năng delivery “bén đứt tay”. Một vài ý kiến đùa vui rằng Chưa Phải Là Yêu viral ngay giữa loạt drama mập mờ tình ái, từ ViruSs đến Kim Soo Hyun đều được gọi tên.

Không ít người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ, không nghĩ HURRYKNG từng cho ra mắt bài nhạc sặc mùi “trên tình bạn dưới tình yêu” đến vậy. Đằng sau ống kính, anh chàng nổi tiếng là trai tốt “cờ xanh”, có mối tình 9 năm với bạn gái hiện tại - Kem. Cặp đôi không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, “tình bể bình” khiến fan “rung rinh” đến ghen tị.



Nhạc "trap" là thế nhưng ngoài đời HURRYKNG có mối tình ngọt ngào bên bạn gái 9 năm - Kem

Ngoài đời thường, HURRYKNG là chàng trai giản dị, gần gũi, mang đến cảm giác như 1 người bạn hơn là 1 ngôi sao. Tuy nhiên, nam rapper gen Z lại biến hóa với giao diện “ngầu đét”, thay đổi 180 độ.



Ở trên sân khấu thần thái, cool ngầu là vậy