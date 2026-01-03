Bức ảnh đang khiến dân mạng chia phe tranh cãi: Người khen bố mẹ dạy con quá hay, người chê làm màu để quay clip!

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh đôi vợ chồng tại Nhã An, Tứ Xuyên (Trung Quốc) giáo dục con trai 4 tuổi sau khi cậu bé vô tình làm đổ thức ăn tại một buổi tiệc làng đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Diễn biến sự việc: Từ sự cố nhỏ đến bài học lớn

Theo nội dung video, trong lúc nô đùa tại một bữa tiệc, bé trai 4 tuổi đã không may làm lật một mâm cỗ xuống đất. Ngay lập tức, người mẹ đang quay Vlog đời thường đã dừng lại để phân tích lỗi sai cho con. Bà giải thích rằng việc quá nghịch ngợm khi làm khách tại nhà người khác là hành động không đúng mực.

Dù cậu bé mếu máo giải thích rằng mình chỉ định "ngửi thử mùi thức ăn" chứ không cố ý, nhưng dưới sự nghiêm khắc của mẹ, em vẫn phải tự tay thu dọn đống đổ nát cùng người lớn. Đồng thời đi tới từng bàn, xin lỗi những người dân làng ngồi gần đó và cuối cùng, dưới sự đồng hành của bố, cậu bé vừa khóc vừa cúi đầu xin lỗi toàn thể quan khách một lần nữa.

Kết thúc video, người cha chia sẻ thông điệp: "Bố mẹ sẽ cùng con khám phá thế giới, cùng vui chơi và cùng phạm sai lầm. Nhưng chỉ cần con dũng cảm đối mặt và chân thành giao tiếp, không có khó khăn nào là không thể vượt qua".

Cậu bé 4 tuổi làm đổ mâm cỗ

Cậu bé phải tự dọn dẹp

Và xin lỗi từng người

Luồng ý kiến trái chiều: Giáo dục văn minh hay gây áp lực tâm lý?

Sự việc nhanh chóng chia rẽ cộng đồng mạng thành hai luồng quan điểm gay gắt:

1. Ủng hộ: Hình thành trách nhiệm từ thuở nhỏ

Nhiều người dành lời khen cho cách dạy con của đôi vợ chồng, cho rằng câu nói "nó còn nhỏ đã biết gì đâu" đang bị lạm dụng để bao biện cho sự thiếu giáo dục.

- “Ủng hộ cha mẹ. Phải học cách nói cảm ơn và xin lỗi từ bé. Không sợ sai, chỉ sợ không dám nhận trách nhiệm”.

- “Trẻ dù nhỏ đến đâu cũng cần hiểu rằng khi làm sai phải xin lỗi chân thành, thay vì cứ để chuyện trôi qua nhẹ nhàng.”

2. Phản đối: Có dấu hiệu "làm quá" gây tổn thương

Ngược lại, không ít ý kiến bày tỏ sự xót xa cho đứa trẻ và lo ngại việc bắt một đứa trẻ 4 tuổi xin lỗi lặp đi lặp lại trước đám đông sẽ để lại bóng ma tâm lý.

- “Xin lỗi là cần thiết, nhưng bắt đứa trẻ khóc lóc xin lỗi hết lần này đến lần khác là thái độ thái quá”.

- “Bố mẹ đang đặt cái tôi của mình lên trên cảm xúc của con. Điều này có thể gây tổn thương tâm lý lâu dài”.

Người cha lên tiếng: "Trẻ con không phải là cái cớ"

Trước những tranh luận trái chiều, anh Trương, cha của cậu bé khẳng định với phóng viên rằng cách giáo dục của gia đình không có gì sai. Anh cho biết sự việc xảy ra tại bữa tiệc làng và việc xin lỗi công khai là để con hiểu về trách nhiệm.

"Cháu khóc vì cháu còn nhỏ, chưa kiểm soát được cảm xúc. Khóc không sao cả, nhưng trách nhiệm cần gánh vác thì vẫn phải gánh vác. Trẻ con còn nhỏ không bao giờ là cái cớ để lấp liếm lỗi sai", anh Trương nhấn mạnh.

Về nghi vấn "diễn" để quay clip, người cha khẳng định lúc đó mẹ bé đang quay Vlog đời thường thì sự cố xảy ra nên đã ghi lại tự nhiên, hoàn toàn không có kịch bản sắp đặt.

Nguồn: Sohu