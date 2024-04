Suni Hạ Linh chính thức được chia đội ở Đạp gió, nhận một vai trò đặc biệt trong nhóm

Sau vòng solo của Đạp gió 2024, 36 chị đẹp chính thức được chia nhóm để trình diễn cho Công 1. Đúng như lời đồn, đại diện Việt Nam là nữ ca sĩ Suni Hạ Linh đã được về chung đội với 5 sao nữ: Hà Khiết, Hàn Tuyết, Châu Dương Thanh, Quách Dĩnh, Vinida Weng. Tuy nhiên, không phải ca khúc Cà phê của MIN như nhiều thông tin rò rỉ trước đó, team Suni Hạ Linh sẽ biểu diễn mục Bông tuyết hình lục giác.

Tiết mục này khoe được nhiều kỹ năng hát, rap, nhảy của người thể hiện nên nếu được dàn dựng tốt thì dự kiến sẽ rất bùng nổ. Giống như các mùa trước, các chị đẹp sẽ có phần diễn thử trước dàn cố vấn và những nhóm còn lại.

Phần diễn thử của nhóm Suni Hạ Linh

Bên cạnh phần khoe giọng...

... Suni Hạ Linh còn được giao thể hiện 1 đoạn dance break

Ngay ở phần mở đầu, nữ ca sĩ Hà Khiết đã khuấy động bầu không khí. Đến phần của mình, Suni Hạ Linh hát khá tốt bằng tiếng Trung dù chỉ được tập trong thời gian ngắn. Sau đó, cô còn được nhóm giao thể hiện 1 đoạn dance break khiến người xem trầm trồ. Nhìn chung, đất diễn của Suni ở team này khá nhiều nên cơ hội cho cô toả sáng ở Công 1 là điều hoàn toàn có thể xảy ra.



Trước đó, Suni Hạ Linh chọn biểu diễn ca khúc Cứ chill thôi ở vòng solo đầu tiên. Tiết mục gây ấn tượng với màn đu dây trên không cùng giọng hát ngọt ngào nhưng vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng bài thi này hơi... tham lam khi nhồi nhét quá nhiều nhiều thứ. Động tác đu dây lẫn trang phục của Suni Hạ Linh cũng không hợp với tinh thần nhẹ nhàng của bài hát.

Suni Hạ Linh biểu diễn Cứ chill thôi ở Đạp gió 2024

Suni Hạ Linh nhận về nhiều ý kiến trái chiều với màn đu dây ở vòng solo

Sau đó, Suni cũng chia sẻ đôi điều về bài thi của mình: "Phần phối khí của Cứ chill thôi trong bài biểu diễn này được Suni chia làm 3 phần. Phần đầu giữ nguyên bản phối được yêu thích tại Trung Quốc với tempo nhanh sôi động phù hợp với độ cao trào của phần aerial hammock performance (đu dây trên không). Phần thứ 2 đổi về tempo và không khí của bản phối gốc để thể hiện đúng tinh thần bài hát.

Và phần cuối cùng chuyển một màu sắc tối hơn, với phân bass mạnh mẽ cộng thêm thay đổi về bè phối đề thể hiện phần 'dark (tối)' mà mọi người chưa từng thấy ở Suni. Vì quy định tiết mục chỉ có 1:30 nên mọi thứ khá 'đầy' nhưng mong người xem có thể cảm nhận nhiều màu sắc khác nhau của Suni trong phần trình diễn này and it's only the beginning (chỉ mới bắt đầu thôi mà)".

https://kenh14.vn/suni-ha-linh-chinh-thuc-duoc-chia-doi-o-dap-gio-nhan-mot-vai-tro-dac-biet-trong-nhom-202404201237406.chn