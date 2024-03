Bruno Mars lần đầu lộ diện sau nghi vấn thua nợ cờ bạc 50 triệu USD: Cực suy, rưng rưng nước mắt trong đêm diễn tại Thái Lan

Bruno Mars ghé thăm đất nước Thái Lan trong 2 ngày cuối tuần (30 và 31/3) trong khuôn khổ chuỗi live concert nam nghệ sĩ tổ chức tại các nước Châu Á trong năm nay. Theo ước tính, 2 đêm diễn tại SVĐ Quốc gia Rajamangala thu hút khoảng 90 nghìn khán giả đến từ nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á và cả Châu Á.

Đáng chú ý, đây cũng là live concert đầu tiên mà Bruno Mars xuất hiện trước công chúng sau khi đối diện với nghi vấn thua nợ cờ bạc của MGM đến 50 triệu USD cách đây vài tuần. Mặc dù phía MGM đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên song nhiều người vẫn bán tín bán nghi, đặc biệt khi trước đó Bruno Mars không hề ngần ngại công khai sở thích cờ bạc của anh chàng.

Phía ngoài SVĐ Rajamangala (Bangkok), ước tính có hơn 45 nghìn khán giả đến từ nhiều quốc gia Đông Nam Á đã đến Thái Lan để tham dự concert của Bruno Mars.

Sân khấu trình diễn của Bruno Mars trong 2 đêm ở Thái Lan.

Bruno Mars xuất hiện trễ khoảng 1 tiếng so với thời gian ấn định của chương trình, trông anh vẫn luôn tràn đầy sức sống. Đêm nhạc của Bruno Mars kéo dài hơn 100 phút với 24 ca khúc, tất cả đều được anh diễn live đầy ấn tượng cùng với ban nhạc quen thuộc của mình. Thời tiết Thái Lan mùa này rất nóng tuy nhiên Bruno Mars vẫn trình diễn đầy bùng nổ, gần như không có dấu hiệu mỏi mệt.

Buổi diễn bắt đầu với 24K Magic, Finesse và Treasure với pháo bông rợp trời. Sân khấu của Bruno Mars không có "chiêu trò" hay vũ công, tất cả tập trung vào phần âm nhạc của nam nghệ sĩ cũng như phần thể hiện của các nhạc công. Hàng loạt những bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Bruno Mars đều được mang đến sân khấu sau đó: That's What I Like, Versace On The Floor, It Will Rain, Marry You, Runaway Baby, When I Was Your Man, Locked Out Of Heaven, Just The Way You Are,...

Sân khấu của Bruno Mars ngập tràn sắc màu.

Bruno Mars trình diễn thăng hoa cùng dàn nhạc công tài năng.

Anh cũng liên tục "chế" lời bài hát để phù hợp với khán giả Thái Lan, thậm chí nói 1 câu tiếng Thái để "thả thính".

Không chiêu trò, không dàn dựng, chỉ có Bruno Mars cùng âm nhạc.

Anh cũng dành một phần mashup gồm F**k You/ Young, Wild and Free/ Grenade/ Talking To The Moon/ Nothing' On You/ Leave The Door Open với Bruno Mars trực tiếp đệm đàn piano vừa hát vô cùng cảm xúc. Ở một trong các sân khấu gần cuối - When I Was Your Man - Bruno Mars đã đặc biệt xúc động sau khi kết thúc phần biểu diễn. Anh rưng rưng nước mắt sau ca khúc đầy tâm trạng vừa thể hiện. Khán giả ra sức reo hò để động viên nam nghệ sĩ.

Bruno Mars cực "suy" khi trình diễn When I Was Your Man.

Bruno Mars mặc trang phục thoáng mát và trình diễn hết mình.

Đêm nhạc kết thúc với phần encore Uptown Funk cùng "cơn mưa" pháo hoa. Bruno Mars sẽ còn 1 đêm diễn vào tối nay (31/3) trước khi đến với Singapore vào tháng 4.