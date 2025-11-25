"Bóng đen" đứng giữa đường hầm khiến người đi đường hoảng loạn: Cảnh sát vào cuộc hé lộ sự thật

Ngày 26/10, tại hầm Zhongshan thuộc quận Zhongshan, thành phố Keelung, Đài Loan, Trung Quốc một nam thanh niên đi xe máy đã gặp cảnh tượng khiến anh hoảng loạn: một cô gái mặc đồ đen, tóc dài che kín mặt, đứng bất động bên lề hầm trong ánh sáng nhập nhoạng. Quá hoảng sợ, anh lập tức phanh gấp, tay chân run rẩy rồi quay video đăng lên nhóm Facebook chuyên thảo luận chuyện tâm linh.

Hình ảnh ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều người từng đi qua hầm cho biết khu vực này vốn tối, đường hẹp, rất dễ khiến tài xế mất bình tĩnh nếu gặp cảnh tượng bất ngờ như vậy. Không ít người còn khẳng định "trông chẳng khác gì cảnh trong phim kinh dị".

Cảnh sát rà soát camera và sự thật khiến nhiều người ngã ngửa

Theo Taipei Times, cảnh sát Keelung nhanh chóng tiếp nhận thông tin và trích xuất toàn bộ camera giám sát trong hầm. Hình ảnh ghi lại cho thấy "ma nữ tóc dài" thực chất chỉ là một cô gái trẻ hóa trang, cùng hai thanh niên khác dựng cảnh để quay video.

Một "bóng đen" tóc dài che kín mặt, đứng bất động bên lề hầm trong ánh sáng nhập nhoạng. (Ảnh: Taipeitimes)

Danh tính nhóm người này gồm cô gái họ Yen, 23 tuổi, mặc đồ đen và đeo tóc giả dài để đứng diễn "bóng ma" cùng hai thanh niên họ Chiang và Li lái xe vào hầm, hỗ trợ dựng cảnh và ghi hình.

Khoảng 18h50 hôm đó, cả nhóm dừng xe trong hầm để thực hiện cảnh quay mang phong cách Halloween mà họ nghĩ sẽ vui vui và giải trí. Tuy nhiên, họ không ngờ người đi đường nhìn thấy lại hoảng sợ đến mức mất kiểm soát phương tiện.

Sau khi bị triệu tập, cả ba đều thừa nhận hành vi và cho biết không lường trước được mức độ nghiêm trọng.

Tòa án lên tiếng: Một trò đùa có thể gây ra tai họa

Cảnh sát Keelung xác định hành vi này có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an toàn giao thông. Một cú giật mình trong đường hẹp, tối với lưu lượng xe cao như hầm Zhongshan có thể tạo ra va chạm dây chuyền.

Hồ sơ vụ việc được chuyển sang Tòa án theo điều khoản liên quan đến "dùng phương thức khác khiến người khác sợ hãi" trong Luật Bảo vệ Trật tự Xã hội.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ba người đều thừa nhận mọi cáo buộc. Dù có công việc ổn định trong lĩnh vực truyền thông điện ảnh, họ vẫn bị đánh giá là thiếu hiểu biết khi lựa chọn bối cảnh quay tại khu vực giao thông đông đúc.

Cuối cùng, Tòa án Keelung tuyên phạt mỗi người 5.000 Đài tệ, đồng thời nhắc nhở cả ba về trách nhiệm khi dùng hình ảnh, nội dung giải trí ở nơi công cộng.

Vụ việc trở thành chủ đề nóng tại Đài Loan suốt nhiều ngày. Cơ quan chức năng cảnh báo: mọi hành động dàn dựng gây sợ hãi nơi công cộng, đặc biệt là trong khu vực giao thông, đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Taipei Times dẫn lời cảnh sát nhấn mạnh: "Chỉ một khoảnh khắc giật mình của người điều khiển phương tiện cũng đủ dẫn đến hậu quả nặng nề. Không nên xem đây là trò đùa vô hại."

Hình ảnh "bóng đen" khiến người đi đường tái mặt cuối cùng chỉ là màn hóa trang để quay video. Nhưng sự cố này đã trở thành lời nhắc nhở rằng một trò đùa sai chỗ, sai thời điểm có thể khiến nhiều người đối mặt nguy hiểm thật sự.