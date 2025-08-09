Brussels: Xảy ra ít nhất 11 vụ xả súng liên quan đến ma túy chỉ trong vòng 2 tuần qua

Cảnh sát phong tỏa khu vực hiện trường một vụ xả súng. Ảnh tư liệu: AP

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, các vụ việc tập trung chủ yếu tại 2 khu vực Anderlecht và Molenbeek, những địa bàn lâu nay chịu ảnh hưởng mạnh bởi tội phạm ma túy. Theo truyền thông Bỉ, từ giữa tháng 7, Brussels đã ghi nhận 5 vụ xả súng ở Anderlecht, 4 vụ ở Molenbeek-Saint-Jean và một số vụ ở các khu vực khác.

Chuỗi vụ xả súng mới bắt đầu từ đêm 22/7 gần ga tàu điện ngầm Clemenceau (Anderlecht), liên quan tới tranh chấp lãnh địa giữa các băng nhóm ở Peterbos và Clemenceau. Từ đó, các vụ nổ súng diễn ra liên tiếp, khiến 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Nạn nhân đầu tiên tử vong ngày 26/7 tại Evere, được phát hiện trong xe ô tô dưới hầm chung cư. Cùng ngày, một người khác tử vong tại Anderlecht sau khi bị thương nặng tối hôm trước.

Theo ông André Chabotier, chuyên gia về súng đạn phục vụ điều tra tư pháp tại Brussels, phần lớn các vụ việc gần đây có khả năng liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Ông nhận định tình hình hiện nay căng thẳng tương tự giai đoạn tháng 1-2 năm nay.

Nguồn tin điều tra cho biết các vụ xả súng xuất phát từ cuộc chiến giành địa bàn giữa các băng đảng ma túy, không chỉ giới hạn ở Peterbos và Clemenceau. Anderlecht tiếp tục là tâm điểm của các cuộc đối đầu này.

Trước tình hình phức tạp, ngày 8/8, Viện trưởng Viện Kiểm sát Hoàng gia Brussels, Julien Moinil, đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các lực lượng cảnh sát khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất (khu vực Trung tâm và Tây Brussels) cùng cảnh sát tư pháp liên bang. Cuộc họp tập trung rà soát tiến độ điều tra và tìm giải pháp tăng cường phối hợp.

Cảnh sát trưởng khu vực Trung tâm Brussels, Jurgen De Landsheer, cho biết lực lượng chức năng sẽ huy động thêm nhân sự và áp dụng các biện pháp mạnh nhằm đấu tranh với tội phạm ma túy và hạn chế các vụ xả súng. Trong khi đó, Thị trưởng Anderlecht, Fabrice Cumps, khẳng định chính quyền địa phương sẽ tăng cường sự hiện diện của cảnh sát, đồng thời áp dụng luật mới về kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh để chống rửa tiền từ buôn bán ma túy. Quyền Thị trưởng Molenbeek, Saliha Raïss, kêu gọi chính quyền liên bang đóng vai trò lớn hơn trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy. Tuy nhiên, ông Cumps cho rằng cảnh sát liên bang vẫn đang thực hiện hiệu quả nhiệm vụ điều tra các băng nhóm tội phạm có tổ chức.