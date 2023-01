Bữa sáng của 3 người thành công trong lĩnh vực truyền hình, người mẫu, vận động viên có gì đặc biệt?

Chắc hẳn bạn đã nghe đi nghe lại câu này: "Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày". Tại sao vậy? Một bữa sáng giàu vitamin và dinh dưỡng quan trọng sẽ cung cấp cho chúng ta nguồn năng lượng cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ trong khoảng thời gian còn lại trong ngày. Chi tiết tạo nên bữa sáng lý tưởng, lành mạnh, giàu năng lượng có thể khác nhau tùy theo nhu cầu ăn kiêng của từng cá nhân.

Tuy nhiên, đôi khi, việc tham khảo bữa ăn của người khác cũng có thể thêm động lực cho sự lựa chọn của bạn. Với quan niệm đó, đã bao giờ bạn tò mò những người thành công trong cuộc sống thường ăn bữa sáng với những gì hay chưa?

Hãy cùng tham khảo bữa sáng của 3 người thành công trong mọi lĩnh vực, từ dẫn chương trình đến người mẫu, vận động viên như dưới đây nhé.

1. Oprah Winfrey thưởng thức bữa sáng cân bằng

Khi nói đến những người thành công, Oprah sẽ lọt trong top đầu danh sách. Cô đã giành được vô số giải thưởng và đề cử trong sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của mình với tư cách là người dẫn chương trình truyền hình, với những giải thưởng nhận được từ Viện Hàn lâm, giải Emmy, giải Primetime Emmy, giải Quả Cầu Vàng và giải People's Choice... Ngoài tất cả những thành tựu này, Oprah còn có nhiều chương trình, trang web của riêng cô và một tạp chí phát triển mạnh. Trên thực tế, trong một bài báo trên Oprah.com, cô đã trình bày chi tiết về bữa sáng của mình.

"Tôi biết một điều: Động cơ không hoạt động nếu không có nhiên liệu. Cơ thể chúng ta cũng vậy, đó là lý do tại sao tôi đam mê bữa sáng, đặc biệt là khi nó liên quan đến trái cây", Oprah nói. Bữa sáng của bà Oprah thường không thể thiếu những loại quả như chanh leo, việt quất, quả mâm xôi, dâu tây, một ít chuối thái lát và có thể là một hoặc hai nhánh bạc hà tươi. Ngoài ra, bà cũng rất hay ăn bánh mì vào bữa sáng. Sở thích của bà là bánh mì nướng.

2. Tyra Banks tìm mọi cách để ăn đủ chất đạm

Là một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất thập niên 1990, Banks trở thành người mẫu Mỹ gốc Phi đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của Sports Illustrated, GQ và danh mục Victoria's Secret. Từ đó, sự nghiệp người mẫu của cô đã đưa cô trở thành người dẫn chương trình và điều hành sản xuất của America's Next Top Model, chương trình đã diễn ra tổng cộng 24 mùa. Cô thậm chí còn dạy các sinh viên MBA với tư cách là giảng viên khách mời vào năm 2020 tại Đại học Stamford.

Với một nguồn năng lượng vô tận như vậy, Tyra Banks đã ăn gì cho bữa sáng? Theo CNBC, bữa sáng của cô không thể thiếu protein.

Trong một chia sẻ của mình, Tyra đã tiết lộ rằng, cô thường ăn sáng với sữa chua Hy Lạp, granola, xúc xích gà và cà phê.

3. Tom Brady không quên uống nước

Là cầu thủ vĩ đại nhất môn bóng bầu dục Mỹ, vợ là siêu mẫu Gisele Bundchen... Tom Brady hoàn mỹ đến mức có kẻ muốn trộm "giống" của anh trong một bộ phim. Với 7 lần vô địch Super Bowl và 10 lần ra sân, đồng thời là cầu thủ lớn tuổi nhất của NFL ở tuổi 45, Tom Brady được coi là có một sự nghiệp thành công. Trong cuốn sách của mình có tên The TB12 Method: How To Achieve A Lifetime Of Sustained Peak Performance (Tạm dịch: Phương Pháp TB12: Làm Thế Nào Để Duy Trì Đỉnh Cao Trong Cuộc Đời), Brady trình bày chi tiết cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào, bao gồm chế độ ăn uống, thể dục... Trong một bài báo trên Boston.com trích đoạn văn bản của Brady, tiền vệ này bắt đầu ngày mới với khoảng 600ml nước, sau đó là một ly sinh tố bổ dưỡng.

"Thông thường, đây sẽ là ly sinh tố việt quất, chuối, các loại hạt và quả hạch. Nó đậm đặc chất dinh dưỡng, nhiều chất béo, protein và calo", Brady viết. Huyền thoại bóng đá cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ nước như sau: "Tôi thêm chất điện giải vào hầu hết mọi thứ tôi uống".

Mặc dù nhu cầu khác nhau và mọi người có quyền lựa chọn chế độ ăn uống của riêng mình, nhưng có một số sự thật cơ bản xác định một bữa sáng lành mạnh, chất lượng. Ăn đủ protein, hạn chế tiêu thụ đường bổ sung và kết hợp ngũ cốc nguyên hạt và rau để bổ sung chất xơ chỉ là cách có thể đảm bảo cho bạn một bữa sáng đầy đủ chất lượng cao.