44 năm World Cup thay đổi đủ thứ, chỉ có quả bóng vẫn đến từ 1 nơi duy nhất

Ít ai ngờ rằng hành trình của quả bóng lăn trên sân cỏ World Cup lại bắt đầu từ một nơi rất đặc biệt, nơi mỗi ngày có hàng chục nghìn sản phẩm được tạo ra bằng cả công nghệ hiện đại lẫn đôi tay của những người thợ lành nghề.

Mỗi kỳ World Cup, nước chủ nhà thay đổi, linh vật thay đổi, logo thay đổi, thậm chí công nghệ trên sân cũng liên tục được nâng cấp. Thế nhưng có một điều ít người để ý: suốt hơn bốn thập kỷ qua, quả bóng của giải đấu lớn nhất hành tinh đều mang dấu ấn của cùng một nơi. Đó là Sialkot, thành phố nhỏ thuộc tỉnh Punjab của Pakistan, nơi được mệnh danh là "thủ phủ sản xuất bóng đá của thế giới".

Thành phố sống nhờ những quả bóng

Sialkot không phải đô thị lớn, cũng không sở hữu đội bóng nổi tiếng. Tuy nhiên, hơn 100 năm qua, nơi đây đã xây dựng cả một ngành công nghiệp xoay quanh một sản phẩm duy nhất: bóng đá. Từ đầu thế kỷ XX, những người thợ địa phương bắt đầu sửa chữa và khâu tay bóng da cho các thương nhân nước ngoài. Từ nghề thủ công nhỏ lẻ, Sialkot dần phát triển thành trung tâm sản xuất bóng đá lớn nhất thế giới.

Hiện nay, thành phố này có hàng trăm doanh nghiệp và hàng nghìn xưởng sản xuất lớn nhỏ, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Mỗi năm, khoảng 40 triệu quả bóng được xuất khẩu từ đây tới hơn 100 quốc gia, chiếm khoảng 70% lượng bóng đá khâu tay cao cấp trên toàn cầu. Không chỉ phục vụ các giải đấu phong trào, sản phẩm từ Sialkot còn xuất hiện ở nhiều giải đấu quốc tế và trở thành đối tác lâu năm của những thương hiệu thể thao hàng đầu như Adidas.

Vì sao cả thế giới đều tìm đến Sialkot?

Điều tạo nên khác biệt của Sialkot không chỉ nằm ở quy mô sản xuất mà còn ở tay nghề của lực lượng lao động.

Nhiều công nhân tại đây có hàng chục năm kinh nghiệm, thành thạo các kỹ thuật cắt, ghép, xử lý vật liệu và kiểm tra chất lượng với độ chính xác rất cao. Những kỹ năng này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo nên lợi thế mà không nhiều nơi có được. Trong nhiều nhà máy, máy móc hiện đại đảm nhiệm các công đoạn tạo khuôn, ép nhiệt và xử lý vật liệu, nhưng việc hoàn thiện sản phẩm, kiểm tra lỗi và đánh giá chất lượng cuối cùng vẫn cần đến đôi tay của những người thợ lành nghề. Chính sự kết hợp giữa công nghệ và kinh nghiệm thủ công đã giúp Sialkot giữ vững vị trí trung tâm của ngành sản xuất bóng đá thế giới suốt nhiều thập kỷ.

Quả bóng World Cup được tạo ra như thế nào?

Quả bóng Trionda sử dụng tại World Cup 2026 do Adidas thiết kế và được sản xuất tại nhà máy Forward Sports ở Sialkot.

Khác với bóng truyền thống gồm 32 miếng ghép, Trionda sử dụng 4 tấm polyurethane lớn được tạo hình bằng công nghệ ép nhiệt, giúp giảm số lượng đường nối, tăng độ tròn và mang lại quỹ đạo bay ổn định hơn. Sau khi tạo khuôn, các tấm vật liệu được phủ nhiều lớp để tăng độ đàn hồi và khả năng chống thấm nước. Một trong bốn tấm còn được tích hợp cảm biến điện tử, có thể ghi nhận chuyển động của bóng hàng trăm lần mỗi giây nhằm hỗ trợ công nghệ xác định việt vị bán tự động và phân tích dữ liệu trận đấu.

Toàn bộ các chi tiết sau đó được liên kết bằng áp suất và nhiệt độ cao thay vì khâu chỉ như trước đây.

Phải vượt qua hàng chục bài kiểm tra mới được ra sân

Không phải quả bóng nào rời dây chuyền cũng có thể xuất hiện tại World Cup. Mỗi sản phẩm đều phải trải qua nhiều bài kiểm định nghiêm ngặt về trọng lượng, độ tròn, độ nảy, khả năng giữ áp suất và độ bền. Các thiết bị chuyên dụng sẽ mô phỏng hàng nghìn cú sút liên tiếp để đánh giá độ ổn định của quả bóng trong điều kiện thi đấu cường độ cao. Ngay cả màu sắc, vị trí logo hay từng chi tiết nhỏ trên bề mặt cũng phải đạt tiêu chuẩn của FIFA trước khi được đóng gói.

World Cup chỉ là một phần rất nhỏ

Điều thú vị là bóng thi đấu World Cup chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng sản lượng của Sialkot. Phần lớn các nhà máy vẫn hoạt động quanh năm để sản xuất bóng cho trường học, câu lạc bộ, giải đấu địa phương và các thương hiệu thể thao trên toàn thế giới. Mỗi mùa World Cup chỉ khiến đơn hàng tăng mạnh hơn, khi hàng triệu quả bóng lưu niệm, áo đấu và phụ kiện cổ vũ được xuất xưởng cùng lúc.

Có thể nói, dù không có đội tuyển góp mặt tại World Cup, Sialkot vẫn luôn hiện diện theo một cách rất đặc biệt. Từ những nhà máy hiện đại, dây chuyền ép nhiệt cho đến đôi tay của hàng nghìn người thợ, thành phố nhỏ này đã góp phần tạo nên một trong những sản phẩm mang tính biểu tượng nhất của môn thể thao vua và đồng hành cùng World Cup suốt hơn 44 năm qua.