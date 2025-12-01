BYD tiếp tục thu hồi 90.000 xe hybrid kém chất lượng, niềm tin bị xói mòn nghiêm trọng

Thông tin gần 90.000 xe hybrid của BYD bị triệu hồi khiến dư luận ngành ô tô toàn cầu đặc biệt chú ý. Theo thông báo của cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc (SAMR), các xe sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2023 bị yêu cầu “trở lại đại lý ngay lập tức” để kiểm tra và thay thế bộ pin nếu phát hiện lỗi. Vấn đề không phải nằm ở phần mềm hay bảo dưỡng thông thường, mà là độ đồng nhất của các bộ pin trong quá trình sản xuất — một khuyết điểm kỹ thuật có thể khiến xe giảm công suất, mất khả năng chạy bằng điện thuần túy, thậm chí ảnh hưởng tới an toàn vận hành.

Sự kiện này không phải lần đầu BYD phải triệu hồi lớn. Chỉ trong năm nay, tập đoàn đã ghi nhận nhiều đợt triệu hồi quy mô lớn: hơn 115.000 xe dòng Tang và Yuan Pro hồi tháng 10 vì lỗi thiết kế & pin; trước đó là gần 97.000 xe điện thuần túy (EV) do lỗi hệ thống điều khiển lái, có thể dẫn tới nguy cơ cháy nổ. Theo Strait Times, chỉ riêng năm 2025, tổng số xe BYD nằm trong các đợt triệu hồi đã vượt con số 210.000.

Với quy mô và tần suất rất cao như vậy, nhiều nhà quan sát đã đặt câu hỏi lớn về quản lý chất lượng và tốc độ mở rộng sản xuất của BYD. Một công ty nổi tiếng với tốc độ phát triển nhanh, mở rộng mạnh mẽ cả trong mảng EV (xe điện) lẫn hybrid, nhưng chính tốc độ đó dường như đã đi kèm với chi phí: độ ổn định sản xuất, kiểm soát chất lượng và an toàn chưa thực sự theo kịp.

Một hệ quả rõ ràng của đợt triệu hồi lần này là áp lực tài chính, dịch vụ sau bán, và uy tín thương hiệu. Cổ phiếu BYD đã chịu sức ép đáng kể bởi nhà đầu tư lo ngại chi phí bảo hành, thay pin, sửa lỗi sẽ làm xói mòn lợi nhuận. Với ngành xe — đặc biệt xe năng lượng mới — nơi mà niềm tin người tiêu dùng và an toàn kỹ thuật đóng vai trò quyết định, việc liên tục phải triệu hồi với số lượng lớn có thể làm giảm nghiêm trọng sức hấp dẫn của thương hiệu BYD.

Tuy vậy, phía BYD đã tuyên bố sẽ khắc phục hoàn toàn miễn phí cho khách hàng bị ảnh hưởng — từ thay pin, kiểm tra toàn bộ hệ thống điện – pin, nhằm đảm bảo xe trở về trạng thái an toàn trước khi giao lại.

Bối cảnh rộng hơn cho thấy BYD hiện đang đối mặt với áp lực kép: cạnh tranh khốc liệt trong ngành xe điện/hybrid tại Trung Quốc và quốc tế, trong khi nhu cầu đảm bảo an toàn – chất lượng ngày càng được siết chặt bởi cơ quan quản lý và người tiêu dùng. Việc triệu hồi hàng loạt không chỉ ảnh hưởng doanh số ngắn hạn, mà còn ảnh hưởng tới chiến lược mở rộng của hãng — đặc biệt khi BYD đang đẩy mạnh xuất khẩu ra nước ngoài, tìm thị trường mới.

Với các khách hàng mua xe BYD, việc triệu hồi hàng loạt cũng là lời cảnh tỉnh: việc lựa chọn xe hybrid/EV — dù mang lại lợi ích môi trường, tiết kiệm nhiên liệu — không hoàn toàn miễn rủi ro. Người tiêu dùng có quyền đòi hỏi các hãng đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cao nhất, kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu sản xuất tới kiểm định sau bán.

Trong khi BYD nỗ lực khắc phục, rõ ràng ngành xe năng lượng mới — cả ở Trung Quốc và toàn cầu — đang bước vào giai đoạn “chín” mạnh mẽ: không chỉ cạnh tranh về giá, tính năng, phạm vi hoạt động, mà còn cả về chất lượng, độ bền, độ an toàn. Và các thương hiệu muốn tồn tại — đặc biệt xuất khẩu ra thị trường khó tính — buộc phải đáp ứng những yêu cầu này.

Theo: Reuters