Born Pink ngày 2: BLACKPINK lần đầu diễn tour dưới mưa tạo khoảnh khắc tuyệt đẹp, Rosé xúc động - Jennie lưu luyến không muốn chia tay fan Việt

Sau đêm concert đầu tiên tại Hà Nội, BLACKPINK tiếp tục mang đến đêm diễn thứ 2 khép lại hành trình world tour BORN PINK với điểm đến Châu Á vào tối 30/7. Trước đó, BLACKPINK không ngại bày tỏ sự hào hứng gặp gỡ fan Việt trong ngày thứ 2 khi Jisoo - Jennie - Rosé thi nhau đăng ảnh nôn nóng chờ đến thời điểm biểu diễn.

Trong khi đó cô nàng em út Lisa còn “chơi lớn" đăng ảnh với caption được viết hoàn toàn bằng tiếng Việt. Chính vì vậy mà xuyên suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, BLACKPINK đã cống hiến toàn bộ sức lực để mang tới cho người hâm mộ tại Việt Nam một đêm concert đáng nhớ, tràn ngập cảm xúc không kém cạnh đêm diễn đầu tiên.

BLACKPINK lần đầu tiên diễn dưới mưa trong world tour BORN PINK, khiến Rosé khẳng định đây là khoảnh khắc sẽ nhớ tới cuối cuộc đời

Chỉ sau khi BLACKPINK xuất hiện trên sân khấu không lâu, những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Khi các cô gái trên sân khấu càng diễn sung thì cơn mưa càng trở nên nặng hạt hơn. Tuy nhiên, điều này lại không hề ảnh hưởng đến màn trình diễn của BLACKPINK khi từng thành viên vẫn biểu diễn sung hết sức bất chấp cơn mưa đang rơi xuống làm ướt gương mặt hay trang phục. Phía bên dưới, hàng chục nghìn khán giả dù có phần bối rối vì cơn mưa nhưng không vì thế mà tất cả “quẩy" bớt sung hơn.

Trải qua gần 60 đêm concert world tour BORN PINK nhưng đây lại là lần đầu tiên BLACKPINK biểu diễn dưới mưa. Trong phần giao lưu, các thành viên khẳng định rất ít khi trình diễn dưới một cơn mưa như vậy. Đặc biệt, Rosé còn khẳng định: “(Tạm dịch) Chúng mình sẽ nhớ mãi kỷ niệm này đến cuối đời. Nó thật sự rất đặc biệt".

Clip BLACKPINK “quẩy" nhiệt dù diễn dưới mưa Hà Nội

BLACKPINK “quẩy" nhiệt dưới trời mưa Hà Nội

Rosé thừa nhận biểu diễn dưới mưa Hà Nội là khoảnh khắc đặc biệt sẽ nhớ tới hết cuộc đời

Jennie hết mình vì fan Việt dù gương mặt lộ rõ sự thấm mệt, tiếp tục “chiêu đãi” người hâm mộ màn nhảy cover See Tình phiên bản TikTok

So với đêm diễn đầu tiên, Jennie ở đêm thứ hai có phần xuống sức hơn khi không ít lần lộ rõ sự thấm mệt trên gương mặt. Tuy nhiên, những khoảnh khắc này chỉ có những khán giả ngồi gần khu vực sân khấu chính mới có thể nhìn thấy bởi ngay khi đến phần hát của mình, Jennie lập tức cười tươi và cố gắng biểu diễn hết sức để mang đến cho người hâm mộ Việt Nam những tiết mục hoàn hảo nhất.

Jennie lộ rõ sự thấm mệt khi biểu diễn

Nhưng khi đến phần hát của mình, cô nàng lại tiếp tục “quẩy” sung hết cỡ

Bên cạnh đó, Jennie trong đêm diễn thứ hai cũng không để người hâm mộ chịu “thiệt thòi” khi tiếp tục dành tặng món quà siêu đặc biệt với màn nhảy cover ca khúc See Tình của Hoàng Thùy Linh. Thế nhưng lần này ban tổ chức còn chiều lòng fan Việt khi chiếu trên màn hình hình ảnh Jennie trong khung hình dọc đúng chuẩn TikTok khiến nhiều người còn đặt nghi vấn cô nàng chính là “bà hoàng TikTok" ngầm nhưng chỉ là đang “giấu nghề" mà thôi.

Clip Jennie chiêu đãi khán giả Việt màn dance cover See Tình

Jisoo “giật mình” vì tình cảm của fan Việt, có pha phản ứng đáng yêu khi bị côn trùng bò lên người

Sự cuồng nhiệt của fan Việt đã được chứng minh ngay từ đêm concert BORN PINK đầu tiên nhưng có lẽ đến chính các thành viên BLACKPINK cũng chưa thể ngừng bất ngờ vì tình cảm quá lớn của người hâm mộ. Trong phần giao lưu cùng fan, khi các thành viên khác đang chia sẻ, Jisoo đã hướng người về phía khu vực ở cánh trái sân khấu và giơ tay chào khán giả.

Hành động của chị cả BLACKPINK đã khiến cho tất cả không giấu được sự phấn khích và hò reo cuồng nhiệt. Thế nhưng điều này đã khiến cho Jisoo vô cùng bất ngờ, cô còn thậm chí “giật bắn mình” và nở nụ cười hạnh phúc khi nhận được tình cảm lớn từ người hâm mộ Việt Nam.

Jisoo “giật bắn mình” vì tình cảm của fan Việt

Bên cạnh đó, do thời tiết thay đổi liên tục khiến cho sân khấu concert xuất hiện côn trùng và vô tình làm ảnh hưởng đến các cô gái BLACKPINK. Cụ thể khi biểu diễn ca khúc Kill This Love, Jisoo đã gặp sự cố khi bị côn trùng bò lên người.

BLACKPINK nổi tiếng là những cô gái sợ bọ và sợ côn trùng nên cô nàng chị cả không thể giấu được sự bối rối khi cố gắng loại bỏ côn trùng trên người. Dẫu vậy, Jisoo vẫn hoàn thành phần biểu diễn của mình và còn không quên nở nụ cười đáng yêu với fan Việt trước tình huống dở khóc dở cười.

Jisoo gặp phải sự cố với côn trùng trên sân khấu

Jisoo xinh đẹp trong màn biểu diễn solo

Lisa gây sốt với biểu cảm đáng yêu trước khi kết thúc màn trình diễn, có màn tương tác cực chất lượng với một fan cứng

Trong đêm diễn concert thứ 2, Lisa tiếp tục dành tặng khán giả tại Việt Nam set diễn solo với ca khúc MONEY. Sự bùng nổ và năng lượng của Lisa có lẽ không cần phải bàn cãi khi mỗi lần cô xuất hiện trên sân khấu là luôn sẵn sàng “đốt cháy" bầu không khí. Ở phần điệp khúc, Lisa cũng vô cùng thích thú với khoảnh khắc fan Việt ném tiền lên bầu trời và dường như điều này càng thêm phần khiến cô biểu diễn máu lửa hơn.

Đặc biệt ở những giây cuối trước khi ánh đèn sân khấu tắt, Lisa còn khoe biểu cảm đáng yêu khi nhún nhảy, cười rạng rỡ và vẫy tay chào fan. Nhiều người cho rằng, em út BLACKPINK phải yêu fan Việt rất nhiều mới có những khoảnh khắc như vậy vì ở một số đêm concert khác, cô nàng luôn bật chế độ “cool ngầu” từ lúc biểu diễn cho đến khi lui vào cánh gà sau sân khấu solo.

Biểu cảm rạng rỡ, dễ thương của Lisa gửi đến người hâm mộ Việt

Cũng trong phần biểu diễn ca khúc Stay, Lisa dường như đã gặp một fan cứng quen thuộc và tỏ rõ sự bất ngờ. Cô đã có màn tương tác đặc biệt khi liên tục cảm ơn, dành trái tim cho người hâm mộ này. Dù không biết đây là fan Việt hay fan nước ngoài nhưng có thể thấy Lisa luôn ghi nhớ gương mặt của BLINK và dành sự trân trọng cho họ rất lớn.

Lisa bất ngờ khi gặp một “fan cứng” tại tour diễn Hà Nội và có màn tương tác đặc biệt với khán giả đặc biệt này

Trong mọi khoảnh khắc, Lisa đều “hớp hồn” fan Việt bởi biểu cảm rạng rỡ

Rosé “phá lệ” dành tặng điều chưa từng có cho fan Việt, xúc động với biển flash và nói: “Việt Nam I Love You”

Tại các điểm đến concert BORN PINK trong tour thế giới, màn biểu diễn solo của Rosé thường chia làm hai phần khác nhau đó là hai ca khúc Hard To Love - On The Ground hoặc Gone - On The Ground. Tuy nhiên lần đầu tiên trong world tour này, Rosé quyết tâm “phá lệ” khi dành tặng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn 3 ca khúc solo của mình trong tổng hai đêm diễn.

Cụ thể trong đêm đầu tiên, “bông hoa hồng nước Úc" đã biểu diễn Hard To Love và On The Ground. Trong đêm thứ hai, cô đã mang đến set trình diễn từng được thể hiện trên sân khấu lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella đó là Gone và On The Ground. Sự thay đổi đặc biệt này đã khiến người hâm mộ có mặt vô cùng bất ngờ khi có thể tận hưởng màn trình diễn khó tin ngay trên sân vận động Mỹ Đình.

Clip màn trình diễn solo của Rosé tại concert BORN PINK Hà Nội ngày 2

Rosé gây bất ngờ khi mang GONE phiên bản Coachella đến Việt Nam

Đặc biệt hơn ở tiết mục On The Ground, Rosé đã được đắm chìm trong biển flash trắng - món quà mà người hâm mộ Việt đã cùng chung tay để dành tặng cô nàng. Do tập trung vào phần biểu diễn nên dường như Rosé không thể để ý biển flash này nhưng ngay khi nhận ra, cô đã nở nụ cười hạnh phúc trên môi.

Thậm chí khi từ sân khấu phụ trở về sân khấu chính, Rosé còn liên tục nhìn lên màn hình để ngắm nhìn biển đèn flash đằng sau lưng. Ở câu hát cuối, có lẽ vì quá xúc động mà cô không thể hoàn thành được và hô thật lớn: “Việt Nam I Love You" khiến tất cả đều muốn tan chảy.

Rosé cười hạnh phúc khi nhận ra biển flash fan Việt dành tặng

Cô nàng còn không ngừng nhìn lên màn hình để ngắm nhìn biển flash sau lưng

Rosé hạnh phúc và hô lớn: “Việt Nam I Love You”

BLACKPINK ấn tượng với đồ ăn Việt Nam, Rosé biết ơn vì dự án xe buýt mà fan Việt dành tặng

Sau 2 ngày đến Việt Nam, BLACKPINK thừa nhận vô cùng ấn tượng và yêu đồ ăn Việt Nam. Cụ thể cô nàng Rosé hào hứng chia sẻ: “Tối qua chúng mình đã ăn đồ ăn Việt đó. Thật sự đồ ăn ở đây ngon hơn rất nhiều, chúng mình yêu đồ ăn Việt mất rồi”.

Nàng em út Lisa và Jisoo còn cho biết ấn tượng với món bánh mì và nem nướng của Việt Nam. Đặc biệt, “fan cứng” của phở Việt Nam - Rosé còn diễn tả phân cảnh hài hước khi tiết lộ đã húp sạch bát phở “thơm ngon đến giọt cuối cùng” khiến toàn bộ sân Mỹ Đình thêm phần “nổ tung” vì thích thú.

Rosé diễn tả hình ảnh húp trọn bát phở Việt Nam đến giọt cuối cùng

Bên cạnh đó Rosé còn cho biết đã nhìn thấy những chiếc xe buýt - dự án mà fan Việt dành tặng cho mỗi thành viên của BLACKPINK. Cô nàng chia sẻ: “Mình nghĩ các bạn đã rất phấn khích và mình rất biết ơn vì tình yêu của các bạn dành cho chúng mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều”.

Khép lại world tour BORN PINK chặng Châu Á: BLACKPINK gửi lời cảm ơn, chào tạm biệt đến khán giả Hà Nội, Jennie lưu luyến ngắm nhìn bầu trời pháo hoa tại Việt Nam

Sau 2 tiếng đồng hồ, BLACKPINK mang đến set trình diễn encore với hai ca khúc Boombayah và As If It's Your Last để khép lại chuyến lưu diễn world tour BORN PINK. Trước khi kết thúc đêm diễn, BLACKPINK đã cùng nhau hô lớn: “Chúng mình là Rosé, Jennie, Jisoo, Lisa. Cảm ơn và tạm biệt các bạn”.

Giây phút này khiến cho hàng chục nghìn khán giả trên sân vận động như muốn vỡ òa khi không ai nỡ nói lời chia tay đến 4 cô gái của BLACKPINK. Ở những phút cuối, bầu trời trên sân Mỹ Đình được bắn pháo hoa rợp trời khiến cho BLACKPINK không khỏi thích thú.

Clip BLACKPINK biểu diễn ca khúc cuối cùng khép lại chặng Châu Á concert BORN PINK

Đặc biệt khi các thành viên còn đang phấn khích với những chiếc nón lá hay món quà của fan Việt dành tặng thì Jennie lại lặng lẽ đứng ngắm nhìn pháo hoa. Khoảnh khắc này khiến nhiều người cảm nhận được rằng, dường như cô cũng lưu luyến không muốn rời mắt và không muốn nói lời tạm biệt fan Việt đầy chóng vánh.

Hình ảnh Jennie lưu luyến không muốn chia tay gây nhiều xúc động

Những khoảnh khắc rạng rỡ, hạnh phúc của BLACKPINK tại world tour Hà Nội…