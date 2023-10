Búp bê gỗ tàn độc gây ám ảnh màn ảnh gần 50 năm

Trilogy of Terror là tuyển tập phim kinh dị được sản xuất cho truyền hình Mỹ vào năm 1975, do Dan Curtis đạo diễn và nữ diễn viên Karen Black đóng vai chính. Phim gồm ba phần, mỗi phần dựa trên những truyện ngắn không liên quan đến nhau của Richard Matheson. Trong đó, gây ám ảnh nhất là phần ba, xoay quanh một phụ nữ bị búp bê gỗ khủng bố trong căn hộ riêng.

Búp bê gỗ ma nhập gây ám ảnh trong tuyển tập phim kinh dị Trilogy of Terror. Ảnh: ABC.

Phần phim có tiêu đề là Amelia , lấy theo tên của nhân vật chính Amelia (Karen Black). Cô sống trong một căn hộ cao tầng và có bạn trai là nhà khảo cổ học.



Phần phim mở đầu với cảnh Amelia hủy bỏ kế hoạch ăn tối cùng mẹ để đón sinh nhật cùng bạn trai. Amelia mua tặng bạn trai con búp bê trấn yểm bằng gỗ có hình dạng chiến binh thổ dân, nhưng mang khuôn mặt dị dạng với hàm răng nhọn và một ngọn giáo. Cuộn giấy hướng dẫn sử dụng cho biết sợi dây chuyền vàng trang trí cho con búp bê chứa linh hồn thợ săn Zuni, tên là “He Who Kills”. Con búp bê xấu xí đến mức, Amelia phải thốt lên: “Với gương mặt đó, ngay cả mẹ của mày cũng không yêu mày”.

Trong một phút bất cẩn, Amelia đập con búp bê vào bàn khiến sợi dây chuyền vàng rơi ra. Sau đó, nữ chính nhận ra con búp bê không còn ở nơi mà cô đặt nó. Cô nghe thấy tiếng động trong bếp và phát hiện thiếu một con dao. Trở lại phòng khách, Amelia bị búp bê tấn công, đâm vào mắt cá chân cô và đuổi cô chạy quanh căn hộ. Amelia tìm nhiều cách để tiêu diệt con búp bê, bao gồm quấn trong khăn tắm và dìm vào bồn nước, nhốt trong vali rồi dùng tuốc nơ vít đâm, đập mạnh vào đèn, cuối cùng là ném vào lò nướng. Amelia giữ cửa lò nướng trong khi con búp bê đang bốc cháy hú và la hét. Khi tiếng động dừng lại, cô mở cửa kiểm tra và tiếng hét kinh hoàng vang lên.

Cuối phần phim, Amelia gọi cho mẹ, mời bà đến nhà cô. Trong lúc chờ đợi, cô phá chốt cửa trước, đầu cúi xuống, tay cầm theo con dao lớn. Nữ chính nở nụ cười man rợ, để lộ hàm răng nhọn giống hệt con búp bê. Điều này cho thấy linh hồn con búp bê đã chiếm lấy cơ thể cô gái.

Cảnh phim búp bê gỗ dùng dao truy sát nữ chính khiến người xem sợ hãi dù nhiều thập kỷ qua đi. Ảnh: ABC.

Robert Singer, đồng sản xuất Trilogy of Terror , đánh giá trên The New York Post : “Tập phim về búp bê gỗ vô cùng rùng rợn. Thật tuyệt vời khi nó được phát sóng ở vị trí thứ ba vì nó thực sự là bộ phim hấp dẫn. Dan Curtis thật tuyệt. Anh ấy biết cách gây ra sự sợ hãi”.



Do phim được quay cách đây 48 năm, những hiệu ứng hình ảnh chưa hiện đại như ngày nay, đoàn phim phải xây dựng bối cảnh phim có sàn cao hơn bình thường để đủ giấu nghệ sĩ múa rối bên dưới làm nhiệm vụ di chuyển con búp bê.

“Đối với một bộ phim truyền hình vào thời đó, có rất nhiều công sức phải bỏ ra để khiến cảnh phim trở nên chân thực hơn. Ngày nay, bạn có thể làm điều đó với CGI (hình ảnh do máy tính tạo ra), nhưng đó là một công việc khó khăn cách đây gần 50 năm”, ông Singer chia sẻ.

Một khó khăn khác cho nhà sản xuất là khâu kiểm duyệt. Khi họ gửi cảnh Amelia ném con búp bê vào lò nướng khiến nó bốc cháy, kêu la và quằn quại, hội đồng kiểm duyệt cho rằng nó quá bạo lực và trì hoãn không cho lên sóng. Điều này khiến đạo diễn bực bội bởi nhân vật bị hành hạ là một con búp bê gỗ. Ông Singer cũng cảm thấy kỳ lạ khi hội đồng kiểm duyệt lại quan ngại về cái chết của vật thể vô tri.

Dù vậy, phần phim cuối cùng cũng được ra mắt khán giả và gây ấn tượng sâu sắc đến mức họ không nhớ về hai phần đầu, nhưng lại bị ám ảnh về phần cuối.

Ông Singer cho biết Amelia trở thành biểu tượng cho dòng phim kinh dị có phần đóng góp không hề nhỏ của Karen Black - đã qua đời vào năm 2013 ở tuổi 74.

“Karen thực sự tận tâm. Đó không phải là vai diễn dễ dàng. Cô ấy rất xuất sắc”, ông khen.

Theo NY Post