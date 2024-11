"Bãi chiến trường" phía dưới bài đăng bảo vệ HIEUTHUHAI của HURRYKNG

HIEUTHUHAI đang chiếm lĩnh top tìm kiếm với bản rap diss mới nhất mang tên TRÌNH. Không một lời báo trước, TRÌNH được HIEUTHUHAI "đánh úp" vào đêm 6/11. Bài rap là lời đáp trả cho mọi lời đàm tiếu HIEUTHUHAI "không đủ trình". Sau 4 năm kể từ King of Rap, HIEUTHUHAI trở thành rapper hot nhất hiện tại.

Vị thế của nam rapper hiện tại là kết quả tổng hoà từ âm nhạc và sức hút giải trí của chương trình thực tế giúp HIEUTHUHAI phủ sóng, rực rỡ với danh xưng "đỉnh lưu Gen Z". Song, chính điều đó cũng khiến HIEUTHUHAI bị chê "overrated".

Trước khi ra mắt bài TRÌNH , HIEUTHUHAI đã được hội anh em GERDNANG bảo vệ trước những lời đàm tiếu. Producer Kewtiie nhiều lần đăng đàn "phản bác" loạt cáo buộc từ đạo nhạc cho đến chê trách HIEUTHUHAI "không đủ chất". Mới đây nhất, HURRYKNG cũng lên tiếng về "trình" của HIEUTHUHAI.

Phát ngôn gây tranh cãi của HURRYKNG

Trên Threads chính chủ, HURRYKNG chia sẻ bài TRÌNH, kèm dòng trạng thái có nội dung "bác sĩ trình cao kiếm nhiều tiền không ai nói gì; dân IT trình cao kiếm đống tiền cũng không ai nói gì; ca sĩ trình cao đi show liên tục kiếm mớ tiền cũng không ai nói gì; rapper trình cao kiếm cục tiền = overrated" (PV đã chỉnh wording). Đọc qua ai cũng hiểu, HURRYKNG đang muốn đả kích lại những người chê bai HIEUTHUHAI "overrated" vì nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền.

Song, chính điều này lại làm nổi lên một trận sóng gió. Các fan GERDNANG đương nhiên tỏ ra phấn khích, tự hào trước sự thẳng thắn của thần tượng. Trên hết, đây chính là tình cảm anh em chân thành, luôn bao bọc nhau trước sóng gió, thị phi. Nhưng ở diễn biến khác, loạt so sánh mà HURRYKNG liệt kê vấp phải chỉ trích.

Bão bình luận dưới bài đăng của HURRYKNG

Việc so sánh giữa rapper bị "overrated" với bác sĩ trình cao bị đánh giá là nông cạn. Bởi hai nghề nghiệp có mục đích, sứ mệnh khác nhau, không thể đặt lên bàn cân theo cách gây tranh cãi như trên. Một bình luận thu về hàng chục nghìn lượt xem có nội dung "Anh ơi sao lại so bác sĩ nghề cao quý với rapper nghề giải trí vậy? Bác sĩ trình cao để họ cứu người phải kính trọng chứ rapper trình cao thì cũng có thế chỉ để nghe thôi cứu được ai mà anh so vậy?".



HURRYKNG bị chính fan HIEUTHUHAI phàn nàn vì vô tình kéo thêm anti cho thần tượng

Một trong những lý do giúp HIEUTHUHAI nổi tiếng và được lòng công chúng chính là thái độ khiêm nhường, kính nghiệp. Nhưng phát ngôn của HURRYKNG đã "bóp méo" hảo cảm này. HURRYKNG bị chính fan HIEUTHUHAI phàn nàn vì vô tình kéo thêm anti cho thần tượng. Vì dòng bình luận này mà mọi nỗ lực chứng minh của HIEUTHUHAI bị phủ nhận.

HURRYKNG hứng chịu bão bình luận tiêu cực

HURRYKNG hứng chịu bão bình luận tiêu cực. Trên các diễn đàn, cư dân mạng chỉ trích thái độ của HURRYKNG, đặt ra viễn cảnh nếu rapper này thành công hơn nữa thì sẽ "ảo tưởng" đến mức độ nào.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- 1. Trình các bạn đâu có cao? Nhìn vào so với các crew khác nổi lên nhờ nhạc thì các bạn nổi nhờ show giải trí + được Hiếu kéo lên cùng. Ngay ở đây cũng thấy hình ảnh tốt của Hiếu đã bảo bọc cho các bạn quá nhiều, mất kiểm soát phát là lòi ra cậu nào cũng phát ngôn ngáo ngơ, overrated là đúng; 2. Những ngành bạn liệt kê ở trên có thể đánh giá "trình" nhờ bằng cấp và kinh nghiệm, làm rapper thì không có, nên cộng đồng nhiều đánh giá chủ quan cũng bình thường, ngậm miệng lại mà làm việc mình là hơn.

- Khi sự nổi tiếng đến quá nhanh và bạn bắt đầu ảo tưởng rằng mình là cái rốn của vũ trụ

- Thấy cảm lạnh ghê . Không có rapper thì mất tý niềm vui chứ không có bác sĩ là mất mạng nha. Mình cũng từng học y và phải bỏ ngang vì quá khó và áp lực. Nó áp lực hơn rất rất rất nhiều lần những lời đánh giá của antifan trên MXH. Liên quan đến tính mạng con người mà không chịu học hành tử tế và trau dồi trình độ thì ... như chơi. Nghề nào cũng cao quý và có ý nghĩa riêng nhưng so sánh kiểu này thấy khập khiễng nhỉ?

- Dù rất thích nhưng không đồng tình quan điểm này, anh biết được kiếm ra tiền họ phải chịu áp lực những gì? Một mạng sống của người bệnh và sự áp lực từ người nhà bệnh nhân hay cả những đội ngũ y bác sĩ, IT cũng đánh đổi chất xám và sức khoẻ để mày mò nghiên cứu cả cái app để đăng bài cũng phải nhờ họ. Nên bênh HIEUTHUHAI cũng nên lựa gì đó thích hợp để nói đỡ chứ như này lại rước hoạ thêm cho cả HIEUTHUHAI và bản thân.

- Đó giờ luôn đánh giá cao nhân cách và tư duy của Khang nhưng quả Threads này của Khang làm mình thất vọng quá. Chắc Khang cũng phải suy nghĩ trước khi nói nhỉ, lý do tại sao bác sĩ và dân IT trình độ cao kiếm nhiều tiền không ai nói gì? Nói thật chứ hào quang của Khang và GERDNANG chỉ mới là bắt đầu thôi, chưa kể rap vẫn chưa phải là môn nghệ thuật được respect cao ở Việt Nam. Nên khiêm tốn và im lặng sẽ tốt hơn!

- HIEUTHUHAI luôn có những người anh em kéo cậu ấy xuống nhỉ?