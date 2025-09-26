Buồn của nền kinh tế lớn thứ 2 châu Âu: 800 trường tiểu học có nguy cơ đóng cửa sau 4 năm, số học sinh giảm ‘không phanh’, chuyện gì đang xảy ra?

Viện Chính sách Giáo dục (EPI) cho biết số học sinh ở các trường tiểu học công lập giảm chủ yếu do tỷ lệ sinh thấp. Xu hướng này rõ rệt hơn ở London vì ngày càng nhiều người rời khỏi thủ đô, đưa con ra nước ngoài, hoặc cho con học tại trường tư.

Nhiều hội đồng địa phương đang gặp khó khăn trong việc duy trì các trường tiểu học khi số lượng học sinh giảm. Ngân sách của trường học phụ thuộc trực tiếp vào số học sinh. Vì vậy, sự sụt giảm này sẽ khiến làn sóng sáp nhập và đóng cửa trường học gia tăng. Tình trạng này vốn đã diễn ra ở một số khu vực của Anh.

Trưởng bộ phận phân tích Jon Andrews của EPI cho biết: “Những trường có số học sinh giảm sẽ chịu áp lực tài chính ngày càng lớn, cuối cùng có thể đe dọa khả năng tồn tại lâu dài. Vấn đề này xuất hiện đầu tiên ở London, nơi số lượng tuyển sinh bắt đầu giảm sớm hơn so với khu vực khác trên cả nước”.

Tỷ lệ sinh trên toàn quốc đạt đỉnh vào năm 2010, dẫn đến lứa học sinh tiểu học đông hơn trong giai đoạn 2014–2018. Điều này buộc các địa phương phải mở thêm trường và mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu. Nhưng từ đó, tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Số học sinh tiểu học toàn quốc đạt đỉnh vào năm học 2018–2019 với khoảng 4,5 triệu em. Từ đó đến nay, con số này đã giảm gần 2%. Trong 5 năm tới, con số dự báo sẽ giảm thêm 4%.

Đến năm 2029, dự báo chỉ còn 4,24 triệu học sinh tiểu học. Con số này giảm 162.000 so với hiện nay, tương đương với việc 800 trường tiểu học phải đóng cửa.

Tổng thư ký Paul Whiteman của Hiệp hội Hiệu trưởng Quốc gia kêu gọi chính phủ hỗ trợ hội đồng địa phương duy trì trường học. Ông nói: “Điều này có thể giúp tăng năng lực cho sự hòa nhập và cho phép trường học mở lớp nhỏ hơn và hỗ trợ tập trung hơn”.

Nhà nghiên cứu Lily Wielar của EPI, đồng tác giả báo cáo, cho biết: “Phân tích của chúng tôi cho thấy việc số học sinh giảm không chỉ lý giải bằng tỷ lệ sinh thấp. Các yếu tố khác như chi phí sinh hoạt, áp lực nhà ở và sự khác biệt về chất lượng và cơ sở vật chất trường học giữa các vùng nhiều khả năng cũng ảnh hưởng đến nơi các gia đình sinh sống và quyết định mà họ đưa ra”.

London là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. EPI phát hiện 9 trong số 10 hội đồng địa phương có mức học sinh tiểu học giảm nhiều nhất đều ở thủ đô. Islington, Lambeth và Southwark được dự báo có mức giảm mạnh nhất trong 5 năm tới.

Với nhóm trẻ bắt đầu vào lớp một trong năm học 2017–2018, EPI phát hiện rằng 20% đã rời khỏi hệ thống trường công ở London trước khi hoàn thành năm cuối cấp tiểu học. Báo cáo cũng cho thấy 10% không còn được ghi nhận trong hệ thống công lập. Con số cho thấy điều này “có thể là kết quả của di cư hậu Brexit” hoặc ảnh hưởng sau đại dịch Covid.

Báo cáo bổ sung rằng số lượng lớn học sinh tiểu học rời khỏi hệ thống công lập có thể phản ánh tỷ lệ các gia đình nước ngoài trời khỏi Anh. Điều này cũng có thể chỉ ra các gia đình London ưa chuộng trường tư hơn.

Theo The Guardian