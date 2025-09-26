Philippines đóng cửa trường học, hủy nhiều chuyến bay do bão Bualoi

Một chiếc thuyền đánh cá bị sóng đánh dạt vào bờ gần những ngôi nhà trên đảo Calayan, ngày 23/9/2025 (Ảnh: AFP/Cristy Gaffud)

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines, Bualoi dự kiến sẽ mạnh lên thành bão vào ngày 26/9 và có khả năng đổ bộ vào khu vực phía Nam đảo Luzon - đảo lớn nhất của Philippines. Cơ quan cảnh báo nguy cơ ngập lụt trên diện rộng và sạt lở đất ở các vùng núi. Ông Benison Estareja - chuyên gia khí tượng - nhấn mạnh: "Người dân cần chuẩn bị cho kịch bản thời tiết xấu nhất".

Bão Bualoi xuất hiện trên biển Philippines chỉ vài ngày sau khi siêu bão Ragasa tàn phá đất nước. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines cho biết khoảng 1.500 người hiện đang mắc kẹt tại các cảng ở vùng Bicol - nơi được dự báo là tâm bão Bualoi sẽ đi qua. Ngoài ra, các dải mây ngoài của Bualoi cũng có thể gây mưa lớn tại miền Bắc, làm gia tăng nguy cơ tái ngập lụt và sạt lở ở những khu vực đã quá tải nước sau bão Ragasa.

Trước đó, siêu bão Ragasa quét qua miền Bắc Philippines đã để lại hậu quả nặng nề: 7 ngư dân thiệt mạng khi thuyền bị sóng lớn đánh lật tại tỉnh Cagayan, 1 người bị cây đổ đè tử vong, và 1 vụ sạt lở đất do mưa bão đã khiến một cụ ông 74 tuổi thiệt mạng cùng ít nhất 7 người khác bị thương tại tỉnh Benguet. Hàng nghìn người vẫn đang sống trong cảnh phải sơ tán sau bão.

Chính quyền Philippines cảnh báo cơn bão mới có thể gây ra nước dâng nguy hiểm cao tới 3m dọc bờ biển. Tổng thống Ferdinand Marcos tuyên bố lương thực, thuốc men và hàng cứu trợ đã được chuẩn bị sẵn sàng tại các khu vực trên đường đi của bão Bualoi. Tuy nhiên, tâm lý lo lắng trong xã hội vẫn gia tăng, đặc biệt khi quốc gia này vừa đối mặt với làn sóng phẫn nộ vì bê bối các dự án kiểm soát lũ giả mạo gây thất thoát hàng tỷ Peso ngân sách.

Philippines trung bình hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm. Khi bão Bualoi đang áp sát, đất nước này lại một lần nữa phải căng mình chống chọi, trong khi nỗi đau từ siêu bão Ragasa vẫn chưa kịp nguôi ngoai. Giới khoa học cũng lưu ý rằng các cơn bão tại khu vực này đang trở nên dữ dội hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra, khiến các cộng đồng dễ bị tổn thương phải đối mặt với rủi ro thường trực.