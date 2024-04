Búp bê màn ảnh Trung Quốc khiến khán giả sợ hãi

"Búp bê Trung Quốc" Trương Dư Hi gây tranh cãi vì giọng hát tệ.

QQ đưa tin tập đầu tiên của show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2014 lên sóng. Mỗi thí sinh được biểu diễn tiết mục cá nhân trong 90 giây, ngoài ra còn có phần thể hiện ca khúc chủ đề của chương trình. Là một trong những thí sinh gây chú ý nhất trước khi show bắt đầu, Trương Dư Hi đã mang tới tác phẩm Hồng chiêu nguyện .

Theo QQ , để chuẩn bị cho màn biểu diễn này, Trương Dư Hi đã kỳ công tập múa, may trang phục riêng. Cô xuất hiện với ngoại hình lộng lẫy, thu hút khán giả từ ánh nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, phần âm thanh của Trương Dư Hi không tốt, có vẻ như nữ diễn viên không được đài Hồ Nam chau chuốt âm thanh như các thí sinh khác.

Sau phần trình diễn của Trương Dư Hi, nhiều khán giả bình luận: "Cô ấy thật đẹp, nhưng đừng hát", "Trương Dư Hi xứng đáng là gương mặt đại diện của nhóm, nhưng giọng hát lệch tông quá", "Nhà đài hại cô ấy", "Khuôn mặt thiên thần, giọng hát ác quỷ". Tuy nhiên cũng có khán giả vẫn ủng hộ Trương Dư Hi: "Tôi có thể vì nhan sắc tuyệt vời này mà bỏ qua giọng hát kinh khủng đó", "Các thí sinh khác làm tốt nên Trương Dư Hi bị tụt lại, hy vọng các tập sau cô ấy thể hiện tốt".

Trương Dư Hi sinh năm 1993, tốt nghiệp Học viện trang phục Bắc Kinh. Cô từng là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc với những bộ ảnh quyến rũ trước khi dấn thân vào diễn xuất. Cô từng là bạn gái của thiếu gia giàu có, nổi tiếng nhất Trung Quốc một thời - Vương Tư Thông.

Trương Dư Hi tạo danh tiếng qua thành công của một số tác phẩm như Nàng công chúa tôi yêu, Không thể ôm lấy em, Hậu cung Như Ý truyện, Xin hãy ban cho tôi một đôi cánh, Lưu Ly và Hải đại ngư ... Năm 2018, cô được khán giả của Ifeng Fashion bình chọn là Nữ diễn viên mới được yêu thích nhất.

Trương Dư Hi được mệnh danh là "búp bê màn ảnh" của Trung Quốc nhờ gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, vẻ đẹp thời thượng, khí chất sang trọng, vóc dáng mảnh mai. Khán giả Trung nhận xét vẻ đẹp của Trương Dư Hi phù hợp với hình tượng nữ chính trong các tiểu thuyết ngôn tình. Ngoài ra, công chúng còn dành lời khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên giống như nhân vật trong truyện tranh. Trương Dư Hi liên tục gây ấn tượng với những bộ ảnh cosplay (hóa thân) thành những nhân vật trong hoạt hình hoặc truyện tranh.

Vóc dáng mình hạc xương mai của cô là niềm khát khao của các cô gái Trung Quốc. Nữ diễn viên còn là ngôi sao có sức ảnh hưởng thời trang và sở hữu một thương hiệu làm đẹp riêng. Cô thường xuyên được mời tham dự các Tuần lễ thời trang quốc tế.

Trương Dư Hi còn được yêu mến bởi cuộc sống riêng kín tiếng và ít scandal. Nữ diễn viên từng được cảm thông khi bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính trong cuộc tình tay giữa nam diễn viên Lưu Học Nghĩa và Dương Tử . Hồi tháng 8/2022, Lưu Học Nghĩa bị bắt gặp đút bánh kem cho Dương Tử. Nhưng trước đó, nam diễn viên đang hẹn hò với Trương Dư Hi. Họ từng hợp tác chung trong phim Khi màn đêm gợn sóng . Scandal nổ ra, fan Dương Tử còn quay sang chỉ trích Trương Dư Hi vì đóng vai nạn nhân, khiến Dương Tử trở thành "tiểu tam".