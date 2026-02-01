Gia đình có TRĂM TỶ cũng không bằng có một người mẹ như thế này!

Người xưa có câu: "Thà bỏ nghìn mẫu ruộng tốt, cũng không bỏ một người mẹ hiền". Ngày nay, không ít cha mẹ sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền cho con học trường song ngữ, đăng ký những lớp năng khiếu vài trăm tệ một buổi, nhưng lại vô tình quên mất: người mẹ ở nhà, ngày ngày ở bên con, mới chính là "người thầy" đầu tiên và quan trọng nhất trong cuộc đời đứa trẻ. Bởi một người mẹ tỉnh táo, có trí tuệ, thực sự là trụ cột tinh thần của gia đình, giá trị thậm chí còn vượt qua cả khối tài sản hàng chục triệu.

Ảnh minh hoạ

1. Lời nói và hành động của mẹ chính là "kim chỉ nam hành vi" của con

Nói thật, từ nhỏ đến lớn, người trẻ con quấn quýt nhất thường là mẹ. Vì thế, mọi cử chỉ, lời nói của mẹ, con đều nhìn thấy, ghi nhớ và học theo còn hiệu quả hơn bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào.

Bạn bình tĩnh trước mọi chuyện, con nhìn vào, lâu dần cũng học được cách "gặp việc không hoảng". Bạn hay nói những lời gian dối nhỏ, hứa với con rồi quên, con cũng sẽ học cách nói dối, thất hứa. Trẻ con tinh lắm, đừng nghĩ chúng không biết.

Một người kể: "Tôi từng nghe đồng nghiệp than phiền rằng cháu gái mình rất hay nói dối. Sau mới phát hiện ra, mỗi lần mẹ bé nghe điện thoại, dù đang ở nhà vẫn nói "mẹ đang bận ở ngoài", hứa mua sách tranh cho con nhưng lại lén đổi sang đồ ăn vặt rẻ tiền. Đứa trẻ chỉ đơn giản là học theo mẹ mà thôi".

Một người mẹ chịu khó nỗ lực cũng là động lực vô hình lớn nhất cho con. Buổi tối con làm bài, nếu bạn ngồi bên đọc sách, thỉnh thoảng còn "nhờ con giúp": "Con ơi, từ này mẹ không hiểu, con giải thích cho mẹ với". Đứa trẻ sẽ cảm thấy rất tự hào, làm bài cũng nghiêm túc hơn nhiều. Đó chính là sức mạnh của người mẹ.Bạn không cần ép con "phải cố gắng", chỉ cần bản thân bạn sống như một người đang cố gắng, con tự nhiên sẽ học theo.

2. Tâm thế của mẹ chính là "thời tiết cảm xúc" của cả gia đình

Có câu nói rất đúng: Mẹ vui, trời trong nhà sáng; mẹ buồn, không khí trong nhà u ám. Trong tâm lý học, đó gọi là sự lây lan cảm xúc. Cảm xúc của mẹ giống như không khí, mọi người trong nhà đều hít thở mỗi ngày. Cảm xúc tích cực khiến người ta dễ chịu, còn cảm xúc tiêu cực khiến cả nhà ngột ngạt.

Nhiều bà mẹ luôn cho rằng chồng không tiến bộ, con cái không nghe lời, nhưng lại không nhận ra chính cảm xúc tiêu cực của mình đã làm "nguội lạnh" bầu không khí gia đình. Nếu mẹ lạc quan, không than thân trách phận trước mặt con, thì đứa trẻ lớn lên cũng sẽ tin rằng: dù khó khăn đến đâu, rồi cũng có cách vượt qua. Tâm thế tốt của mẹ không phải là "giả vờ vui vẻ", mà là ngay cả lúc khó khăn, vẫn mang lại cho gia đình cảm giác vững vàng. Có được sự vững vàng ấy, gia đình sẽ vượt qua được mọi thử thách.

3. Tầm nhìn của mẹ quyết định con có thể "nhìn xa đến đâu"

Những người mẹ thực sự bản lĩnh sẽ không chỉ chăm chăm vào chuyện "kỳ này con được mấy điểm", "có cãi nhau với bạn không". Họ nhìn xa hơn. Họ hiểu rằng điều con cần học không chỉ là kiến thức, mà còn là giá trị sống, cách làm người, cách nhìn thế giới.

Nếu mẹ thiếu công bằng, lúc nào cũng bênh con bất chấp đúng sai, trẻ sẽ hình thành suy nghĩ: "Dù mình sai, mẹ vẫn đứng về phía mình". Lâu dần, khi gặp vấn đề, phản xạ đầu tiên của con không phải là "mình sai ở đâu", mà là "tại người khác". Những đứa trẻ như vậy lớn lên rất dễ ích kỷ, hẹp hòi, khó hòa hợp với người khác.

Tầm nhìn của mẹ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khát vọng của con.

1 người khác kể: "Tôi có một người chị họ rất ham học. Có lần con hỏi: 'Mẹ ơi, sao mẹ suốt ngày đọc sách vậy?'. Chị cười đáp: 'Vì mẹ muốn biết thêm nhiều điều thú vị. Con xem, sách này nói về khủng long, lần sau mình đi bảo tàng sẽ được thấy hóa thạch khủng long đó, kỳ diệu lắm'. Từ đó, đứa trẻ rất thích tìm hiểu, mới học tiểu học đã nói: 'Sau này con muốn làm nhà khoa học, khám phá thêm nhiều điều hay ho".

Ngược lại, nếu mẹ ngày nào cũng để tâm chuyện "nhà ai mua đồ mới", "chồng nhà ai kiếm được nhiều tiền", vì mấy chuyện vụn vặt mà cãi cọ với hàng xóm, con cũng sẽ trở nên so đo, chỉ nhìn thấy lợi ích nhỏ trước mắt, mà không thấy được thế giới rộng lớn hơn.

4. "Hiểu con" quan trọng hơn "dạy con"

Nhiều bà mẹ luôn đau đáu chuyện "nên cho con học lớp gì", "nên rèn kỹ năng nào",mà quên mất điều quan trọng nhất: Phải hiểu con trước đã. Biết con thích gì, hợp gì, nếu không thì lớp học đắt tiền đến mấy cũng vô ích. Bạn không cần ép con trở thành "phiên bản bạn mong muốn". Chỉ cần thuận theo thiên hướng của con, giúp con biến "đam mê" thành "thế mạnh", con tự khắc sẽ tỏa sáng. Nhưng có những bà mẹ rất áp đặt, luôn nghĩ: "Mẹ làm vậy là vì tốt cho con, con phải nghe".

Không ít phụ huynh chia sẻ rằng họ cho con học piano, múa, tiếng Anh, cuối tuần kín lịch. Con mệt đến khóc, mẹ vẫn nói: "Nhà người ta học hết rồi, con không học là thua thiệt". Kết quả là piano học cho có, múa chẳng thích, tiếng Anh còn sa sút. Vì đứa trẻ không học, mà chỉ đang đối phó với mẹ. Giáo dục tốt không phải là "nhồi nhét", mà là dẫn dắt. Giống như khi con làm toán gặp bài khó, đừng nói ngay "bài này phải giải thế này", mà hãy hỏi: "Con đọc đề xem người ta hỏi gì? Hay mình thử vẽ hình xem sao?". Để con tự suy nghĩ, còn tốt hơn việc cho sẵn đáp án. Vì bạn chỉ dạy con một bài toán, nhưng con học được cách giải quyết vấn đề.

Chúng ta hay nói "muốn cho con nền giáo dục tốt nhất", nhưng thật ra, giáo dục tốt nhất chính là sự trưởng thành của người mẹ. Bạn điềm tĩnh, con học được sự bình thản; Bạn lạc quan, con học được sự rộng mở; Bạn có tầm nhìn, con học được tư duy lớn; Bạn hiểu và yêu con, con học được sự tự tin.

Khi bạn sẵn sàng sửa những thói quen xấu của bản thân, học cách trò chuyện với con, ngẩng đầu nhìn thế giới rộng hơn thì con cũng sẽ theo bạn, từng bước một, lớn lên thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình.

Bạn thấy đúng không?