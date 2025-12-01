Nhận tin mật rồi đột kích một ngôi nhà, công an Ấn Độ triệt phá đường dây sản xuất điện thoại giả suốt 2 năm, tịch thu hơn 1.800 chiếc cùng phần mềm gian lận số IMEI

Cảnh sát Delhi, Ấn Độ vừa triệt phá một đường dây sản xuất điện thoại di động giả và thao túng số IMEI hoạt động âm thầm trong một con hẻm nhỏ tại khu vực Karol Bagh.

Trong cuộc đột kích diễn ra vào thứ Năm, lực lượng chức năng đã bắt giữ năm nghi phạm và thu giữ lượng lớn tang vật, bao gồm hơn 1.800 điện thoại di động, máy tính xách tay cùng phần mềm chuyên dụng để thay đổi IMEI.

Giới chức cho biết đây là một trong những vụ trấn áp lớn nhất liên quan đến hành vi gian lận IMEI tại khu vực trung tâm Delhi trong thời gian gần đây.

Theo Financial Express, điều tra ban đầu cho thấy đường dây vận hành theo cách thức có tổ chức và tinh vi. Các đối tượng thu mua điện thoại cũ từ những khu chợ phế liệu, đồng thời nhập khẩu linh kiện mới từ Trung Quốc. Sau đó, chúng lắp ráp thiết bị bằng cách kết hợp bo mạch chủ cũ với vỏ máy và linh kiện mới.

Phó Cảnh sát trưởng Nidhan Valson cho biết các nghi phạm đã dùng phần mềm “WRITEIMEI 0.2.2” để thay đổi số IMEI trước khi tung sản phẩm ra thị trường. Tại cơ quan điều tra, chúng thừa nhận đã duy trì hoạt động này suốt hai năm.

Vụ án được mở ra sau khi cảnh sát nhận được thông tin về các hoạt động bất thường quanh khu vực đồn Karol Bagh trong khoảng 15 ngày gần đây. Từ nguồn tin báo, lực lượng trinh sát lần theo dấu vết của một cơ sở nghi sản xuất điện thoại giả trong một tòa nhà tại Bidhanpura. Sau khi xác minh, cảnh sát đã tiến hành đột kích và bắt quả tang năm người đang lắp ráp điện thoại, đồng thời sử dụng máy tính xách tay để chỉnh sửa IMEI.

Kết quả khám xét cho thấy mức độ quy mô của hoạt động phi pháp này. Tổng cộng 1.826 điện thoại di động, bao gồm cả điện thoại phím và smartphone, đã bị thu giữ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tịch thu một máy tính xách tay chứa phần mềm WRITEIMEI 2.0, một thiết bị quét IMEI, hàng nghìn linh kiện điện thoại và tem IMEI in sẵn.

Cảnh sát nhận định sau khi thay đổi IMEI, số điện thoại này được bán lại tại các chợ địa phương, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo, trộm cắp dữ liệu hay né tránh truy vết.

Hiện vụ việc đã được lập hồ sơ tại đồn Karol Bagh theo nhiều điều khoản của Bộ luật Hình sự Ấn Độ. Cảnh sát đang tập trung mở rộng điều tra, làm rõ nguồn cung bo mạch chủ, đường dây nhập linh kiện từ Trung Quốc cũng như mạng lưới phân phối điện thoại giả ra thị trường.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng truy tìm các đại lý đầu nậu và các đối tượng có liên quan nhằm bóc gỡ hoàn toàn đường dây gian lận IMEI nói trên.