Không còn lo lạc đường khi bạn bật tính năng “ẩn” này trên Google Maps

Nhiều người từng rơi vào tình huống đứng ngay ngã tư đông đúc, vừa bước ra khỏi ga tàu điện hay bãi đỗ xe mà không biết phải rẽ hướng nào dù trên bản đồ đã có chấm xanh. Với những ai thường đi bộ khám phá thành phố mới, cảm giác lạc hướng này khá quen thuộc. Đó cũng là lý do tính năng ' Live View' của Google Maps ngày càng được nhiều người chú ý.

﻿Thay vì bắt người dùng phải tự đoán hướng, tính năng này của Google Maps sử dụng công nghệ thực tại tăng cường (AR). Nó phủ trực tiếp các mũi tên chỉ hướng, biển báo khoảng cách và chỉ dẫn chuyển hướng (rẽ) lên hình ảnh thực tế thu được từ camera điện thoại. Cảm giác giống như có người đứng cạnh và chỉ “đi lối này”.

Giao diện chỉ đường trực quan của Live View

Công nghệ thông minh đằng sau Live View không chỉ dựa vào GPS. Khi người dùng lia điện thoại quanh khu vực, hệ thống định vị toàn cầu (global localization) sẽ nhận diện các tòa nhà, biển hiệu và mốc quen thuộc để xác định chính xác vị trí, kể cả ở những nơi có địa hình dốc hoặc nhiều tầng.

﻿Để trải nghiệm tính năng này, người dùng có thể làm theo những bước sau:

Bước 1: ﻿Mở Google Maps, nhập điểm đến và chọn Đường đi (Directions).

Bước 2: ﻿Chuyển sang tab Đi bộ (Walking).

Bước 3: ﻿Nhấn vào nút Live View (Chế độ xem trực tiếp) ở phía dưới màn hình.

Sau đó, hãy làm theo hướng dẫn: Hướng camera vào các tòa nhà hoặc biển hiệu xung quanh (tránh quét vào người hoặc cây cối) để ứng dụng định vị.

Ngay lập tức, các mũi tên ảo khổng lồ sẽ xuất hiện trên mặt đường, dẫn bạn đi từng bước một. Bạn cũng có thể thấy các địa danh nổi tiếng lơ lửng kèm khoảng cách trên màn hình.

Lưu ý: Live View hoạt động tốt nhất ở ngoài trời, nơi có ánh sáng tốt và dữ liệu Street View (chế độ xem phố) đầy đủ. Bạn có thể linh hoạt chuyển đổi giữa chế độ AR (khi giơ máy lên) và bản đồ 2D (khi hạ máy xuống) để tiết kiệm pin và quan sát tổng thể.

﻿Theo: Make use of