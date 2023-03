Bùi Lan Hương: "Cái gì thật mà nó không hay thì hoàn toàn có quyền làm gì đó cho hay, ảo cũng được"

Thiên Thần Sa Ngã - Fallen Angel cũng là tên album đầu tiên của Bùi Lan Hương từng được giới thiệu vào tháng 7/2018 và nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Thành công của album cách đây 5 năm đã đem về cho Bùi Lan Hương giải thưởng âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp – Giải Cống hiến.

Live Session gồm 6 tập, tương ứng với 6 bài hát mà Bùi Lan Hương đã chọn lọc để thực hiện những bản phối mới và thu âm cùng ban nhạc trực tiếp tại phim trường: Mê Muội, Bùa Mê, Mâu Thuẫn, Vĩnh Hằng, ViVu và Mashup Anh, Anh Ấy Hay Ai - Sa Ngã. Mở màn cho Live Session là Mê Muội (Driving in the dream) - câu chuyện tình tựa như trong mơ với những cung bậc cảm xúc đầy khát khao của một cô gái đang đắm say.

Mê Muội là live session đầu tiên mở màn cho chuỗi dự án lần này của Bùi Lan Hương

Concept của Live Session được xây dựng như nhịp cầu nối giữa Thiên Thần Sa Ngã và Nữ Thần Mặt Trăng với hình ảnh mặt trăng ở chính giữa, hình ảnh kết nối với âm nhạc, mọi thứ như đưa khán giả tới một “thánh đường”, sạch sẽ, tinh khôi về tinh thần: “Live Session đúng nghĩa thực sự rất khó, quá trình thực hiện khác hẳn với những MV Performance – cả ca sĩ lẫn ban nhạc đều không được phép sai. Mỗi một bài hát chỉ có thể quay tối đa là 4 take (4 lần), những lần đó có khi ban nhạc đánh mỗi lần một khác, ca sĩ hát cũng vậy, có thể đều hơn chứ vẫn có những chênh lệch khác biệt nên không thể quay hay trám vào như mình làm trong phòng thu bình thường.



Tôi gần như không thể chỉnh sửa gì về âm thanh, phải cố gắng hát live thật tốt, cố gắng kết hợp với ban nhạc lúc đó sao cho ăn ý nhất có thể. Mọi người cứ tưởng tượng, nếu hát 4 lần mà không được nữa thì ban nhạc đánh cũng nản, tự bản thân mình cũng không còn cảm xúc để biểu diễn cho tự nhiên. Tôi quay trong 4 lần để lấy kết quả tốt nhất, dù hôm đó có ốm đau thì cũng phải chấp nhận, cũng không thể mang ra ngoài thu vì tiếng tại trường quay và tại phòng thu sẽ có những sự chênh lệnh nhất định, không thể ráp nối được”, Bùi Lan Hương chia sẻ.

Tạo hình của Bùi Lan Hương trong dự án.

Một Bùi Lan Hương đầy thăng hoa trong live session mới.

Với Live Session lần này, Bùi Lan Hương cũng muốn khẳng định lại định nghĩa chính xác nhất về Live Session - nghĩa là thu âm thật từ hiện trường, còn thu âm sẵn và lên hiện trường nhép theo tạo cảm giác hát live thì nên gọi đúng là Performance Video. Cô cũng nhấn mạnh rất nhiều về tính “Thật” và nói không với việc “Giả” khi thực hiện sản phẩm này. Tại buổi họp báo cùng ngày 22/3, Bùi Lan Hương cũng cho chia sẻ đầy ẩn ý về “thật” và “giả”: “Cái gì mà là thật mà hay thì nên được trân trọng vì rất khó để làm được. Còn nếu thật mà dở thì “ảo” cũng được. Thật mà không hay được hoàn toàn có quyền làm gì đó cho nó hay. Còn thật mà hay nữa thì càng trân trọng gấp bội phần…”



Sau 6 tập của Live Session, Bùi Lan Hương sẽ có một số những đêm nhạc “hâm nóng” trước khi chính thức ra mắt album Vol 2 mang tên Nữ Thần Mặt Trăng. Album Nữ Thần Mặt Trăng sẽ được giới thiệu vào trung tuần tháng 6. Bùi Lan Hương cho biết hiện tại album gần như đã hoàn thành 90%, đang trong khâu hậu kỳ để có thể gửi tới khán giả. Ngoài Mặt Trăng và những sáng tác mới của Bùi Lan Hương, album sẽ có sự góp mặt của hai nhạc sĩ đã quá quen thuộc với khán giả, một trong số đó là Phan Mạnh Quỳnh – người đã cùng cô tạo nên bản hit đình đám hơn 53 triệu view trên YouTube Ngày Chưa Giông Bão. Sau album vol.2, Bùi Lan Hương dự kiến sẽ tổ chức Liveshow đầu tiên trong sự nghiệp vào thời điểm cuối năm.

Bùi Lan Hương đã lên lịch sẵn cho nhiều sản phẩm từ đây đến cuối năm 2023.