Bức ảnh chụp trong thang máy khiến cộng đồng mạng xem mà mệt mỏi: Thôi, đừng nói "trẻ con không biết gì nữa"!

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh bảng điều khiển thang máy tại một khu chung cư bị "phong tỏa" hoàn toàn bởi những miếng nhãn dán hoạt hình. Những tưởng đây chỉ là một trò đùa vô hại của con trẻ, nhưng sự việc đã nhanh chóng châm ngòi cho một cuộc tranh luận nảy lửa về ranh giới giữa sự bao dung và việc buông lỏng giáo dục ý thức công cộng.

Bên dưới bài đăng, không khó để bắt gặp những dòng bình luận kiểu "Trẻ con có biết gì đâu, thôi thì hoan hỉ bỏ qua". Tuy nhiên, chính thái độ xem nhẹ này lại vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng. Nhiều người đặt câu hỏi rằng, liệu sự "hoan hỉ" ấy có thực sự mang tính nhân văn, hay thực chất là một cách trốn tránh trách nhiệm giáo dục? Bởi lẽ, thang máy là không gian chung, nơi mà sự tiện lợi của người này không được phép xây dựng trên sự bất tiện của người khác.

Bức ảnh gây tranh cãi

Xét về thực tế, hành động dán sticker đè lên số tầng không đơn thuần là một sự nghịch ngợm sặc sỡ. Nó trực tiếp gây cản trở việc vận hành, khiến người già, người thị lực kém hay khách lạ đến tòa nhà rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" vì không biết bấm vào đâu.

Nguy hiểm hơn, trong những tình huống khẩn cấp như hỏa hoạn hay cấp cứu y tế, việc mất thêm vài giây để "giải mã" xem tầng mình cần nằm dưới hình dán Elsa hay siêu nhân có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường. Chưa kể, lớp keo bám dính từ các miếng dán này rất khó để làm sạch hoàn toàn, thường để lại những vết nham nhở làm mất thẩm mỹ và có nguy cơ gây hỏng hóc bề mặt kim loại của thiết bị.

Nhưng sâu xa hơn cả những thiệt hại về vật chất là lỗ hổng trong giáo dục ý thức. Khi người lớn tặc lưỡi cho qua với danh nghĩa "hoan hỉ", họ vô tình gửi đi một thông điệp sai lệch đến trẻ nhỏ rằng phá hoại tài sản công cộng là hành vi không cần phải chịu trách nhiệm. Trẻ em như tờ giấy trắng, nếu không được uốn nắn ngay từ những việc nhỏ nhất, các em sẽ khó lòng hình thành được tư duy tôn trọng cộng đồng khi trưởng thành.

Thay vì mượn danh sự bao dung để lấp liếm cái sai, các bậc phụ huynh cần coi đây là một bài học thực tế để dạy con về phép lịch sự tối thiểu. Một lời xin lỗi chân thành và hành động tự tay bóc sạch những miếng dán, trả lại nguyên trạng cho thang máy mới chính là cách hành xử văn minh nhất.

Sự bao dung chỉ thực sự có giá trị khi nó đi kèm với trách nhiệm, thay vì trở thành lá chắn cho những hành vi thiếu ý thức trong không gian chung.