Bông hồng lai mang 2 dòng máu gây sốt MXH: Visual đẹp như AI, style đơn giản mà cuốn dã man

Người hâm mộ phải nức nở trước nhan sắc và gu thời trang sành điệu không lối thoát của người đẹp này.

Earnearn Fatima Dechawaleekul, hay quen gọi với biệt danh Earn Earn - đang là gương mặt trẻ nhận được nhiều sự chú ý của màn ảnh Thái Lan nhờ vẻ đẹp ngọt ngào cùng khả năng diễn xuất tự nhiên. Sinh năm 2000 và là con lai hai dòng máu Thái Lan - Ấn Độ, nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều dự án như My Sassy Princess, Flat Girls và đặc biệt là Vũ Điệu Tình Thù , nơi cô chinh phục khán giả bằng ngoại hình nổi bật cùng thần thái cuốn hút. Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to cùng tỷ lệ vóc dáng cân đối, Earnearn được nhiều người ví như "búp bê sống" của làng giải trí xứ chùa Vàng.

Không chỉ gây thương nhớ trên màn ảnh, phong cách thời trang đời thường của Earnearn cũng ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Nữ diễn viên theo đuổi hình ảnh trẻ trung, nữ tính nhưng không hề một màu, linh hoạt biến hóa từ những bộ váy điệu đà, tiểu thư đến các outfit tối giản mang hơi hướng quiet luxury hay trẻ trung, năng động. Cách phối đồ tinh tế, biết nhấn nhá giúp mỗi lần xuất hiện của cô đều thu hút sự chú ý, trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp cho hội chị em mê mặc đẹp.

Style đời thường của Earnearn Fatima đúng kiểu gen Z hiện đại, năng động. Cô nàng cực kỳ mê quần jeans ống đứng dáng suông thoải mái lại hack chân dài miên man. Combo ruột của Earnearn là mix chiếc quần này với áo phông năng động hoặc babytee ôm dáng siêu cưng để khoe khéo vòng eo thon. Set đồ nhìn thì đơn giản thế thôi chứ diện đi cà phê hay dạo phố là đảm bảo vừa trẻ trung, vừa hút mắt.

Gợi ý mua quần jeans ống đứng: Kyubi , Boboo , REDE Jean

Một trong những item được Earnearn Fatima hay lăng-xê là áo sát nách ôm dáng. Từ những gam màu trung tính như đen, nâu đến các thiết kế tối giản, cô nàng thường phối cùng quần jeans ống rộng hoặc quần suông cạp cao để tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa trẻ trung. Kiểu áo này không chỉ tôn dáng mà còn giúp visual của nữ diễn viên thêm phần hiện đại, chuẩn phong cách quiet luxury đang được giới trẻ yêu thích.

Gợi ý nơi mua áo ôm sát nách: Laverosé Studio , U.found Thebasic , SERAPHIA

Earnearn Fatima cũng có thể biến hóa lúc thì đáng yêu lúc lại sang chảnh khi diện những chiếc áo hai dây điệu đà. Thay vì diện kiểu basic, cô chọn những chiếc áo có họa tiết như chấm bi hoặc ren để bớt đơn điệu. Item này tuy cách điệu nhưng rất linh hoạt để mặc hàng ngày, có thể mix cùng quần jeans ống rộng phóng khoáng hoặc váy ngắn khi đi chơi hoặc chỉ cần khoác thêm một chiếc blazer hoặc sơ mi là có ngay diện mạo đi làm thanh lịch, thời thượng.

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Không thể thiếu chiếc áo trễ vai nữ tính trong tủ đồ của mọi cô gái và người đẹp xứ chùa vàng cũng không ngoại lệ. Earnearn luôn biết cách đa dạng gu thời trang khi mix kiểu áo này cùng quần jeans ống rộng cá tính, tạo nên tổng thể vừa ngọt ngào lại vừa phóng khoáng. Nếu muốn thay đổi style thướt tha hơn thì thay bằng một chiếc chân váy dáng dài. Outfit này diện đi hẹn hò, dạo phố thì xinh hết nấc.

Gợi ý nơi mua áo trễ vai: Yerine Closet , BEELY , Talene

Dù đã U30 nhưng Earnearn Fatima cũng rất ưa diện yếm quần và thành công trẻ hóa đi 10 tuổi. Cô nàng khéo léo mix cùng áo babytee hoặc một chiếc áo phông màu nổi để tạo tổng thể nổi bật và trẻ trung. Set đồ này không chỉ giúp tôn đôi chân thon dài mà còn mang lại diện mạo tinh nghịch, năng động cho những chuyến vi vu ngoài trời.